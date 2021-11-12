六中全會｜解讀會議公報6大重點　「正面敘事」外尚有甚麼？

11月11日，在中共黨媒連日來的宣傳造勢和海外媒體的關注下，中共十九屆六中全會已經閉幕，新華社刊發了會議公報。筆者嘗試依據會議公報的內容順序，從中提煉出一些比較重要的訊息，以期初步讀懂中共通過會議公報所想表達的意思。



第一，會議公報在說完中共十九屆六中全會舉行的時間、地點、出席人員和人數、習近平作了講話之後，公布了三個關鍵訊息：審議通過了《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，這是中共歷史上繼毛澤東時代、鄧小平時代之後的第三份歷史決議；決定召開中共二十大，意味着中共政治自此開始進入二十大周期；習近平就《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議（討論稿）》向全會作了說明，點明瞭是習近平在主導第三份歷史決議。

第二，會議公報充分肯定中共十九屆五中全會以來中央政治局的工作，用高度概括的語言比較全面地歷數了過去一年習近平領導下的中共政績。這其實是常規操作，通常中共每屆中央全會都會對上一次中央全會召開之後的工作進行回顧和肯定。

第三，會議公報解釋了總結中共百年奮鬥重大成就和歷史經驗的政治需要和意義。政治需要包括開啟全面建設社會主義現代化國家新徵程（中共第二個百年的主要內容）、「四個意識」、「四個自信」、「兩個維護」，以及中共的自我革命和能力提升、民族復興。政治意義主要是指「從黨的百年奮鬥中看清楚過去我們為什麼能夠成功、弄明白未來我們怎樣才能繼續成功」，即總結過去經驗，從而面向未來。

第四，會議公報接下來用回顧的方式歷數了毛澤東、鄧小平、江澤民、胡錦濤、習近平等五代領導層的功績，將中共百年歷史稱為「為中國人民謀幸福、為中華民族謀復興」的歷史，從而鞏固中共歷史的合法性。這其實是與習近平七一講話乃至歷代中共領導人關於歷史的講話的邏輯一脈相承。在這點上，中共縱使指出過去歷史存在的問題和錯誤，也是建立在充分肯定的基礎上。尤其是今次中共十九屆六中全會的主題本就是總結黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗，側重「百年奮鬥重大成就和歷史經驗」，不同於毛澤東時代、鄧小平時代的前兩份歷史決議側重「歷史問題」，自然更加會以正面敍事和褒揚功績為主。這可能也是今次出爐的第三份歷史決議與毛澤東時代、鄧小平時代的前兩份歷史決議的區別。

根據會議公報的說法，中共將過去百年歷史分為四個面臨不同主要任務的時期：新民主主義革命時期、社會主義革命和建設時期、改革開放和社會主義現代化建設新時期、中國特色社會主義新時代。其中，前兩個時期都在毛澤東時代，對其評價基本延續習近平七一講話的觀點和措辭，並提到毛澤東思想是「馬克思主義中國化的第一次歷史性飛躍」。改革開放和社會主義現代化建設新時期分別歷數了鄧小平、江澤民、胡錦濤三代領導人，對這個時期的評價同樣是基本延續習近平七一講話的觀點和措辭，並提到這個時期形成中國特色社會主義理論體系（鄧小平理論、「三個代表」重要思想、科學發展觀）是「馬克思主義中國化新的飛躍」。

2021年7月1日，在中國共產黨成立100周年紀念活動結束時，習近平向大家揮手致意。（Reuters）

中國特色社會主義新時代則是指中共十八大（習近平上任）以來所開啟的新的歷史時期。會議公報重點談了中國特色社會主義新時代，包含三個層面內容。一是重點談到習近平是習近平新時代中國特色社會主義思想的主要創立者，高度評價習近平新時代中國特色社會主義思想是「當代中國馬克思主義、二十一世紀馬克思主義，是中華文化和中國精神的時代精華，實現了馬克思主義中國化新的飛躍」，這其實是將習近平新時代中國特色社會主義思想與毛澤東思想、中國特色社會主義理論體系並列。

二是高度概括性地評價「以習近平同志為核心的黨中央」，「推動黨和國家事業取得歷史性成就、發生歷史性變革」。三是從堅持黨的全面領導、全面從嚴治黨、經濟建設、全面深化改革開放、政治建設、全面依法治國、文化建設、社會建設、生態文明建設、國防和軍隊建設、維護國家安全、堅持「一國兩制」和推進祖國統一、外交工作等具體層面歷數習近平上任以來中共的功績，從而再次得出「中華民族迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍」的結論。這其實是進一步突出習近平時代具有與毛澤東時代、鄧小平時代相併列的劃時代意義。

第五，會議公報在回顧中共百年歷史後概括性地總結了中共百年歷史的意義，不僅之於中共自身、馬克思主、中國人民、中國國運和中國歷史具有重大意義，而且「創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇蹟」，「深刻影響了世界歷史進程」，「創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑」。這既反映了中共對於自身道路的信心，又展現了中共希望給人類另一種可能的抱負。

第六，會議公報簡單提到中共百年的十個方面歷史經驗，並進行全黨政治動員和呼籲，以迎接2022年下半年召開的二十大和和邁向第二個百年的中華民族偉大復興目標。此處的重點在於十個方面的歷史經驗：堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於鬥爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。雖然會議公報並未展開論述這十個方面的歷史經驗，但熟悉中共政治的人不難發現，這十個方面的經驗其實是對習近平上任九年以來政治經驗的總結，帶有強烈的習近平政治風格和理念的印記。過去九年，這十個方面的經驗在不同的中共文件或高層講話中都有所涉及，今次中共十九屆六中全會主要是進行一次整合，預計在日後中共政治話語中會被經常提及。