恒大賣產救亡恐觸發市場「人踩人」　北京暫無意施救下出路何在？

9月15日，中國官方首次回應中國房地產巨頭恒大債務違約問題。當天，中國國家統計局新聞發言人付凌暉出席記者會，解讀8月份國民經濟運行情況。當時，他被問及恒大債務違約一事。

付凌暉回應，「一些大型房地產企業現在運營過程中面臨了一些困難，對於整個行業發展的影響還需要觀察。從整個房地產行業運行來看，未來隨着國家堅持房住不炒的原則，持續穩定價格預期，運行整體上保持平穩態勢。」



含義很清晰：中央暫時還沒有「下場」救援恒大的計劃，「影響還需要觀察」。

在北京方面看來，全國房地產整體運轉平穩，這符合預期，而恒大危機仍然是屬於自身的問題，中央不會輕易為之「埋單」；從恒大方面看來看，中央既然暫時採取觀望態度，表明恒大並沒有到「山窮水盡」的地步，而實際情形是它已經被折騰得焦頭爛額。

事實上，儘管外界普遍認為恒大的各類銀行貸款、信託借貸、待承兑商票以及恒大財富理財產品，總計高達將近兩萬億。

但是，其手裏待價而沽的優質資產份額，以及核心的物業資產，總值實際上是遠超兩萬億的，不存在資不抵債的問題。

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截至2021年6月30日，恒大集團總土地儲備項目778個，分佈於中國233個城市；總規劃建築面積2.14億平方米，土地儲備原值為4,568億元。

其中，一二線城市土地儲備原值達3,176億元，佔比69.5%，平均樓面地價2,653元╱平方米建築面積；

三線城市土儲原值1,392億元，佔比30.5%，平均樓面地價1,470元╱平方米建築面積；

舊改項目146個，其中大灣區131個（ 深圳62個），太原4個，石家莊2個，唐山2個，其他城市7個。



根據恒大中報提供的數字，其在一年內到期的負債僅為2,400億元人民幣。所以說，如果不發生集中兑付的問題，恒大可能是能夠挺過這一關的。

這大約正是恒大對外界持續關注其資金鍊斷裂危機感到越來越氣憤的原因。

9月14日，恒大官網發布「內幕消息」，除披露恒大第二季度營收持續下滑預計形勢繼續惡化外，還將原因歸結於「持續負面新聞報道嚴重影響潛在購房者信心，……導致本集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。」

當然，這不能怪新聞報道。恒大的禍根早在數年前就已經埋下。

尤其是恒大財富，其存在模式雖然與今天盛行的保險理財公司無異（這也是恒大財富風險的敏感性所在），但是以員工職位和工資變相「要挾」必須完成一定的理財產品銷售任務，甚至鼓勵員工向親朋借款、向銀行貸款買保險，風險必然呈滾雪球態勢擴大。

從這一點上講，恒大必須為自己的盲目擴張和放大風險的決策付出代價。

不過，目前棘手的是，一方面，恒大為儘快回籠資金，願意適量降價促銷變賣資產，但另一方面外界也在觀望，官方也一再警告穩定為重，恒大的操作不能造成房地產市場的不穩定。

國務院直屬官媒《經濟日報》9月15日發文：

促進房地產市場健康發展，穩是主基調，大漲不是穩，大跌也不是穩。一個樓盤降價，其他也跟着降價，造成相互「踩踏」；一些炒房客違約，可能影響金融穩定。為避免惡性競爭和房企大幅低價銷售行為而出台限跌措施，並不是說房價不可降。房價在一定範圍內的小幅漲跌都是正常現象，關鍵是防範有些市場出現過快大幅下降。穩才是樓市的理想狀態，房地產市場既要抑制房地產泡沫，又要防止大起大落。



只是，誰願意「賤賣」好不容易到手的資產，奈何形勢逼人，要麼恒大「吐血」，要麼硬挺着等待形勢好轉，似乎只有這兩條路走。

恒大在「內幕消息」中說，為緩解資金流動性問題所採取的其他措施未能取得預期效果，這包括出售恒大新能源汽車和恒大物業公司的部分股份，以及位於香港灣仔的中國恒大中心物業。

財經作家吳曉波說，「十鍋九蓋」。的確恒大幾乎沒有什麼選擇空間，那些弱勢的受害者只能等待各方博弈的最終結果。