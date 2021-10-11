辛亥革命110周年｜解讀習近平講話　台海關係未到不可收拾的地步

內地國慶七日長假期間，台海兩岸形勢持續緊張。北京史無前例在五天內派出150架次軍機進入台灣西南防空識別區巡視。台灣國防部長邱國正稱，目前台海局勢是他從軍40年來最嚴峻的時候，大陸現在就有能力攻打台灣，而到了2025年將具備全面攻台能力。美國官員也對媒體放話稱，過去至少一年來，20多名美軍特別任務人員在秘密為台灣地面部隊提供培訓，美國海軍也與台灣海軍進行合作訓練。

現在的兩岸形勢是，中國大陸在尋求推進統一，而美國和蔡英文政府也多次挑戰大陸底線，如美派官員訪台、美台交流常態化、美國軍方專用機接連降落台灣等。如此，各方對於習近平在紀念辛亥革命110周年講話中關於台灣問題的表態頗為關注。

此前，各方關心的話題包括「習近平在講話中是否會釋放武統或『統一時間表』的訊息」，「是否會對『兩制台灣』方案作出更詳細的說明」等。但從整個講話內容來看，雖然措辭相對於江澤民和胡錦濤時期更為嚴厲強烈，但兩岸關係並未到不可收拾的地步。北京對台北既有期待，也有警告，其中兩岸可能還存在不少可操作的空間。

具體看來，習近平有關台灣部分的講話有以下幾個特點：

首先，講話總基調與不久前中共百年講話類似，仍強調「和平統一」和「九二共識」，並未出現「不放棄武統」等表述。在100周年黨慶講話中，習近平提出要堅持一個中國原則和「九二共識」，推進祖國和平統一進程。習近平警告台獨和外國勢力，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。習近平希望包括兩岸同胞在內的所有中華兒女，要和衷共濟、團結向前，實現祖國完全統一。這些在辛亥革命110周年講話中也被提及，遣詞用句類似。

其次，對台獨的警告用詞更加嚴厲，追求統一的表述更加明確、強烈。習近平稱台灣問題因民族弱亂而產生，必將隨着民族復興而解決。「台獨」分裂是祖國統一的最大障礙，是民族復興的嚴重隱患。凡是數典忘祖、背叛祖國、分裂國家的人，從來沒有好下場，必將遭到人民的唾棄和歷史的審判。而祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現。這些表述，在習近平之前的多次有關台灣的講話中並沒有出現。

再次，講話中沒有使用「兩制台灣」的表述，而是籠統宣稱要堅持「和平統一，一國兩制」的方針。在2019年「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上，習近平首次提出要探索「兩制台灣」的方案，但這一說法在台灣島內引發不少反對聲音；習近平9月26日發給國民黨當選主席朱立倫的賀信中所提到「當前台海局勢複雜嚴峻」，這句話在新華社的報道中也被略去——不使用「兩制台灣」，不渲染台海緊張局勢，這可能反映北京不願意看到兩岸民間敵意繼續增加，從而給網上的「武統」輿論火上加油。

10月9日，國家主席習近平及各中共常委在北京人民大會堂紀念辛亥革命110周年。（Reuters）

實際上，在過去30年的辛亥革命紀念大會上，中共除了回顧辛亥革命對中國的影響，強調中共是孫中山革命事業的繼承者以外，每次對台灣的講話口吻都要視當時的兩岸關係而定。

1991年，台灣修憲將管制區域限定在台灣，並承認中華人民共和國在大陸統治權的合法性，時任總統李登輝還將兩岸關係定位為「特殊國與國關係」，從而導致兩岸關係緊張。楊尚昆在紀念辛亥革命80周年講話中的火藥味就很濃。他稱「台獨」勢力氣焰囂張，中國對任何把台灣從中國分裂出去的行徑決不坐視，警告「台獨」分子不要錯誤估計形勢、玩火自焚，搞分裂的人是從來沒有好下場的，破壞祖國統一的圖謀絕不會得逞。

而十年之後的2001年，江澤民在紀念辛亥革命90周年的講話中強調，「我們將繼續堅持一國兩制的基本方針，全面落實現階段發展兩岸關係、推進祖國統一進程的八項主張，繼續推進在一個中國原則基礎上進行兩岸對話和談判」。當時民進黨陳水扁已當選總統，並在台灣實現政黨輪替及政權和平轉移，對大陸相對謹慎，還沒有提出「一邊一國」的主張。因此，江澤民的講話語氣和內容亦和緩了不少。

胡錦濤2011年紀念辛亥革命100周年的講話則更加「和風細雨」。當時台灣是國民黨馬英九執政，兩岸交流頻繁，關係相對融洽。胡錦濤在講話中說，當今兩岸中國人面臨着共同繁榮發展、共謀中華民族偉大復興的歷史機遇，兩岸關係和平發展已成為中華民族偉大復興的重要組成部分。攜手推動兩岸關係和平發展、同心實現中華民族偉大復興，應該成為兩岸同胞共同努力的目標。

總之，習近平在紀念辛亥革命110周年上的講話，措辭相對於江澤民和胡錦濤時期，要顯得嚴厲和強烈，但並沒有如外界所料的提出諸如「武統」、「統一時間表」、「兩制台灣」等表述。這說明在中美元首通話與中美外交高層瑞士會議後，北京對兩岸的形勢不失控仍有信心。兩岸關係也沒有到了不可收拾的地步，北京對台北既有期待，也有警告，而未來兩岸仍可能存在不少可操作的空間。