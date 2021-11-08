六中全會｜中共進入二十大政治周期　「第三份歷史決議」有深意？

中共十九屆六中全會於11月8日至11日召開。根據此前10月18日中共中央政治局會議通報，此次六中全會將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。

這份被外界稱為「中共第三份歷史決議」的文件對於中共來說當然重要，它被認為將定調中共現任總書記習近平的政治定位問題；同時，對於一年後召開的中共二十大來說，此次六中全會也是一個重要時間節點，它的召開象徵着中共政壇加速進入二十大時間。



首先，六中全會將通過中共的「第三份歷史決議」確立習近平在中共黨史中的政治定位。

中共官方已經宣佈，此次中共十九屆六中全會將將審議《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》。2021年八月底召開的中央政治局會議上，重點研究了全面總結黨的百年奮鬥的成就和歷史經驗問題。當時就有觀察人士指出，這表明中共要制定第三份歷史決議了。

中共的前兩份歷史決議，分別是1945年六屆七中全會通過的《關於黨的若干歷史問題的決議》和1981年十一屆六中全會通過的《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。這兩份決議的背景，分別是延安整風和改革開放，各自確立了毛澤東和鄧小平的政治地位。

1981年6月27日至29日，中共十一屆六中全會在北京舉行，會議通過了《關於建國以來黨的若干歷史問題的決議》。（新華社）

外界多認為，此番中共十九屆六中全會將要通過的《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，雖然是側重於中共「百年奮鬥重大成就和歷史經驗」，如無意外必然涉及中共現任總書記習近平在中共的政治定位問題。

目前中共官方媒體近期動向亦支持這種推測。比如距六中會議召開一周時間，作為中共政治「風向標」的《人民日報》就開始炒熱氣氛。

自11月1日起《人民日報》推出「新時代的關鍵抉擇」系列報道。當日的「開欄的話」長達7,000多字，細數了習近平上任以來，加強中共黨中央領導的舉措，其中包括中央「巡視」工作制度化等。

之後2日至7日，則分別從疫情防控、中共扶貧工程、推動構建新發展格局、形成高質量區域經濟發展佈局、生態文明建設、推進國防和軍隊現代化等角度評論習近平的政治功績。

官方新華社11月6日也發表題為《習近平帶領百年大黨奮進新徵程》的特稿，細數習近平擔任中共總書記9年以來中國取得的成就。