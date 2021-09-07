前海方案｜絲路智谷研究院：新前海帶給香港新未來

《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》近日公佈，這不僅是推動「一國兩制」事業發展的生動實踐，也是促使粵港澳大灣區向着國際一流灣區和世界級城市群目標前進的加速器，更是中國推進高質量建設粵港澳大灣區的一個重要里程碑。前海的新發展、新使命還將不斷深化深港合作，在共建「一帶一路」、高水平參與國際合作方面發揮更大作用。香港並能藉助前海開發、開放全面提速的重大機遇，更好地融入國家發展大局，發展成為國內大循環的「參與者和國際循環的「促成者」，以此為香港經濟帶來源源不絕的動力，維持香港的長期繁榮穩定。

文 / 梁海明 （絲路智谷研究院院長）



《全面深化前海深港現代服務業合作區改革開放方案》（下稱《方案》）一經發佈，不僅受到全球矚目，也廣受全球輿論歡迎。筆者通過人工智能程序Python獲取了2021年9月1日至2021年9月6日全球各主流媒體、社交媒體、網絡論壇等與前海、《方案》相關的數據、信息超過14080條。

其後，筆者通過非監督機器學習技術Latent Dirichlet Allocation Model（隱含狄利克雷分佈模型）、 Sentiment Analysis Model等模型，對上述時期帶有情感色彩的主觀性內容進行分析、處理、歸納和推理後發現，國際輿論對深圳前海未來發展前景持樂觀、正面和中立態度的高達93%，顯示各國絕大部分民眾均看好前海深港現代服務業合作區的未來，並相信《方案》將打造一個「新前海」，以此帶動深圳、粵港澳大灣區乃至中國未來進一步的改革開放，以及有利於深港合作，為香港未來的發展提供更加廣闊的空間和機遇。

至於關注《方案》的前十名國家和地區，除了中國內地和香港地區之外，分別為美國、日本、印度、法國、英國、新加坡、德國和馬來西亞等（如下圖所示）。《方案》無疑是重新打造一個「新前海」，令外國輿論對前海關注更高，顯示出他們看好前海、看好深港合作、看好粵港澳大灣區的發展，認為這裏有大機遇、大未來。

《方案》不僅受全球各國歡迎、重視，而且，《方案》的內容也是眾望所歸、大勢所趨、肩負重任！

在眾望所歸方面，筆者用大數據、人工智能分析發展，深港合作過去41年已經取得非常大的成就。

首先，筆者通過人工智能程序Python、WIND、道瓊斯路透新聞數據庫、上市公司年報等資料，並結合《深圳上市公司發展報告（2020）》的內容，搜索過去41年在深圳的港深合資公司的發展情況，挖掘出現有32間港深合資公司在港交所、上交所、深交所及紐約交易所成功上市，以及這32間港深合資上市公司所屬的產業。通過分析可發現成功上市的前十大產業分別為：電子組件、電子信息、房地產、工程建設、專用設備、醫療製造、輸送電器、家庭電器及用品、軟件服務、交通運輸物流（具體如下圖所示）。

由此可見，深港在高端製造業、科技創新產業、交通運輸物流和現代服務業這些領域、產業進行合作，獲得成功的幾率更高。《方案》裏面涉及的領域、產業，也涵蓋了高端製造業、科技創新產業、交通運輸物流和現代服務業這些領域、產業。因此，可以預見，深港在前海深港現代服務業合作區的合作，未來也將繼續獲得成功！

其次，筆者通過人工智能程序Python對中國內地、香港的所有報章、雜誌、通訊社、政府公告、新聞網站進行搜索，挖掘出從1997年7月1日至2021年7月1日這24年之間，所有與「深港合作」、「港深合作」相關內容的數據、信息共14578條，字數超過2830萬字。接着，對上述14578條數據、信息進行自然語言處理，利用與「深港合作」、「港深合作」產業合作相關的高頻共有詞、高頻獨有詞的提取方法，以及通過非監督機器學習技術Latent Dirichlet Allocation Model（隱含狄利克雷分佈模型）的關鍵詞提取方法，得出與」深港合作」、」港深合作」產業相關的關鍵詞如下圖所示。

筆者用同樣的前沿技術，分析1998年至2021年的粵港合作聯席會議內容、2004年至2021年的深港合作會議內容所提及和建議香港、深圳合作的領域、產業分別為如下圖所示。排在前10位的領域和產業分別為：前海、金融、教育、旅遊、醫療、專業服務、落馬洲河套地區、科技創新、粵港澳大灣區、醫療合作。

由上面兩圖可見，在過去24年，最多政府官員、專家學者提及和建議的香港、深圳合作的的區域就是前海地區，反映出前海地區作為粵港澳大灣區發展的重要樞紐，不僅是香港投入粵港澳大灣區建設、充分發揮香港優勢的重要抓手，更是深港兩地深化合作的重要平台。而且，在國家「十四五」規劃和粵港澳大灣區建設大背景下，深圳和香港作為灣區兩大核心引擎和關鍵城市，隨着《方案》的發佈，前海深港現代服務業合作區的面積從15平方公里擴展到120平方公里，無疑將令深圳和香港的合作，在模式和體量上將會有更大的想像空間、發揮空間，兩地攜手開創合作新天地，協同發展大有可為。

同時，經過進一步的人工智能分析可發現，《方案》提出的合作產業，也和政府文件內容、政府官員、專家學者最多提及和建議的深港合作領域和產業中非常吻合，具體如下圖所示。

由此反映出，中央政府此次推出的這份《方案》，是聚焦「港澳所需」、「灣區所向」與「前海所能」，完全想民眾所想，急民眾所急，是眾望所歸的《方案》。

在大勢所趨方面，前海深港現代服務業合作區成立接近11年以來，受到香港民眾的普遍歡迎。筆者通過對香港的所有報章、雜誌、通訊社、政府公告、新聞網站和社交媒體搜索和前海相關的信息和內容超過33.1萬條，並用人工智能情緒分析模型對這些信息和內容進行分析，發現有高達97%的香港民眾認為前海深港現代服務業合作區對香港帶來的影響是正面和中性的，認為前海可以助理香港未來的發展。

前海深港現代服務業合作區目前累計註冊港企已經超過11,300間，這逾萬家港資企業目前正在前海找尋更多的發展機遇。而且，作為推進深港合作的重要陣地、服務深港及世界青年創新創業的國際化服務平台，夢工場已經成為深港國際青年創業者的搖籃，為香港青年前往大灣區發展，提供了非常重大的平台。該平台以服務國際、港澳青年創新創業為核心，匯聚深港兩地的科技、產業、創投等資源，發揮專業化的科技企業孵化職能，為國際港澳台青年提供落地的創新創業服務。目前該平台孵化的創業團隊有468家，其中港澳台及國際團隊236家，佔比超過50%，顯示越來越多的香港青年選擇逐夢前海。

同時，筆者認為前海在2014年設立駐香港聯絡處，在香港進行推廣和宣傳前海的工作是一個亮點。前海突破地聘任港人為前海服務，並透過其與港府高層及政商各界保持緊密聯繫，成功破解當時港府和許多人對前海的顧慮，並探索更多新政策。同時香港聯絡處令前海在香港的重要大灣區合作活動從上不缺席。同時還設立Facebook , IG 粉絲頁等作對外宣傳，創大灣區的先河。多年來無論在吸引港企註冊，調研及爭取港人港企及不同專業服務落地與便利政策，推廣青年就業創業實習，都做到一定的成績。前海夢工場也成為港青在內地創業的首選落腳點之一。「前海」在香港的品牌因為不同的推廣活動逐漸變得深入民心。駐港聯絡處亦不時在媒體上積極倡議粵港合作和深港合作，對前海的品牌起了積極正面的作用。

尤其是由於新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，國際形勢中不穩定、不確定因素增多，世界經濟形勢複雜嚴峻。對此，中國未來將形成強大國內市場，構建新發展格局，實施擴大內需戰略，大力推動內外聯動，增強暢通國內大循環和聯通國內國際雙循環的功能。通過加大基礎設施投資力度、充分釋放消費潛力，以及通過科技創新，大力發展第三代半導體，提速5G、人工智能、工業互聯網等「新基建」產業的發展。

在這種形勢下，前海深港現代服務業合作區未來重點發展的金融、現代物流、總部經濟、科技及專業服務、通訊及媒體服務、商業服務等高端服務業，正是為了通過借鑑香港在發展現代服務行業方面的優勢與經驗，探索深港合作的新途徑和新方向，從而帶動整個中國內地現代服務業的發展及產業轉型升級，以此擴大中國內需市場，也為香港民眾尤其是香港青年帶來更加廣闊、更加有前景的發展空間。

而且，前海現代服務業合作區也將為港深合作開拓新的天地，過去香港和深圳「前店後廠」的合作模式，為深圳的快速發展乃至國家改革開放作出了巨大貢獻；而隨着中國未來要構建新發展格局，前海現代服務業合作區無疑將再次發揮先行先試的重大作用，尤其是香港作為粵港澳大灣區國際化程度最高的城市，通過新前海這個重要平台，促進與豐富中國內地市場與國際市場的互動和對接，以及國家標準和國際標準的對接，以此引領粵港澳大灣區建立高水平開放經濟體系，努力創造更多的「全國第一」、不僅能為全國各地的發展形成更多可複製、可推廣的制度創新成果，還能推動新時代改革開放走得更穩、走得更遠，更肩負着為中國應對國內外所帶來的衝擊、挑戰積累有益經驗的重任！

《方案》的發佈，更將為香港經濟發展、融入國家發展大局發展和鞏固作為國際金融中心的地位和繼續保持繁榮穩定提供重大保障。

例如，香港在航運物流、法律、商業等專業服務業擁有得天獨厚的優勢，這正是粵港澳大灣區其它城市乃至全國各地發展所需。近年來，專業服務業已成為前海深港合作的重要產業之一，前海專業服務業企業2020年吸引港澳投資已佔前海各產業的比重達30.52%。因此，香港不僅在與深圳共建前海現代服務業合作區上大有所為，也可鞏固香港現代服務業優勢地位，並以此開拓內銷市場，打開中國內地14億人口的大市場，分享中國內地經濟穩定發展所帶來的紅利。

又例如，前海擴大金融領域的開發，不僅有助於推動中國內地和香港的金融互聯互通，也有助於進一步發展香港的金融業，鞏固和發展香港作為國際金融中心的地位。作為國家金融業對外開放試驗示範視窗，前海已率先在全國推動實現跨境人民幣貸款、跨境金融基礎設施等「六個跨境」，CEPA框架下金融業對港澳地區開放措施也在前海全面落地。如今前海進一步推動金融創新，擴大金融開放，無疑將為香港金融業深入中國內地發展、深化兩地的金融互聯互通創造更有利的條件。

前海是國家主席習近平親自謀劃、親自部署、親自推動的新時代國家改革開放戰略平台。十八大以來，習近平主席多次對前海開發開放作出重要指示，要求前海「依託香港、服務內地、面向世界」「打造最濃縮最精華的核心引擎」，要求前海「精耕細作、精雕細琢，實現一年一個樣的變化」，要求前海不斷增強與香港發展的關聯度，為香港結構優化發揮槓桿作用，也要求前海在攜手香港高水平參與國際合作方面發揮更大作用。我相信，只要香港把握好深港合作新機遇，開創合作新天地，以新前海作為香港融入國家發展大局的重要切入點，把握日益龐大和對質量要求不斷提升的中國內地市場，善用國家發展的東風「乘風破浪」，將能加速走入國家內循環發展的快車道，以此促進香港的繁榮發展，並為港人提供一個更加廣闊的發展平台，創造一個更加美好、錦繡、光明的未來。