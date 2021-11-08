六中全會︱中共中央每屆開七次全會　每次都有固定主題？

中共十九屆六中全會於11月8日至11日召開。根據此前10月18日中共中央政治局會議通報，此次六中全會將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

綜觀近年來中共中央每五年一屆期間的一至七次全會，一中全會通常在中共全國黨代會閉幕後隨即召開；二中全會於次年春季全國兩會前召開；三中全會於同年秋季召開；四至七中全會則在隨後每年秋季召開。



中國改革開放以來，歷屆中共中央委員會五年召開七次全會基本形成慣例，程序更加規範，且每次全會都承擔相對固定的職責。

一中全會通常擔負選舉產生新一屆中央領導機構的重任；二中全會通常為全國人大、全國政協和國家機構推薦領導人選；三中全會通常就經濟改革發展作出重大決策，如十八屆三中全會提出全面深化改革；四中全會推出國家重大決策部署，如十八屆四中全會提出全面推進依法治國；五中全會主要議題是「五年規劃」，如十八屆五中全會對「十三五規劃」提出建議；六中全會通常就黨的建設作出重大部署，比如中共十八屆六中全會通過了《關於新形勢下黨內政治生活的若干準則》，並正式提出「以習近平同志為核心的黨中央」；七中全會一般就在中全會前後一周左右，承前啟後，為即將召開的中全會進行文件及程序的準備。

中共十一大之後，除了第十三屆中央全會因為六四事件舉行九次中央全會，中共歷屆中央委員會均舉行七次全體會議，且均在六中全會決定召開下一屆黨代會的時間。（多維新聞製作）

其次，中共十九屆六中全會的召開，象徵着中共政壇人事佈局將加速進入二十大時間。

六中全會主題看似中共人事佈局不相關，但是在時間節點上，距離中共二十大整一年的十九屆六中全會，時間上正值各省級地方黨代會陸續開幕初期。目前的公開資料顯示，中國大陸31各省級地方，除了北京、上海、天津、重慶四個直轄市以及廣東、新疆這六個由政治局委員兼任黨委書記的省級地方，尚有河北、內蒙、寧夏、青海、四川這五個地方的黨委書記尚未調整。

從上一屆人事更迭情況看，北京市委書記蔡奇是在中共十九大召開前5個月即2017年5月27日，接替郭金龍任北京市委書記，進而在2017年10月的中共十九大稱成功「入局」——成為中共中央政治局委員。上海市委書記李強和廣東省委書記李希，則是先在中共十九大期間（2017年10月25日）當選中共中央政治局委員，幾天之後，再分別接替已經進入中共中央政治局常委序列的韓正和胡春華。

至於黨委書記同樣由政治局委員擔任的天津、重慶和新疆，則因為特有特殊情況，其新老交替時間多少帶有匆忙色彩，不具備參考意義：中共十九大前，天津因為擔任代理書記已經20個月的黃興國於2016年9月落馬，當時的湖北省委書記李鴻忠遂被安排北上接任；陳全國2016年8月接替張春賢成為新疆黨委書記，是因為當時張春賢的柔性治疆策略並未起到預期效果，新疆仍有恐襲事件；重慶市委書記的更替，則是在時任書記孫政才2017年7月出人意料落馬情況下完成，時任貴州省委書記陳敏爾被調任重慶。

新疆、河南、山西、安徽等省份的地方黨代會已經結束，從現在只2022年上半年，中共各省級地方大員尚未更替的將完成更將加速完成人事更迭，包括北京、上海等會涉及政治局人事調整的六個省級地方。