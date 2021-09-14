專訪陳清泉｜中外電動車領域各有長短板　切記韜光養晦勿自滿

被譽為「亞洲電動車之父」的中國工程院院士陳清泉日前回到香港，參加由工程及科技學會（IET）舉辦的150周年嘉年華，並接受《香港01》記者的獨家專訪。
本次訪問共有四篇報道，此為第二篇。
身為中國電動車研究領域的功臣，84歲的陳清泉受訪時褒揚中國電動車產業的發展，但其歸功於市場環境和政府政策因素，對自身貢獻則三言兩語帶過。
他又告誡產業和國人：「中國改革開放用40年走了人家200年的路，成績值得驕傲，但也要注意，這些絕大部分是『從1到2』，不是『從0到1』，我們還要切記韜光養晦，更加注重基礎創新性的研究，並成功應用到產業界，以此來追趕與一些國家的差距。不要動不動就『厲害了我的國』，反過來說，人家70年前有的東西我們現在才有，厲害甚麼呢？」
中國道路智能化領先 感測器等技術仍落後
陳清泉說，中國在電動車領域有兩大優勢：其一是中國政府從早期就針對純電動汽車（EV）補助，當時西方傾向於研究油電混合動力車，但如今純電動已成為世界趨勢，這是中國的先發優勢。
其二，中國道路智能化建設取得領先成果，高速公路的攝影鏡頭配備齊全，充電樁數量也愈來愈多；相較之下，一些國家制度上容易造成「各自為政」，令人、車、路的協調不順暢。中國的車、路協調方面走在世界前列，加上先進的5G技術，就為車聯網和無人駕駛汽車的發展提供有力支撐。
不過話鋒一轉，他認為沒有哪個國家可以在所有方面都保持領先，例如道路智能化，中國在高精度感測器和高精度雷達等具體技術上仍較西方落後。電動車相關的光伏板產業，中國也是全球產量最大，但是在材料上薄弱，令光伏效率不比德國等國。
系列報道（一）：專訪陳清泉｜美引領電動車死而復生 他40年前一言令中國跟緊腳步
倡學習他國經驗 成為汽車強國
在陳清泉看來，承認中國在某些領域與西方有差距並不可恥，「世界的近代化是從歐洲的文藝復興開始，再到美國，歷經數百年時間的積澱，他們對一些問題看得比我們遠、比我們深，所以在一些基礎研究、原創性研究方面，還是比我們好」，例如在電池方面，美國阿貢實驗室對電池發展路線的描繪比中國遠。
「道理很簡單：他們沉澱得多，那我們就要多多學習借鑑」，陳清泉強調，這並不意味著中國永遠都落後於人：「只要記住兩句話：需求決定、市場最大。未來中國會繼續引領世界。」
他表示，中國總有一天成為汽車強國。「現在中國是汽車大國。德國雖然不是大國，但卻是汽車強國。這是因為德國發明了內燃機，是汽車誕生地，所以德國積累很多經驗。但中國只要虛心、韜光養晦，也可以成為汽車強國。（中國）要知道自己的不足在哪裏。」
要勇於「坐冷板凳」 發展原創性研究
近一兩年，中國電動車企業如雨後春筍般冒出，陳清泉雖然讚賞中國車企覆蓋市場不同檔次，未來甚至可以參與國際競爭，但也呼籲企業不能靠廣告宣傳、過分依靠政府扶持，若果沒有核心技術和人才，今後20年必定會被淘汰：「日本、美國、德國都只有幾間電動車企業，為甚麼中國有好幾百間？中國地大人多，可以多些，但不需要幾百間嘛！」
他繼而指出，中國要著重發展原創性研究。「高鐵我們是世界第一，但我們的高鐵是在德國、日本的基礎上。那是因為我們市場大，但不是我們原創的。這在前40年沒問題，但中國如今一定要做領導者，敢進入無人區，不要老想彎道超車。要有坐冷板凳的勇氣，十年磨一劍，不要急功近利，要有底氣和韌性」、「以前我們是借鑑人家，現在要引領，那麼mindset是最重要的」。