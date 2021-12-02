高嘉瑜被男友毆打山西女子因家暴殺夫　一文睇清兩岸三地家暴規範

有「港湖女神」之稱的高嘉瑜遭到男友毆打施暴，軟禁飯店兩日，引發台灣社會關注。而今年已40多歲的女子小清，在18歲那年遭家暴流產，殺了丈夫後潛逃22年自首，內地檢方建議判囚10年引發爭議，內地也展開對家暴法律的討論。



兩岸三地中，香港早在1986年就有相關的民事條例。而在1993年發生震驚全台的「鄧如雯殺夫案」，1998年《家庭暴力防治法》立法。而中國大陸於2016正式實施《反家庭暴力法》，兩岸三地的家暴法都涵蓋未結婚的同居關係，而台灣則在2016年增設「恐怖情人條款」，即使未同居的「親密關係伴侶」也獲該法保障。



一樁鐵鎚殺夫案 台灣立家暴法

1993年一起刑事案件轟動全台。年僅22歲的鄧如雯因不堪丈夫林阿祺長期家庭暴力、除了她自己，她的母親、妹妹均被其丈夫性侵害，而趁她丈夫酒醉熟睡之時，用鐵鎚和水果刀殺夫。在案件審理過程中，鄧如雯受到台灣婦女團體的聲援，最終她被判刑三年。該案件促使台灣開展更多對家庭暴力的討論。

1998台灣《家庭暴力防治法》正式上路，「法入家門」，隔年實行民事保護令制度，有通常保護令、暫時保護令和一般保護令之分，如果被害人遭受家庭暴力的急迫危險而申請緊急保護令，法院要在受理4小時內核發。

鄧如雯因得知丈夫又企圖性侵妹妹，趁其酒醉時將其殺害。（華視影片截圖）

保護令要如何執行? 基本上由台灣警察機關執行。若加害人有違反民事保護令，如騷擾、跟蹤、聯絡被害人等行為；得命加害人遷出特定居所、遠離特定場所、命加害人完成相關處遇或輔導課程等命令時，依《家庭暴力防治法》第61條的規定，構成違反保護令罪，得處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣10萬元以下罰金。

《家庭暴力防治法》一開始僅保障法律定義的「家庭成員」，2007年納入「同居關係」情侶，即使沒有結婚仍可以適用該法，前配偶和前同居關係也受保障。2016年再次修法，根據新增修的《家庭暴力防治法》第63-1條，即使沒有同居，只要是「親密關係伴侶」也獲該法保障，被稱為是「恐怖情人條款」，同樣可以申請民事保護令。

此次高嘉瑜遭家暴，其男友握有親密照片以此要脅。針對數位性暴力，台灣監察院監察委員紀惠容、立法委員王婉諭都表示要加速《侵害個人性私密影像防制條例》的立法速度。

香港家暴法保障同居同性伴侶

香港的《家庭暴力條例》制定於1986年，但是屬於民事條例。對於刑事犯罪的部分，則以《刑事罪行條例》《侵害人身罪條例》《保護兒童及少年條例》等法律來判定。

家庭暴力條例施行經過兩次修訂，原先適用範圍只限配偶和異性同居者，逐步擴大至前配偶、前異性同居者、同性同居者等。根據該法律的規定，家庭暴力受害人可向法院申請強制令。

值得一提的是，在同性婚姻未獲承認的香港，因將「同性同居者」列入家暴保障範圍之內，但因此遭基督教團體抨擊「將同性同居者界定為家庭看待」而遭基督教團體抗議，亦有人要求要將此條例改成「居所條例」，避免家庭概念的混淆。

香港並未承認同性婚姻，但家暴法有保障同性同居伴侶的權益。（資料圖片 / 余俊亮攝）

2016年內地實行《反家庭暴力法》

2016年3月1日《中華人民共和國反家庭暴力法》（《反家暴法》）正式實施，家庭關係和同居關係都被納入法律保障，但不同於香港、台灣前配偶和戀人不受該法保障。而家暴的受害人可向人民法院申請「人身安全保護令」，避免加害人跟蹤騷擾，法院應在72小時內作出決定，緊急情況下則應在24小時內作出決定。

而根據該法，「同居關係」間的暴力都屬家庭暴力。但全國人大常委會法制工作委員會社會法室負責人郭林茂卻表示，「在中國還不曾發現同性戀之間發生暴力事件，因此新出台的反家暴法中『共同生活的人員』不包括同性戀」。

但在《反家暴法》上路後，卻還是有許多家暴案的發生，去年9月西藏網紅拉姆遭前夫潑汽油用火燒傷致死案引發網路輿論沸騰，微博出現以拉姆命名的「#拉姆法案」，希望能加強對家庭暴力的防治，也希望能加快受暴婦女能離婚的速度。

但去年年底，面對節節攀升的離婚率，中國人大通過在《民法典》中新增「離婚冷靜期」，引發輿論爭議，認為增加受暴婦女的生命安全風險。

香港婦女中心協會常設婦女求助熱線服務，整理了前線社工接觸到的家庭暴力求助個案資料，單是2020年1月至3月便接獲34宗家暴相關求助，相較上一年同期的16宗，上升逾一倍。 （資料圖片）

受暴婦女反殺丈夫引網絡爭論

日前一宗刑事案件引發輿論關注。山西一女子小清因22年前殺害丈夫而向警方自首，據了解，當時年僅18歲的小清因懷孕期間遭丈夫毆打，為了保護腹中胎兒，她用鋼釬反殺丈夫但胎兒仍未保住，她隱姓埋名輾轉各地打工維生。據了解，該女子15歲時就曾被丈夫毆打而流產。

11月25日，中國檢察網公布該案起訴書。山西省忻州市人民檢察院以故意殺人罪提起公訴，建議判處其10年有期徒刑，引發網絡爭論。

此前，湖南常德一女子被家暴，丈夫將她從衣櫃拖出威脅要「淹死她」，遭該女子用木棒打死，被指「防衛過當」判處有期徒刑六年，針對這類受暴婦女「反殺」丈夫的案件在內地引發討論。