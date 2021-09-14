專訪陳清泉｜中外電動車領域各有長短板　切記韜光養晦勿自滿

被譽為「亞洲電動車之父」的中國工程院院士陳清泉日前回到香港，參加由工程及科技學會（IET）舉辦的150周年嘉年華，並接受《香港01》記者的獨家專訪。

本次訪問共有四篇報道，此為第二篇。



身為中國電動車研究領域的功臣，84歲的陳清泉受訪時褒揚中國電動車產業的發展，但其歸功於市場環境和政府政策因素，對自身貢獻則三言兩語帶過。

他又告誡產業和國人：「中國改革開放用40年走了人家200年的路，成績值得驕傲，但也要注意，這些絕大部分是『從1到2』，不是『從0到1』，我們還要切記韜光養晦，更加注重基礎創新性的研究，並成功應用到產業界，以此來追趕與一些國家的差距。不要動不動就『厲害了我的國』，反過來說，人家70年前有的東西我們現在才有，厲害甚麼呢？」

2021年8月14日，陳清泉在出席工程及科技學會（IET）150周年嘉年華活動後，接受《香港01》獨家專訪。

中國道路智能化領先 感測器等技術仍落後

陳清泉說，中國在電動車領域有兩大優勢：其一是中國政府從早期就針對純電動汽車（EV）補助，當時西方傾向於研究油電混合動力車，但如今純電動已成為世界趨勢，這是中國的先發優勢。

其二，中國道路智能化建設取得領先成果，高速公路的攝影鏡頭配備齊全，充電樁數量也愈來愈多；相較之下，一些國家制度上容易造成「各自為政」，令人、車、路的協調不順暢。中國的車、路協調方面走在世界前列，加上先進的5G技術，就為車聯網和無人駕駛汽車的發展提供有力支撐。

不過話鋒一轉，他認為沒有哪個國家可以在所有方面都保持領先，例如道路智能化，中國在高精度感測器和高精度雷達等具體技術上仍較西方落後。電動車相關的光伏板產業，中國也是全球產量最大，但是在材料上薄弱，令光伏效率不比德國等國。

2021年6月8日，無人機拍攝中國浙江省雲和縣白龍山街道的白龍山農光互補光伏發電站。（新華社）

系列報道（一）：專訪陳清泉｜美引領電動車死而復生 他40年前一言令中國跟緊腳步

倡學習他國經驗 成為汽車強國

在陳清泉看來，承認中國在某些領域與西方有差距並不可恥，「世界的近代化是從歐洲的文藝復興開始，再到美國，歷經數百年時間的積澱，他們對一些問題看得比我們遠、比我們深，所以在一些基礎研究、原創性研究方面，還是比我們好」，例如在電池方面，美國阿貢實驗室對電池發展路線的描繪比中國遠。

「道理很簡單：他們沉澱得多，那我們就要多多學習借鑑」，陳清泉強調，這並不意味著中國永遠都落後於人：「只要記住兩句話：需求決定、市場最大。未來中國會繼續引領世界。」

他表示，中國總有一天成為汽車強國。「現在中國是汽車大國。德國雖然不是大國，但卻是汽車強國。這是因為德國發明了內燃機，是汽車誕生地，所以德國積累很多經驗。但中國只要虛心、韜光養晦，也可以成為汽車強國。（中國）要知道自己的不足在哪裏。」

中國近年電動車產業發展迅速。圖為五菱宏光MINI EV電動車廣告。（wuling.com）

要勇於「坐冷板凳」 發展原創性研究

近一兩年，中國電動車企業如雨後春筍般冒出，陳清泉雖然讚賞中國車企覆蓋市場不同檔次，未來甚至可以參與國際競爭，但也呼籲企業不能靠廣告宣傳、過分依靠政府扶持，若果沒有核心技術和人才，今後20年必定會被淘汰：「日本、美國、德國都只有幾間電動車企業，為甚麼中國有好幾百間？中國地大人多，可以多些，但不需要幾百間嘛！」

他繼而指出，中國要著重發展原創性研究。「高鐵我們是世界第一，但我們的高鐵是在德國、日本的基礎上。那是因為我們市場大，但不是我們原創的。這在前40年沒問題，但中國如今一定要做領導者，敢進入無人區，不要老想彎道超車。要有坐冷板凳的勇氣，十年磨一劍，不要急功近利，要有底氣和韌性」、「以前我們是借鑑人家，現在要引領，那麼mindset是最重要的」。