上海迪士尼造就「最浪漫的核酸檢測」　自媒體分析四大特點致勝

內地近日多地爆發新一波疫情，其中上海迪士尼樂園在周日（10月31日）晚上突然宣布，為配合流行病學調查，即時停止遊客進入，同時要為離開的遊客進行核酸檢測，涉及多達數萬人。

與此同時，樂園原定的萬聖節巡遊和煙花秀照常進行，令到美麗煙花下的有序核酸檢測行動，瞬間風靡全國。

自媒體《我是拾遺君》發表文章，詳細分析上海迪士尼核酸檢測事件的成功之道，認為共有四大關鍵特點致勝，分別是快、穩、準、暖。



第一個特點是快。文章稱，上海方面是在當天下午5時左右，接獲浙江杭州通知有確診病例曾到迪士尼樂園遊玩，期間逗留近11小時，極有可能引起大範圍傳染。上海迪士尼隨後就在不到10分鐘後「封園」。5時半左右，大批醫療人員、民警和志願者亦陸續出現在迪士尼門口。此時，上海迪士尼對外發布通告，宣布所有遊客離園時需要接受核酸檢測，並且在僅僅4小時內，就為超過2萬名遊客完成核酸檢測。

自媒體詳細分析上海迪士尼核酸檢測事件的成功之道，認為共有四大關鍵特點致勝，分別是快、穩、準、暖。（視覺中國）

更驚人的是，在晚上7時許，上海各學校、單位、居委會、村委會接到通知，要求迅速統計近兩天有多少人去過迪士尼，並要求他們到就近醫院接受核酸檢測。結果就在晚上8時12分，上海政府新聞辦公室就發布通報，說明已累計篩查33863人，檢測結果均為陰性，所有場地都已完成采樣消毒。

第二個特點是穩，即是有序。文章指出，從接到浙江杭州的通知開始，至完成數以萬計名遊客的篩查檢測，整個過程有序得就像演練過一樣。警員、醫護、志願者迅速集結到達現場，各就各位，每個人都知道自己應該站在哪個位置，都知道應該做些什麼，「檢測的檢測，篩查的篩查，流調的流調，維持秩序的維持秩序，噓寒問暖的噓寒問暖，有力有序，不慌不亂，實在是太『穩』了」。

第三個特點是準。文章稱，要是換做其他城市，有數萬人到過迪士尼，肯定要全面封鎖、全員檢測、全區隔離。但是上海並沒有這樣做，為免耗費大量人力、物力、財力，而且影響其他無數人的正常生活。上海的做法是實行精準防控，精準篩選出到過迪士尼的遊客，為他們進行核酸檢測，以及2天閉環管理和12天社區健康管理。至於其他人就「該上班上班，該下班下班，該打遊戲繼續打遊戲」，全都按照正常軌道生活。

園內的遊客井然有序進行核酸檢測。（視覺中國）

最後一個特點就是暖。文章認為，上海迪士尼樂園在「封園」的做法非常人性化，只是關閉所有室內項目，室外項目照常進行，想要離開的話可以立馬排隊做核酸檢測，想要繼續玩的話則可以悉隨尊便，沒有「一刀切」。此外，在遊客排隊核酸檢測的時候，孕婦、手抱孩子的人是可以優先，而且隨時供應飲用水、毛氈、外置充電器，亦有安排巴士取代已停運的地鐵，接送人們回家。更重要是，當天適逢是萬聖節，迪士尼很人性化地沒有取消煙花表演，最終造就「最浪漫的核酸檢測」的畫面誕生。