有圖｜「港湖女神」高嘉瑜傷勢曝光　遭男友家暴毆至「面目全非」

台灣民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞毆打震驚社會，今（1日）出面開記者會說明，並公開遭毆3天後的傷勢照，她控訴林秉樞被暴打，時間從當天晚上的十點多，幾乎持續到天亮，「他抓著我的頭髮拖行、暴打我，我的嘴巴都是血」、「當下我整個人腫到我不知道我是誰，他勒我脖子，我都覺得我快死了。」



回憶起林男施暴過程，高嘉瑜說「我不想再去想了」，我人生第一次遇到施暴，有點匪夷所思，他看到我跟前男友傳訊息，就抓我頭髮、拖行、爆打我，當時臉上都是血，從晚上10點多到天亮，他用我手機發文傳資料，「恐嚇威脅我，這過程我不知該怎麼辦。」

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高嘉瑜在記者會過程中數度哽咽、落淚，提到遭林男施暴的經過，高嘉瑜說「當下我臉腫到不知自己是誰，還勒脖子 ，我覺得我快死了」，在被打之前，林男還把她包包丟到走廊，到處亂撒，她就蹲在飯店走廊撿東西，服務生要過來幫忙，還被林男大聲喝斥。

高嘉瑜表示，第一時間在這樣的威脅、恐懼下，盡量不激怒他，覺得等他母親告別式後再處理，對方也哀求，因為自己母喪，還有吃身心科的藥，希望能體諒他。高嘉瑜說，在這樣的狀況下，基於長輩對晚輩情誼，不管他這人怎樣總是盡一份自己該盡的義務，但他做的太多、太令人無法接受的事，「我不能隱忍的原因是因為太多女性、太多人，被他傷害了，希望我是最後一個受害者，希望大家小心、保護自己。」

高嘉瑜日前跟男友林秉樞在板橋某飯店投宿，因為林秉樞發現高嘉瑜跟前男友分手後仍傳訊息聯繫，醋勁大發下拳腳相向，甚至鎖喉、拖行。消息一出，許多議員、立委跨黨派聲援。總統府發言人張惇涵昨日表示，蔡英文總統府李俊俋副秘致電表達關心，總統府嚴厲譴責暴力行為，並支持高嘉瑜採取必要的法律行動。

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