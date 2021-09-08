秦城監獄裏的大佬｜房峰輝：閱兵總指揮風頭勁　身居高位仍需行賄

2009年中共建政60周年大閲兵，當時任中共領導人胡錦濤乘坐的檢閲車駛出天安門，經金水橋駛上長安街時，閲兵總指揮、北京軍區司令員房峰輝驅車向前報告：「主席同志，受閲部隊準備完畢，請您檢閲！」這無疑是房峰輝50年軍旅生涯中最為輝煌的一幕。然而，房峰輝當時恐怕沒有想到的是，九年之後他會淪為囚徒，被關進位於北京北郊燕山腳下，距離天安門廣場大約40公里的「中國第一監獄」秦城監獄。



房峰輝原名馬咸陽，1951年4月出生，陝西旬邑人。生父馬國選是一位中共老革命，官至正廳級，1960年在湖北省文化局黨委書記任上病逝。當時，馬咸陽才九歲，正上小學，跟隨房姓母親在西北農村生活。馬國選病逝後，馬咸陽的母親先後改嫁兩次，第一次改嫁到旬邑縣城，第二次改嫁到與旬邑相鄰的彬縣（今彬州市）。母親第二次改嫁時，馬咸陽改名換姓，改隨母姓房，取名峰輝。

房峰輝從小學習成績就很好，高中畢業後，房峰輝開始主宰自己的命運。1968年，房峰輝應徵入伍，長期在新疆軍區下轄部隊服役，歷任排長，團、師、軍、司令部作訓參謀，軍黨委秘書、師司令部作訓科科長，團參謀長，團長，師參謀長，新疆軍區副參謀長、師長。在基層的經歷中，房峰輝大部分時間從事參謀工作。

1996年，房峰輝任蘭州軍區第21集團軍參謀長，次年轉任副軍長。同樣在1997年，房峰輝的陝西老鄉郭伯雄在北京軍區副司令員任上回到自己的發跡之地蘭州軍區任司令員。6—鄧房峰輝早年為了上位而巴結郭伯雄的故事，也一直在網絡流傳。

在入伍整整30年後，房峰輝在1998年晉升少將軍銜。1999年升任第21集團軍軍長。這是他軍旅生涯的一個轉折點。在擔任第21集團軍軍長時，《解放軍報》曾報道介紹說房峰輝是個電子發燒友，堅持訂閲《無線電》雜誌20多年，後來又訂閲《電腦世界》。據說，房峰輝最大的樂趣就是鑽進電腦室，研究開發軍事指揮新軟件，曾在《國防》雜誌發表文章《訊息化條件下民兵配合部隊應急作戰問題研究》，還主編過《科技練兵的聚集點》一書。

2002年，胡錦濤從江澤民手中接任中共總書記時，郭伯雄由中央軍委委員、解放軍常務副總參謀長晉升為中央政治局委員、中央軍委副主席，並連任十年之久。2003年，胡錦濤為了打破軍中的山頭主義，一度安排將領「交流換崗」。在郭伯雄的建議下，第21集團軍軍長房峰輝升任廣州軍區參謀長。在廣州軍區，房峰輝與廣州軍區政治部主任張陽共事三年。

解放軍總參謀長房峰輝（請點擊大圖瀏覽）

+ 6

2005年，房峰輝晉升中將軍銜。2007年，年僅56歲的房峰輝升任北京軍區司令員，成為文革結束後北京軍區最年輕的司令員，也是當時七大軍區中最年輕的司令員。同年，房峰輝在中共十七大上當選為中央委員。

按照國慶閲兵總指揮均由北京軍區司令員擔任的慣例，2009年，中共建政60周年大閲兵，房峰輝出任閲兵總指揮，迎來人生巔峰時刻。當時，他罕見地多次接受記者採訪，介紹閲兵的籌備情況、特色亮點，也結合自身經歷講述解放軍裝備的發展軌跡，一時風光無倆。2010年，房峰輝晉升上將軍銜。

2012年，在郭伯雄退休前夕，房峰輝由北京軍區司令員升任解放軍總參謀長，並在隨後召開的中共十八屆一中全會上成為中央軍委委員。在房峰輝之前的五任北京軍區司令員，都在卸任後直接退役。不僅如此，此前的四任解放軍總參謀長，皆曾在兩個大軍區司令員職位上歷練過，而房峰輝只擔任過北京軍區司令員。

房峰輝任解放軍總參謀長時，張陽任解放軍總政治部主任。他們在中央軍委班子中再次共事，分別執掌總參謀部、總政治部。2016年中共軍改後，房峰輝出任中央軍委聯合參謀部首任參謀長，張陽則擔任中央軍委政治工作部首任主任。

2017年8月，聯合參謀部參謀長職位突然易人。9月，房峰輝和張陽雙雙落選中共十九大代表。11月28日，官方新華社發布消息，張陽在接受調查期間自殺身亡。外界傳聞房峰輝也在同一天接受調查。

中央軍委聯合參謀部參謀長房峰輝（請點擊大圖瀏覽）

+ 6

在房峰輝最後一次公開露面過去141天後，新華社於2018年1月9日宣佈，他因涉嫌行賄、受賄犯罪，被移送軍事檢察機關處理。隨後，房峰輝被開除軍籍、黨籍，取消上將軍銜。同年10月15日，新華社又公布了房峰輝的新罪名：「嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩、中央八項規定和軍委十項規定精神、組織紀律，涉嫌行賄、受賄、鉅額財產來源不明犯罪，情節極為嚴重，數額特別巨大，影響極其惡劣。」

中共官方還指責房峰輝「對黨不忠誠不老實，搞兩面派做兩面人，政治上蜕變、經濟上貪婪，嚴重損害黨的事業和軍隊形象」。2019年2月，房峰輝以受賄罪、行賄罪、鉅額財產來源不明罪數罪併罰，被判處無期徒刑。

外界關注的是，房峰輝早已身居高位，還需要向誰行賄？這個問題的答案或許能從2018年1月《解放軍報》評論員文章中找到線索：「對房峰輝涉嫌行賄、受賄犯罪進行依法處理，是全面徹底肅清郭伯雄、徐才厚流毒影響的重要組成部分。」雖然中共官方並沒有公布房峰輝到底有無向郭伯雄、徐才厚行賄，不過，中共官方均指責郭伯雄和徐才厚「利用職務便利，為他人職務晉升提供幫助，直接和通過家人收受賄賂，數額特別巨大。」