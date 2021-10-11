張亞中招募「辛亥行動」黨員首日　5000份入黨申請書被搶光

10月10日，孫文學校總校長張亞中啟動「辛亥行動」黨員招募工作，親自帶領行動宣講車前往台北、桃園、新竹等地。一天下來，5,000份入黨申請書全搶光，1,000本的「孫文思想基本讀本」也被搶購一空。



10日一早六點半不到，台北國父紀念館便已聚集上百名支持者，陪伴張亞中舉行升旗典禮，接着展開「辛亥行動」宣講車的授旗儀式，希望透過三階段的國民黨黨員招募，能達到「十萬孫粉十萬軍、救黨救國救兩岸」的目標。



張亞中在面對支持者發表的演講中強調，「在中華民國生日的今天，不要忘記，創建中華民國的國父是孫中山；我們的國家、國號是中華民國；我們的國旗是青天白日滿地紅」。現場的支持者情緒激動的高呼「中華民國萬歲」，同時表達對民進黨不認同國旗、國號的高度憂慮。

而根據支持群眾的邀請安排，張亞中帶着行動宣講車，從台北出發，再到新竹參加國民黨立委鄭正鈐主辦的雙十慶典遊街活動；之後，再轉往中壢「國旗屋」參加升旗典禮；接着回到台北參加雙十音樂會，以及國民黨婦聯會的雙十紀念活動；最後，在中正紀念堂發表群眾演說後，結束一天行程。

張亞中掀起國民黨主席選戰旋風：（點擊大圖瀏覽）

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張亞中所到之處，受到不少熱情民眾的簇擁，爭相拍照，還搶購行動宣講車上的「孫文思想基本讀本」要求籤名，使得原本準備的1,000本讀本，銷售一空。張亞中辦公室主任何啟聖表示，為了宣揚孫中山理念，隨行動宣講車販售的孫文思想讀本，只收新台幣100元的印製成本，費用充做此次招募黨員行動的行政費用。沒想到，準備的1,000本全被搶購一空，甚至有支持者只買一本書卻付了7,000元，「直接把七台宣講車的油錢給付了」。

何啟聖補充，隨和的張亞中今日有一「規矩」，那便是當有支持者高喊「張亞中，加油！」時，他會主動加以制止，原因除了10月10日是雙十節，大家應該要喊「中華民國，萬歲！」外，張亞中也希望大家認同孫中山的理念，都做「孫粉」或者「中華民國派」。

張亞中此行受到不少民眾歡迎捧場，以中壢「國旗屋」為例，張亞中站着一一為支持者簽名、拍照，超過一個小時，甚至延誤後續行程。一名年輕鄧姓夫婦帶着他們就讀幼稚園大班的女兒，到現場排隊與張亞中合照，並表示支持張亞中尋求兩岸和平所做的努力，不希望民進黨「以獨引戰」的做法，讓自己的孩子隨時處在遭逢不測的陰影之下。