六中全會｜公報總結建黨至今發展經驗　解答中共奮鬥百年意義

中國共產黨第十九屆中央委員會第六次全體會議（六中全會）周一（8日）至周四（11日）在北京舉行，官媒新華社周四（11日）下午6時許發布六中全會公報，會上審議通過《中共中央關於黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗的決議》，是為中共第三份歷史決議。

雖然第三次決議全文還未公開披露，但公報中已提綱挈領，道出了此次針對「黨的百年奮鬥重大成就和歷史經驗」所作決議的四大重點。



這份公報的第一大重點，便是解釋了是次《決議》總結中共百年歷史經驗的原因，指出是出於三個方面的需要：

一是在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、在新時代堅持和發展中國特色社會主義的需要；

二是增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定道路自信、理論自信、制度自信、文化自信，做到堅決維護習近平黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，確保全黨步調一致向前進的需要；

三是推進黨的自我革命、提高全黨斗爭本領和應對風險挑戰能力、永葆黨的生機活力、團結帶領全國各族人民為實現中華民族偉大復興的中國夢而繼續奮斗的需要。

第二大重點，是公報將「黨的百年發展歷史」分為四個時期，分別是：新民主主義革命時期，社會主義革命和建設時期，改革開放和社會主義現代化建設新時期，中國特色社會主義新時代，而前兩個時期對應的主要領導人是毛澤東，第四個時期對應的是習近平。在第三個時期，着重論述了十一屆三中全會以後、十三屆四中全會以後、十六大以後三個階段的經驗，分別對應的是鄧小平、江澤民及胡錦濤。

公報對每個時期都分別列出了「黨面臨的主要任務」。四個時期的主要任務分別是：「反對帝國主義、封建主義、官僚資本主義，爭取民族獨立、人民解放，為實現中華民族偉大復興創造根本社會條件」、「實現從新民主主義到社會主義的轉變，進行社會主義革命，推進社會主義建設，為實現中華民族偉大復興奠定根本政治前提和制度基礎」、「繼續探索中國建設社會主義的正確道路，解放和發展社會生產力，使人民擺脫貧困、盡快富裕起來，為實現中華民族偉大復興提供充滿新的活力的體制保證和快速發展的物質條件」、「實現第一個百年奮鬥目標，開啟實現第二個百年奮鬥目標新征程，朝著實現中華民族偉大復興的宏偉目標繼續前進。黨領導人民自信自強、守正創新，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就」。

公報的第三大重點，是解答了中共百年奮鬥的五大意義：一是從根本上改變了中國人民的前途命運，中國人民徹底擺脫了被欺負、被壓迫、被奴役的命運，成為國家、社會和自己命運的主人，中國人民對美好生活的嚮往不斷變為現實；

二是開辟了實現中華民族偉大復興的正確道路，中國僅用幾十年時間就走完發達國家幾百年走過的工業化歷程，創造了經濟快速發展和社會長期穩定兩大奇跡；

三是展示了馬克思主義的強大生命力，馬克思主義的科學性和真理性在中國得到充分檢驗，馬克思主義的人民性和實踐性在中國得到充分貫徹，馬克思主義的開放性和時代性在中國得到充分彰顯；

四是深刻影響了世界歷史進程，黨領導人民成功走出中國式現代化道路，創造了人類文明新形態，拓展了發展中國家走向現代化的途徑；

五是鍛造了走在時代前列的中國共產黨，形成了以偉大建黨精神為源頭的精神譜系，保持了黨的先進性和純潔性，黨的執政能力和領導水平不斷提高，中國共產黨無愧為偉大光榮正確的黨。

公報中的第四大重點，則是以十個「堅持」總結了中共建黨至今百年來的發展經驗，分別為：堅持黨的領導，堅持人民至上，堅持理論創新，堅持獨立自主，堅持中國道路，堅持胸懷天下，堅持開拓創新，堅持敢於斗爭，堅持統一戰線，堅持自我革命。