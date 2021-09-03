網文稱中國「深刻的變革」　胡錫進斥不當：擔心勾起某些歷史記憶

內地作家李光滿近日發表文章，將反壟斷、共同富裕、整治娛樂圈等政策形容為一場「深刻的變革」，多家官媒紛紛轉載。

不過，《環球時報》總編輯胡錫進9月2日發文，批評文章描述不當，使用了誇張的語言，「我很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌」。



胡錫進認為，這篇文章宣稱「每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行...從經濟領域、金融領域、文化領域到政治領域都在發生一場深刻的變革，或者也可以說是一場深刻的革命」。這是對國家監管措施的誤讀和曲解，監管目的是規範市場，糾正、防止資本野蠻生長，以及由此帶來的各種副作用，在加快經濟社會發展的同時推進共同富裕，強化公平正義建設，所有這一切都是社會治理進一步和上台階的完善，而不是什麼「革命」。

他表示，「在這樣的國家裏，需要搞運動式『革命』嗎？革誰的命？變革、乃至深刻的變革一直在中國持續進行，改革開放不就是不斷變革的過程嗎？但是上述文章用一種特殊的檄文口吻描述中國正在發生的變革，彷彿這個國家要告別改革開放以及十八大以來的基本路線方針政策，要形成某種秩序顛覆，真的要『革命』了，這確屬嚴重的誤判和誤導」。

胡錫進還稱，自己在體制內因工作原因接觸到很多人，但無論在會議上，還是在私下場合，他從沒有聽說過中國正在出現上述文章所描述的政治動向，「我反覆得到的訊息就是：中國要繼續發展，要不斷以有力且穩健的方式自我完善」。

他並說，該篇文章宣揚中國正在開始變革，「不僅要摧枯拉朽，而且要刮骨療傷」，這種聳動的全局性宣示與中國實際政策面嚴重脱離，屬於少數人的狂想。「老胡作為有一點經歷的人，我很擔心這樣的語言會勾起人們的某些歷史記憶，引發一定範圍的思想混亂和恐慌」。

胡錫進最後說，他會發文點評，是希望所有人都相信，中國的改革開放路線不會變，兩個毫不動搖不會變，中共十八大以來的重大方針政策一定會得到堅持。「凡是對國家監管措施的極端解讀，大家都不要信」。

中國多家官媒8月29日集中轉發一篇自媒體評論文章《每個人都能感受到，一場深刻的變革正在進行！》，文中指中國官方近期在各個領域的一系列整治動作是一場「深刻變革」，並稱阻擋這場變革的「將被拋棄」。

這篇文章最初由微信公眾號「李光滿冰點時評」發表，但過後被光明網、人民網、新華網、央視網等眾多官媒轉發。