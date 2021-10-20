中共二十大｜人事換屆拉開帷幕　地方大員10月起率先密集更替

中共中央政治局11月18日的會議宣佈，十九屆六中全會將於11月8日至11日召開。當日會議官方文稿的最後一句「會議還研究了其他事項」，相關內容亦於即11月19日揭曉——當日新華社報道，中國五省份：黑龍江、江蘇、江西、湖南、西藏黨委書記同批次調整。
具體為河北省原省長許勤（1961年10月）升調黑龍江省委書記，黑龍江原書記張慶偉（1961年11月）調任湖南省委書記，江蘇省原省長吳政隆（1964年11月）原地升遷為江蘇省委書記，江西省原省長易煉紅（1959年9月）原地升遷為江西省委書記，新疆建設兵團原黨委書記王君正（1963年5月）調任西藏黨委書記。
如此，2010年以來，包括王君正在內，新疆建設兵團有四任黨委書記直接調任省級地方或國務院部委，另外三人分別是車俊（曾任浙江省長、省委書記）、韓勇（現任陝西省政協主席）、孫金龍（現任生態環境部黨組書記）。
上述幾人變動之後，留下河北省長、江蘇省長、江西省長、新疆建設兵團黨委書記四職位空缺待定。已經去職的江蘇省委書記婁勤儉（1956年12月）、 江西省委書記劉奇（1957年9月）、湖南省原書記許達哲（1956年9月）、西藏原黨委書記吳英傑（1956 年 12 月）均已達到或接近65周歲，大概率退居二線或者直接退休。
9月30日，官方還通報中共中央政治局9月29日進行第三十三次集體學習、被認為當天上午存在政治局會議卻未報道的第二天，中共省級地方政壇同樣進行了議論人事調整。
當時，浙江原省長鄭柵潔（1961年11月）升調安徽省委書記，陝西省委常委、西安市委書記王浩（1963年10月）調任浙江省委副書記兼代理省長，王浩近年先後主政山東煙台、河北唐山、陝西西安，在中共十九大後三度跨省交流，此次履新晉升正省級。
山東省長李干傑（1964年11月）原地升遷為山東省委書記，中國建築集團有限公司原董事長兼黨組書記周乃翔（1961年12月）調任山東省委副書記、代理省長。在山東省歷任省長、代省長中，周乃翔是唯一一位從央企直接調任省長的官員。
十一國慶節前後，新疆、西藏兩地自治區政府一把手先後調整。新疆自治區政府主席副主席艾爾肯·吐尼亞孜（1961年12月）接替雪克來提·扎克爾（1953年8月）成為新疆政府主席。西藏黨委副書記、拉薩市委書記嚴金海（1962年3月）接替年滿63歲的齊扎拉（1958年8月）成為西藏自治區政府主席。
這輪調整下來的安徽原省委書記李錦斌（1958年2月）、山東原省委書記劉家義（1956年8月）、新疆原政府主席雪克來提·扎克爾，西藏原政府主席齊扎拉同樣是接近乃至超過省部級官員退休的65歲參考紅線。
縱觀中共省級地方政壇2021年的人事變動，目前除了內蒙古黨委書記石泰峰（1956年9月）、廣西黨委書記鹿心社（1956年11月），已屆65歲的省部級大員均已實現新老交替。另外，寧夏自治區主席咸輝（1958年3月）擔任現職已滿5年，今年63歲，或也很快面臨職務調動。
據內地媒體盤點，2021年以來，已有十省份政府一把手調整，除了新疆、西藏，還包括安徽的王清憲、河南的王凱、山西的藍佛安、黑龍江的胡昌升、湖北的王忠林、內蒙古的王莉霞，以及9月30日履新的浙江代省長王浩、山東代省長周乃翔。
目前，「三非」（非十九屆中央委員、候補委員、紀委委員）省級政府一把手共10人。除了浙江代省長王浩，還有安徽省長王清憲、河南省長王凱、甘肅省長任振鶴、吉林省長韓俊、湖北省長王忠林、四川省長黃強、雲南省長王予波、貴州省長李炳軍、海南省長馮飛。
而在軍隊方面，2021年夏季將領調整中，曾任解放軍戰略支援部隊航天系統部政委的姜平中將，已接替堵遠放中將出任空軍政治工作部主任。據退役軍人事務部宣傳中心微信公眾號「中國退役軍人」消息，9月27日，空軍退役軍人工作軍地座談交流會在廣東中山召開。空軍政治工作部主任姜平出席並致辭。報道圖片顯示，姜平佩戴中將肩章出席會議。
上述所有人事變動，當然是為2022年下半年即將召開的中共二十大提前佈局。在中共二十大召開之前，中共地方政壇要完成省、市、縣、鄉四級黨委換屆，其中最值得關注的還是省級黨委換屆。
參照往屆的慣例，省級黨委換屆一般分為上、下半場。也就是2021年下半年將會開啟省級黨委換屆「上半場」，約半數省份將完成換屆事宜。2022明年上半年進行換屆選舉「下半場」，剩餘省份將陸續完成換屆。
以5年前的省級黨委換屆為例：2016年10月29日，新疆黨委第九次黨代會召開，拉開了省級黨委換屆大幕。其後，安徽、山西、河南、江西、西藏、湖南、江蘇、廣西、河北、內蒙古、福建、雲南、遼寧等13個省份相繼換屆。值得一提的是，從往屆的換屆安排來看，一般都是這14個省份在「上半場」率先完成換屆。其餘17省份換屆工作均在「下半場」進行。
近期以來，不少省份已陸續公布了省黨代會的召開時間，比如安徽（2021年10月）、山西（2021年10月）、河南（10月下旬）、江蘇（2021年11月）、江西蘇（2021年11月）、廣西（2021年11月）、河北（2021年11月）、福建（2021年11月）、湖南（2021年11月）、西藏（2021年11月）遼寧（2021年12月）、雲南（2021年下半年）、新疆（今年第四季度）等等。