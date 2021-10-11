習近平「審判台獨」出招　蔡英文「兩國關係」險棋

就在10月9日習近平出席紀念辛亥革命110周年大會並發表重要講話，強調「祖國完全統一的歷史任務一定要實現，也一定能夠實現」的隔日，蔡英文在台灣雙十慶典也發表講話，全文僅突出1949年之後的台灣史，完全未談及孫中山與辛亥革命，看似刻意迴避與習近平講話針鋒相對的過招，但「統一」之矛與「拒統」之盾的碰撞，確實接連兩天在台海上演。



蔡英文4,500餘字的雙十講話，基本上可歸納為兩大看點，一是對於國際現勢的判斷，二是對於兩岸關係的方向。關於第一點，蔡英文結合了近來美國及其盟友為了劍指中國而頻出「台灣牌」的動態，得出了「台灣議題不再邊緣，有越來越多的民主好朋友，願意站出來挺台灣」的結論，向台灣民眾展現出「形勢一片大好」的氣勢。但西方政界與媒體對於台海局勢所釋放出來的擔憂，在雙十喜氣的氛圍下被掩蓋了過去，西方國家藉着台灣這顆棋子挑動中國是事實，但在中美台海衝突的爆燃點上又是格外謹慎，蔡英文的底氣究竟是「福音」還是「危機」，台灣恐怕還是需要如履薄冰。

▼2021年台灣雙十慶典，蔡英文發表講話，將兩岸以「兩國」並陳：

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關於第二點，國際現勢的判斷，也牽動着蔡英文對於兩岸關係的談法。相較於過去幾次雙十講話，蔡英文有時將兩岸置於國防議題之下，有時則將兩岸置於區域話題之下，端視當時兩岸關係的緊張程度。今（2021）年的談法頗為「出奇」，她單獨列了一項「凝聚團結共識，約定四個堅持」，特別闡述了她所謂「中華民國72年」的史觀內涵，既涵納進了國民黨的「八二三史觀」，也延伸了李登輝時代的「台灣命運共同體」，在藍綠分歧面前設置了一具更大威脅性的「中國稻草人」，試圖通吃藍綠以抗中拒統。

其中關鍵一句在於「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是蔡英文2016年上任以來第一次在雙十講話中使用的表述方式，延續了近來「鄰國論」的基論，一方面藉此對內大打「維持現狀」的安定牌，另一方面則對北京遊走在「兩國論」的邊緣。中共早已對蔡英文無任何期待，但蔡英文選擇在雙十慶典的場合並陳「兩國」，北京不可能置若罔聞，反而會對民進黨政府接下來可能繼續把「兩岸關係」走成「兩國關係」的險棋，做出更多防範和應對。

特別是習近平自2019年提出「兩制台灣方案」後，及至在中共建黨百年大會上宣示「實現祖國完全統一」與「堅決粉碎任何『台獨』圖謀」，再到紀念辛亥革命110周年大會強調台獨分裂「從來沒有好下場」、「必將遭到人民的唾棄和歷史的審判」，這一系列發言是他「統一宣言」的集結號，也象徵北京對台灣問題的解決，已經把視野從「反獨促統」進一步跨越到了「統一進程」與「統一安排」。在台灣雙十前夕，解放軍戰機飛過台灣空域的架次屢創新高，而中美博弈也取得了進展，或將展開一個新局面，台灣被放到大國談判桌上的風險越來越高。

蔡英文的「兩國」與「拒統」之盾，會不會讓習近平的「統一」之矛磨得更利更尖，這是她在雙十慶典發出「共識化分歧、團結守台灣」雄心豪語之後，最需要慎重直面的挑戰。