劉鑾雄鄭裕彤多年前曾「施救」　恒大再盼得到「天降救星」嗎？

中國房地產巨頭恒大集團，以及恒大集團創始人和董事局主席許家印，最近的日子很不好過。

近日，恒大集團全資持股的恒大財富，被曝無法兑付，員工群內訌，引發投資者擔憂。也有不少員工表示，購買理財屬於攤派，並非自願。據稱，9月10日，有部分投資者聚集恒大深圳總部以及分公司維權。



對此，恒大集團董事局主席許家印，10日在恒大財富專題會上進行了回應。許家印承認目前恒大遇到了「前所未有的困難」，但表示恒大的基本面沒有改變，「恒大還是原來那個恒大」，他親口承諾：確保所有到期的財富產品儘早全部兑付，一分錢都不能少。

我可以一無所有，但恒大財富的投資者不能一無所有！ ——許家印

那麼，問題來了，許家印和恒大能夠兑現他的承諾嗎？恒大是否能夠在這場危機中轉危為安呢？

據研究機構分析，恒大目前主要問題是出現了流動性危機，尚未達到資不抵債的地步，而導致其流動性危機爆發根本原因，其實就是債務危機。

2021年7月1日，許家印受邀參加中共建黨百年大會。（恆大集團官網）

據市場資訊機構《REDD》引述消息報道，國務院副總理劉鶴上周在北京召開的國務院會議上，將中國恒大集團面臨的財務困境定性為「流動性問題，而非資不抵債」。

恒大2021年半年報顯示，截至6月30日總土地儲備項目778個，土地儲備原價值為人民幣4,568億元。

此外，恒大還擁有舊改項目146個，其中大灣區131個（深圳62個），太原4個，石家莊2個，唐山2個，其他城市7個。

目前恒大的表內總負債是1.967萬億，表內有息負債為5,718億元，賬上現金及等值物是867.72億元。

據悉，在債務最高點時，恒大的有息負債總額一度高達8,700億元。雖然通過出售部分資產，恒大已經償還了一部分債務，但目前恒大的有息負債總額仍然高達半年報顯示的5,700多億元。

除此之外，恒大還有着超過2,000億元的逾期商票需要償還。如此鉅額的債務，即便恒大這樣的巨型企業，如果不能度過這次債務危機，恐怕也存在着「垮台」的風險。

路透社說，已有明確的跡象顯示，中國各級政府都在採取動作，試圖避免發生恒大集團硬着陸可能產生的嚴重後果，它們非常擔心恒大的破產可能會在中國的金融系統中引發連鎖反應。

面對這場並非驟然而至的危機，恒大也算是費盡了心思。為了解決自身的債務危機，恒大也出台了多項自救措施。

恒大對自身的項目開發時間表進行調整的同時，簽軍令狀確保保質保量交樓。具體來看，恒大對於旗下很多處於開發階段的項目，都進行了開發時間的延後。這樣一來，恒大短時間內的資金壓力就可以減小一些。

不過這個做法也存在着弊端，比如由於一些樓盤延期，難免會出現業主不滿意，存在違約風險，甚至爆發維權事件。

為此，9月1日，恒大集團舉行「保交樓」軍令狀簽署大會。恒大集團8位副總裁率八大保交樓專項工作組，以及各省公司董事長率班子成員、項目總，在許家印的帶領下，簽署了「保交樓」軍令狀，以期確保工程建設，保質保量完成樓盤交付。

許家印（中）卸任恒大地產董事長，但依然是恒大集團董事會主席。﹙Getty

其次，恒大如今對於自身運營成本的管控更加嚴格。恒大近期以來不僅減少了土地投資，還進行了統計規劃、招標、配送的標準化運營模式，來縮減自身的運營成本。

與此同時，恒大大力推進着銷售和回款的進度。從去年開始，恒大不少樓盤都進行了降價促銷活動。進入2021年之後，恒大促銷的力度更是再次加大，有的地方的樓盤甚至直接打了7折。毫無疑問，恒大是希望通過這種方式，迅速擴充自身的資金流來應對債務危機。

恒大還申請了借款續貸以及延期。路透社說，知情人士透露，相關銀行已經獲得上級指示，要求延長恒大集團的到期貸款。有關監管機構已經指定廣東一家法院專門處理全國各地發生的涉及恒大集團的法律訴訟案件。

此外，恒大通過出售資產股權，斷臂求生。恒大2021年半年報顯示，恒大處置了包括恆騰網絡、盛京銀行、恒大冰泉、深圳高新投，以及5個地產項目股權等非核心資產，總價為166億元。

據稱，恒大目前還正尋求出售旗下恒大汽車、恒大物業的股權。甚至有消息顯示，恒大連其香港的總部大樓也打算出售。

而引入投資者，也是恒大紓困的重要舉措之一。但此時恒大的處境並不算樂觀，在其債務危機解除之前，是否有投資者願意投資恒大恐怕是一個問題，所以截至目前還未有相關消息傳出。

十年前的恒大因為遭遇金融危機導致欠款上百億，許家印到處求助，最後香港富商鄭裕彤還有劉鑾雄給予投資，幫助其順利度過危機。

不知道此番誰將成為恒大的「救命恩人」。近來，關於深圳國資，以及廣州國資將出手援助恒大的消息已廣泛流傳。但目前也只限於傳言。

有觀點認為，恒大的基本面確實是好的，值錢的資產很多，今年上半年還實現105億元的淨利潤，絕沒有到資不抵債的絕境，其中的關鍵在於重拾市場信心，「讓停工的項目儘快開工，只有運轉起來了，恒大才能轉危為安」。「房子能正常交樓，供應商能拿到錢，銀行自然也能收回利息。」恒大的債務危機也就得到緩解。

但如果債務危機問題被無限放大，市場以及投資機構，甚至政府部門對恒大已失去信心，那麼，恒大離真正的危機也就不遠了。

中國恒大的市值已經蒸發了九成，在今年7月跌破了1,000億港元后，如今跌破了500億港元，跟許家印有關的4家公司，恒大從32.5跌到3.32港元，股價下跌九成；恒大物業從19.74跌到4.52，也跌77%；恒大汽車從72.45跌到5港元，慘跌93%；恆騰網絡從17.8跌到2.71，跌幅85%……

恒大此次是否能夠順利度過危機、轉危為安，還需拭目以待。但無論如何，恒大已經不可能如許家印所說的還是原來那個恒大。