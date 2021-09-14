恒大財富「暴雷」高層提前離場　投資者圍堵深圳總部抗議維權

內地房地產巨頭企業恒大集團旗下的「恒大財富」疑似「暴雷」，大批員工在恒大集團位於深圳的總部聚集，要求公司兑付所購買的理財產品，並質疑恒大高層私下提前兑付離場。



《財新》報道，從9月8日起，恒大財富已經暫停部分兌付，引發投資者集體焦慮。 9月10日，恒大集團董事局許家印主持召開「恒大財富專題會」，宣稱「要確保所有到期的財富產品儘早全部兌付，一分錢都不能少」。

不過，多名恒大財富的投資者證實，部分9月8日到期的理財產品已逾期未兌付。恒大財富的營銷人員稱，其本人也是恒大財富的投資者，「恒大集團的大部分員工，都在恒大財富裏投了幾十萬。投資兌付不了，我們也很著急」。

網傳的恒大財富微信企業聊天群組記錄中，有員工表示，恒大99%的員工都買了恒大產品，「因為之前都有任務的，還有同事貸款買的」。另有網民表示，「昨晚針對兑付問題開會，但領導層沒有拿出兑付方案，還要客户回話呢，今天的回款什麼時候到帳」，並質疑領導「提前知道問題，提前兑付離場」。

9月10日，恒大集團創始人許家印召開「恒大財富專題會」，他表示很多員工和業主都拿着辛苦錢、血汗錢和養老錢來買了恒大財富的產品，他代表集團明確承諾一定要全部兑付，一分錢不能少，還表示「我可以一無所有，但恒大財富的投資不能一無所有」。

針對網傳的《關於「恒大金服」周期補償事項通知》，深圳地方金融局9月10日發布公告稱，經核實，該通知系偽造，非深圳地方金融局出具，已向公安機關報案。

然而，許家印的表態並未打消投資者的疑慮。9月12日晚，來自多地的數百名投資者前往恒大集團總部所在地深圳卓越后海中心，與恒大財富執行董事兼總經理杜亮對話。杜亮當場承認，自己確實在5月31日贖回恒大財富理財產品，提前兌付是因為家中有急事。

報道指，9月13日，為解決恒大財富投資產品兌付問題，恒大集團向投資者發布了一份兌付方案，分別為現金分期兌付、實物資產兌付、沖抵購房尾款兌付，投資者可從三種方案中選擇其中一種兌付，或者組合任意兩種及三種方案兌付。惟杜亮表示，恒大很難一下子拿出400億元兑付到期理財產品。

恒大財富的前身為恒大金服，成立於2015年11月18日，是恒大集團有限公司的全資公司。 恒大金服於2016年3月上線，為恒大集團旗下的P2P平台，但上線不久後，即被曝出涉嫌自融，即項目募集的資金最終出借給恒大集團旗下的地產項目，或者出借給恒大集團的關聯公司。

2018年起，全國多個P2P爆雷，行業全面整頓，恒大金服諸多產品隨後下架。2019年5月30日，恒大金服宣布更名為恒大財富。 據其官網，恒大財富的業務僅剩下「財富管理咨詢」和「社區金融」。

但曾在恒大資產管理中心任職的知情者表示，恒大財富的業務實際上是仍然在銷售理財產品，而理財產品的收益率多在5％至10％之間，相較於P2P時期，投資門檻有所提高。恒大財富通過給恒大集團所有部門攤派理財任務來完成產品銷售，由於恒大財富的理財收益率不錯，所以員工自己買了不少，也勸身邊的朋友買。

恒大財富的銷售對像還包括恒大一些項目的施工方。 曾在恒大工程部門任職的人士透露，每當項目結算，需要向施工方支付工程款之時，恒大往往會要求施工方購買恒大財富的理財產品。購買理財產品的金額，大約為工程款的10％。 儘管要求施工方購買理財產品並非強制，但施工方出於與恒大維持良好關係的考慮，往往都會購買。