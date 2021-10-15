中華民國被「折壽」只剩72年?　國民黨擺脫不了的「綠光罩頂」

10月10日適逢台灣雙十節，蔡英文循例發表雙十演說，當中提到「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年。這72年來，我們的經濟從貧窮到富裕、政治從威權到民主、社會從一元到多元，一步一腳印，成就今天『中華民國台灣』嶄新的樣貌。」



這段「中華民國72年」演說在兩岸引發廣大討論。國民黨主席朱立倫10月12日接受媒體訪問時，批評是讓「中華民國」折壽，扭曲中華民國歷史。他亦在10月10日當天強調堅定「中華民國」的立場，堅定民主自由的立場，但是兩岸一定要求同存異，如果每天都是放大雙方的異，就沒有辦法求同。他提出來相互尊重，也希望對岸尊重「中華民國」存在的事實。

蔡英文另提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這被解讀成「兩國論」，對此馬英九認為，此說法違憲，不符合台灣人民利益，會造成兩岸衝突，擔心會失去台灣和美國的互信。朱立倫附和馬英九，說蔡英文「兩國論」主張不僅違憲，也是搞台獨，而蔡英文扭曲「中華民國」歷史成為「72年」也是搞台獨，她口口聲聲說維持現狀，但不斷改變現狀，只有國民黨維護現狀。

蔡英文的雙十演說讓國民黨現任掌門人（朱立倫）和前任掌門人（馬英九），聚焦在某些部分，卻很可能忽略掉對於國民黨而言更為關鍵的部分。

比起關注所謂的「中華民國折壽說」、「蔡英文違憲說」，國民黨更該關心自己還能否保住「中華民國」此項符號的擁有，以及「中華民國捍衛者」的自我定位。

蔡英文扛了「中華民國」 好大但扛得住

綜觀蔡英文整份雙十演說內容，蔡英文開頭便說「今天是『中華民國110年的國慶日』。每一年的這個日子，我們聚在一起，慶祝『我們國家』的生日」，之後經過一段敍事，帶到「從1949年中華民國立足台灣以來，已經經歷72年」（此為國民政府播遷台灣的年份），接續到「八二三炮戰中，英勇奮戰的國軍沒有分省籍」——蔡英文實實在在的展現何謂「公然攫取」「中華民國」的符號及其價值。

台灣雙十慶典會場，蔡英文（前右）、立法院長游錫堃（前右2）及馬英九（前左）等人向遊行隊伍 致意。（中央社）

一來是蔡英文開頭承認「中華民國已有110年的歷史，今年是第110年」，且接到「我們國家的生日」，等同她已決定或至少形式上的擁抱「中華民國」，降低民進黨一向有的刻板台獨印象。至於72年是指國民政府播遷台灣的時間，而非稱「中華民國只有72年的扭曲斷代」，形同蔡英文承認或接受國民政府播遷後至今的這段歷史。這應是蔡英文首度拋出她願「冷獨抱華」的主張，並且可能成為「中華民國」歷史的承繼者。

蔡英文發表雙十演說時強調，「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」。（中央社）

二來是蔡英文提及「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，搭配「堅持主權不容侵犯併吞」，和「堅持『中華民國台灣』的前途，必須要遵循全體台灣人民的意志」——此為蔡英文強調她是「中華民國捍衛者」的立場，且不分北京、華府，「中華民國台灣」的前途要由台灣人民自己決定。若把蔡英文跟台灣遮住的話，這段話還真有國民黨味道——至少在馬英九主政期間，亦曾言及「台灣前途應該由全台灣的人民、依據《中華民國憲法》來決定」。

然而，這就是部分不願具名的國民黨人士、曾任文膽的人所擔心的部分：國民黨正在失去「中華民國」。

國民黨主席朱立倫出席10月12日在台北出席華僑救國聯合總會第69屆全球華僑節大會，並上台致詞。蔡英文在10月10日的雙十演說中，疑似把「中華民國」折壽，講成只有72年，朱立倫接受媒體訪問時痛批蔡英文是「扭曲中華民國歷史」。 （國民黨提供）

從國民黨掌中滑落到綠色草皮的「中華民國」

據悉，在蔡英文雙十演說當天，即有相關人士讀出蔡英文字裏行間的訊息，蔡英文正在為民進黨搬運「中華民國」價值。

首先是蔡英文雙十演說已透露出濃厚的「中華民國」味道，淡化台灣的味道，這是蔡英文預備「中華民國」加身，奪取一向被國民黨視為藍綠雙方價值抗衡利基的重要符號。蔡英文也未明言放棄大陸地區領土，轉而強調近期推展的修憲，會以《中華民國憲法》為基礎，以維護民主自由憲政體制為前提，進行修憲。只是，蔡英文可能會刻意淡化《中華民國憲法》的「一個中國」色彩。

再者，蔡英文雖言「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但這也留了一定的模糊彈性空間，進可深化「兩國論」，「兩個主權，兩個中國」，配合「堅持主權不容侵犯併吞」，加固「兩國論」的實行；退可走回馬英九路線，「互不承認主權，互不否認治權」，進而將後話「堅持主權不容侵犯併吞」中的主權，模糊成「其實是與『治權』混用」。至於蔡英文的演說內容是否涉及馬英九、朱立倫口中的「違憲」，是另一項可供討論的議題，畢竟蔡英文留下了解讀空間，觸及違憲與否有待議論。

三者，蔡英文雙十演說針對的客群幾乎是指向台灣最大多數的中間選民，這群人既對「獨」有疑慮，也不願接受與中國大陸統一，這群人某種程度可以接受「華獨／獨台」。在台獨色彩被淡化的同時，華獨色彩的加深可能打中其政治盼望（包含淺藍在內）。況且，一般人其實分不清何謂台獨、華獨、獨台，只知道「台灣就是我的國家，他的名字叫中華民國」，基本上完全拒統。這部分與馬英九的「不統，不獨，不武」類似。

四者，蔡英文的雙十演說出爐後，台灣常稱的「理念相近國家」如美國、日本，並未有進一步指教，不意外的是大陸國台辦發言人馬曉光痛批蔡英文「鼓吹台獨、煽動對立」，表示統一是中華民族的共同意志，「台灣的前途由全體中國人民共同決定」。另外，便是國民黨對蔡英文多所批評。如此之於國民黨而言是實際不利，易被操作成「跟着中共罵台灣」，坐實「中共同路人」的標籤。

據透露，有些親藍論者相當擔心，蔡英文經過雙十演說的操作，「中華民國」這項符號已被蔡搬去大半，而她的演說內容是在重新塑造她的「中華民國捍衛者」形象，此對於淺藍是有吸引力的。國民黨的鐵桿選民本為鐵板一塊，蔡英文及民進黨也不需要去動搖，統派選民亦非綠營爭取的對象，綠營內部的獨派給點糖果餅乾就能安撫，偶爾讓其出來發泄一下即可，因為中間選民已被蔡英文囊括手中。

親藍論者更擔心，國民黨如果還在「中華民國折壽」、「蔡英文違憲說」打轉，會讓藍營錯過與民進黨拔河「中華民國」的時機。當國民黨失去「中華民國」符號，「中華民國捍衛者」的招牌被搶去大半，國民黨在台定位究竟還剩下什麼？若是攻訐蔡英文及民進黨的力道過猛，反讓國民黨進退兩難，攻訐過猛被認為是國共一家親，攻訐不力是把「中華民國」拱手讓人。

朱立倫競選國民黨主席時，時常以「正藍」自居，宣示國民黨不能變成「小綠、小紅、小白」，自詡「中華民國捍衛者」。朱立倫也好，國民黨也罷，藍營今日面對的立即困境是「蔡英文演得比國民黨更像『中華民國捍衛者』」，由此刻起，往前推算到2024年台灣總統大選，屆時會是什麼樣的藍綠對決？至少對國民黨而言是一場「定位之戰」。

大病未愈的國民黨是時候正視「民進黨正在接納『中華民國』」、「中華民國」符號及其價值已非國民黨獨有的事實了。