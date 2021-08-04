政策一小步｜建築物公共區域禁充電動車　違例最高面臨一萬元罰款

近年，電動車爆炸、起火事故頻生，往往造成多人受傷。今年5月，四川成都某小區有電動單車在升降機內起火，一名年僅5個月大的女嬰被燒傷，公眾高度關注事態發展。

為解決問題，應急管理部印發《高層民用建築消防安全管理規定》，自本月1日起嚴禁民眾在高層民用建築的疏散通道、樓梯間、安全出口等位置，停放電動單車或充電，違例者最高罰款一萬元（人民幣，下同）。



商舖門外，有人從店內拉線充電電動車。（新快報）

《南方都市報》報道，《高層民用建築消防安全管理規定》明定，在高層民用建築（10層及10層以上，或房屋高度大於28米的住宅建築，以及房屋高度大於24米的其他高層民用建築）的公共門廳、疏散走道、樓梯間、安全出口停放電動單車或者為電動單車充電，拒不改正的，對經營性的單位和個人處2000元以上、10000元以下罰款，對非經營性的單位和個人處500元以上、1000元以下罰款。

除了上述規定，將於9月1日實施的《廣東省文明行為促進條例》，亦明定不可在建築物內公共區域停放電動車或充電。廣州不少社區已劃定電動車停車區域，並陸續加裝公共充電樁，但因社區布局等客觀因素限制，相關設施尚無法滿足周邊住戶的需求。

報道指，天河區多個小區已陸續加裝公共充電站，其中陶然庭苑設有20個付費充電插座供住戶使用，但現場停放的電動單車已遠超20輛。富安花園亦設有電動車充電站，但小區的保安坦承，目前的充電插座尚未能滿足住戶需求，目前規定充電站僅允許小區業主使用；同時，為避免徹夜充電發生意外，充電站供電時間為早上8時至晚上8時，且車輛充電時長不可超過6小時。

為解決電動車充電難題，避免宿舍充電引發火災，由今年3月起，華南農業大學專門引入智能充電設備運營服務商，在學生宿舍區均設置固定的充電樁。據介紹，目前首批智能充電設備約300部，每部有10個充電插口，已於3月底啟用；智能公共充電設施服務首期主要在學生宿舍區的設置，第二期將補充宿舍區、教學區、辦公區等充電設備，最終建成不少於5000個充電口的校園公共充電設施。

惟該校學生透露，大部分充電樁位處露天的環境，受曝曬、下雨等環境因素影響大，而且有電池被偷的顧慮，因此真正使用的充電樁並不多，「感覺學校初衷是好的，但利用率不高。一台車最貴的就是電池，而且出現過電動車電池被偷的情況。如果放在戶外的共享充電樁充電，感覺被偷的風險比較大，因此不少同學還是會選擇偷偷帶回宿舍的」。