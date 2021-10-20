中共二十大｜人事換屆拉開帷幕　地方大員10月起率先密集更替

中共中央政治局11月18日的會議宣佈，十九屆六中全會將於11月8日至11日召開。當日會議官方文稿的最後一句「會議還研究了其他事項」，相關內容亦於即11月19日揭曉——當日新華社報道，中國五省份：黑龍江、江蘇、江西、湖南、西藏黨委書記同批次調整。

具體為河北省原省長許勤（1961年10月）升調黑龍江省委書記，黑龍江原書記張慶偉（1961年11月）調任湖南省委書記，江蘇省原省長吳政隆（1964年11月）原地升遷為江蘇省委書記，江西省原省長易煉紅（1959年9月）原地升遷為江西省委書記，新疆建設兵團原黨委書記王君正（1963年5月）調任西藏黨委書記。



如此，2010年以來，包括王君正在內，新疆建設兵團有四任黨委書記直接調任省級地方或國務院部委，另外三人分別是車俊（曾任浙江省長、省委書記）、韓勇（現任陝西省政協主席）、孫金龍（現任生態環境部黨組書記）。

上述幾人變動之後，留下河北省長、江蘇省長、江西省長、新疆建設兵團黨委書記四職位空缺待定。已經去職的江蘇省委書記婁勤儉（1956年12月）、 江西省委書記劉奇（1957年9月）、湖南省原書記許達哲（1956年9月）、西藏原黨委書記吳英傑（1956 年 12 月）均已達到或接近65周歲，大概率退居二線或者直接退休。

9月30日，官方還通報中共中央政治局9月29日進行第三十三次集體學習、被認為當天上午存在政治局會議卻未報道的第二天，中共省級地方政壇同樣進行了議論人事調整。

當時，浙江原省長鄭柵潔（1961年11月）升調安徽省委書記，陝西省委常委、西安市委書記王浩（1963年10月）調任浙江省委副書記兼代理省長，王浩近年先後主政山東煙台、河北唐山、陝西西安，在中共十九大後三度跨省交流，此次履新晉升正省級。

山東省長李干傑（1964年11月）原地升遷為山東省委書記，中國建築集團有限公司原董事長兼黨組書記周乃翔（1961年12月）調任山東省委副書記、代理省長。在山東省歷任省長、代省長中，周乃翔是唯一一位從央企直接調任省長的官員。

十一國慶節前後，新疆、西藏兩地自治區政府一把手先後調整。新疆自治區政府主席副主席艾爾肯·吐尼亞孜（1961年12月）接替雪克來提·扎克爾（1953年8月）成為新疆政府主席。西藏黨委副書記、拉薩市委書記嚴金海（1962年3月）接替年滿63歲的齊扎拉（1958年8月）成為西藏自治區政府主席。

這輪調整下來的安徽原省委書記李錦斌（1958年2月）、山東原省委書記劉家義（1956年8月）、新疆原政府主席雪克來提·扎克爾，西藏原政府主席齊扎拉同樣是接近乃至超過省部級官員退休的65歲參考紅線。

縱觀中共省級地方政壇2021年的人事變動，目前除了內蒙古黨委書記石泰峰（1956年9月）、廣西黨委書記鹿心社（1956年11月），已屆65歲的省部級大員均已實現新老交替。另外，寧夏自治區主席咸輝（1958年3月）擔任現職已滿5年，今年63歲，或也很快面臨職務調動。

據內地媒體盤點，2021年以來，已有十省份政府一把手調整，除了新疆、西藏，還包括安徽的王清憲、河南的王凱、山西的藍佛安、黑龍江的胡昌升、湖北的王忠林、內蒙古的王莉霞，以及9月30日履新的浙江代省長王浩、山東代省長周乃翔。

目前，「三非」（非十九屆中央委員、候補委員、紀委委員）省級政府一把手共10人。除了浙江代省長王浩，還有安徽省長王清憲、河南省長王凱、甘肅省長任振鶴、吉林省長韓俊、湖北省長王忠林、四川省長黃強、雲南省長王予波、貴州省長李炳軍、海南省長馮飛。

而在軍隊方面，2021年夏季將領調整中，曾任解放軍戰略支援部隊航天系統部政委的姜平中將，已接替堵遠放中將出任空軍政治工作部主任。據退役軍人事務部宣傳中心微信公眾號「中國退役軍人」消息，9月27日，空軍退役軍人工作軍地座談交流會在廣東中山召開。空軍政治工作部主任姜平出席並致辭。報道圖片顯示，姜平佩戴中將肩章出席會議。

上述所有人事變動，當然是為2022年下半年即將召開的中共二十大提前佈局。在中共二十大召開之前，中共地方政壇要完成省、市、縣、鄉四級黨委換屆，其中最值得關注的還是省級黨委換屆。

中共二十大的腳步越來越近，諸多省級地方大員已經提前新老更替，不過北京上海天津重慶四個屬於政治局委員序列的直轄市黨委書記尚未變動，外界讓人熱切關注。（新華社）

參照往屆的慣例，省級黨委換屆一般分為上、下半場。也就是2021年下半年將會開啟省級黨委換屆「上半場」，約半數省份將完成換屆事宜。2022明年上半年進行換屆選舉「下半場」，剩餘省份將陸續完成換屆。

以5年前的省級黨委換屆為例：2016年10月29日，新疆黨委第九次黨代會召開，拉開了省級黨委換屆大幕。其後，安徽、山西、河南、江西、西藏、湖南、江蘇、廣西、河北、內蒙古、福建、雲南、遼寧等13個省份相繼換屆。值得一提的是，從往屆的換屆安排來看，一般都是這14個省份在「上半場」率先完成換屆。其餘17省份換屆工作均在「下半場」進行。

近期以來，不少省份已陸續公布了省黨代會的召開時間，比如安徽（2021年10月）、山西（2021年10月）、河南（10月下旬）、江蘇（2021年11月）、江西蘇（2021年11月）、廣西（2021年11月）、河北（2021年11月）、福建（2021年11月）、湖南（2021年11月）、西藏（2021年11月）遼寧（2021年12月）、雲南（2021年下半年）、新疆（今年第四季度）等等。

中共政壇省級黨委換屆「上半場」已經開啟，某種程度上，中共二十大人事大幕也已拉開。