劉德華驚爆1993年出席「中華民國國慶」　網民：給中國看到就慘了

近日有一名台灣網友在批踢踢八卦板發文表示，無意間發現天王劉德華曾赴台參加雙十慶典，同時感嘆「當年根本都還沒出生，沒看到影片完全不曉得華仔有來過『國家』晚會！有生之年還有機會看到華仔來台灣慶祝雙十節嗎？」



貼文曝光後，立刻掀起許多台灣網友紛紛回應，「現在雙十，藝人都是啞巴」、「別想了，現在鐵定辱華」、「這給中國看到就慘了」、「貼上微博就又多一位乳華藝人了」、「好懷舊的照片」、「完了要被出征辱華了」、「當年大咖港星都來台灣，也是台灣錢淹腳目的時代，劉德華帥翻了」、「一切都回不去了！」

【圖輯】網民：又多一位乳華藝人了… 點圖放大看劉德華93年出席「中華民國國慶」👇👇👇）

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據悉，劉德華確實曾在1993年10月10日出席台灣雙十節軍民聯歡晚會，當年邀請他出席的台北市立景美女子高級中學樂儀旗隊，身穿白色樂儀旗隊制服的劉德華先後表演了當年新歌、《獨自去偷歡》國語版《神魂顛倒》以及《我愛你》，更在典禮上大氣表示，「希望每年都能夠為『國家』出點力。」

【同場加映】春晚2021︱劉德華6年後再登《春晚》舞台 型爆獻唱《恭喜發財》（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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