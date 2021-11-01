上海迪士尼3.3萬人檢測均為陰性　張文宏：感謝不滅的煙火

昨日（10月31日），杭州蕭山區報告一宗新冠確診病例，患者曾在上海迪士尼樂園遊玩。為配合疫情防控，上海迪士尼昨晚6時發出通知，迪士尼樂園和迪士尼小鎮停止遊客進入，所有遊客離開前需接受核酸檢測。

面對突如其來的疫情防控，上海迪士尼樂園內幾萬名遊客於晚上11時全部採樣完畢，期間萬聖節巡遊、煙花等戶外演出如常舉行。不少網民紛紛在社交平台稱讚「這就是上海」，更笑言是「最浪漫的一次核酸檢測」。

國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏醫生通過其微博表示，「感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心」。



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由於有確診者曾到上海迪士尼遊玩，樂園需要緊急關閉，上海地鐵11號線迪士尼站亦停運，乘客不能進出站，列車不上落客。上海迪士尼發布消息稱，迪士尼樂園和迪士尼小鎮於今明兩日（11月1日、2日）暫時關閉。

有遊客稱，下午在園區遊玩時被告知10月30日有核酸檢測呈陽性者入園，要求所有在園區的遊客接受核酸檢測。當晚煙花按時舉行，但遊樂設施暫停運作；出園時接受核酸檢測，隨後乘坐安排好的旅遊巴統一離開。當晚8時半，園區遊客基本都已離開。

今日（11月1日），上海市政府公布，截至早上8時，迪士尼樂園和迪士尼小鎮共33863名相關人員，核酸檢測結果均為陰性；相關場所物品和環境樣本920件，核酸檢測結果均為陰性。相關場所已作終末消毒。

親歷者：細致舉動，是高效、人性化城市帶給我們的溫暖

《人民日報》報道，人民日報上海頻道的謝詩辰昨晚也在迪士尼，她以親歷者的角度講述了「一眼望不到頭的人群，全在排隊等著做核酸」的經歷。她表示，與同行的友人知道迪士尼「不能出不能進」後，大家開始慌張，但眼前「花車那麼炫，音樂沒有停，一時間真的魔幻。不知道該跟着狂歡還是倉皇逃離」。

謝詩辰稱，昨晚的迪士尼煙花是日常版加萬聖節版，當《冰雪奇緣2》的音樂響起，冰藍煙花高空怦然碎裂，鋪天蓋地墜落下來，美不勝收。當煙花落幕，她們一行人都開始清醒了，只見一眼望不到頭的人群，全在排隊等做核酸檢測，迪士尼工作人員自動攔起人牆，園內更是響起廣播，提醒遊客按序做核酸檢測後方可離開。

謝詩辰（左）以親歷者的角度講述「一眼望不到頭的人群，全在排隊等著做核酸」的經歷。（人民日報）

當時，園內只有一間商店仍然營業，但因應疫情防控，園方每次只能安排一人進店購物。由於晚間天氣漸涼，不少人都排隊購買毛毯、斗篷等禦寒衣物，「誰不是今天扮成茉莉公主、安娜公主、猩紅女巫來歡度萬聖節，沒想到這個夜晚，所有裝備被一起突發打敗，只留毯子給足安全感」。

謝詩辰稱讚迪士尼的響應速度非常快，包括安排核酸檢測，為所有受影響的遊客安排退換票，園內要求全程戴口罩，可能密集的餐廳、洗手間限制人流。同時，上海健康雲小程序當晚即刻推出「迪士尼核酸檢測預約」，遊客預約後按時間抵達大門口檢測點即可；上海市政府亦安排了220輛旅遊巴接遊客回家，「迪士尼的這個五周年萬聖節之夜，注定不平靜。但圍城裏驚慌之後開始調整周一工作生活事務的人，他們在說，萬聖節沒有光怪陸離的鬼神，也沒有拯救銀河系的超人，一個有序的城市組織就是金鍾罩」。

張文宏：感謝不滅的煙火

今日凌晨，國家傳染病醫學中心主任、上海市新冠肺炎醫療救治專家組組長張文宏醫生通過其微博，就上海迪士尼防疫工作發聲。他表示，「疫情常態化，疫情處理標準化。所有的遊客現在可以安然入睡了，但我的無數同事會繼續工作，完成防控的所有標準程序，只是為了讓這個城市和經過這個城市的人們生活更美好一點，感謝今天不滅的煙火，讓我們看到人類在災難前面的從容淡定與對未來的信心。」