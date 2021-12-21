王力宏「暫時退出」還是永別演藝圈？　一張圖睇清他的未來命運

台灣歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」長文，指出王力宏嫖妓、約炮等。今日（20日）中午，王力宏在微博及Facebook上發聲明致歉，稱自己準備「暫時退出演藝圈」。但他接連遭官媒點名批評，央視更刪除他的名字和聲音，網民認為他在內地的演藝生涯「徹底涼了」。



2021適逢內地娛樂圈整治，《香港01》曾將爭議藝人分為「違法／違規」「政治爭議」「道德爭議」和「非自身」事件，可以發現在2018年官方升級「限娛令」前王力宏被爆料的「渣男」行徑涉及道德爭議，相比「違法」「政治」類仍有復出希望，但如今，恐怕機會渺茫。

「渣男」行徑 2018年前有復出機會

與違法違規、觸政治紅線等問題相比，在2018年官方升級「限娛令」之前，明星在道德爭議通常不致遭到封殺。舉凡出軌、被指控「渣男」等，都不會令官方抵制其演藝工作，最多是因自身形象崩塌，而被市場和粉絲主動拋棄。

但2017年《中國有嘻哈》爆紅，年底該節目冠軍PG One卻爆出歌詞教唆吸毒涉黃、與已婚女星李小璐親密影片流出，此次事件也成為2018年官方升級「限娛令」的導火索。

該年1月，廣電總局在內部會議上提到4個不用標準，提到「對黨離心離德、品德不高尚」「低俗、惡俗、媚俗」「思想境界、格調不高」；「有污點有緋聞、有道德問題」的演員堅決不用，並另備註紋身藝人、體現嘻哈文化、次文化、喪文化的藝人不能用，是首次對藝人道德問題作出規範。

從此，藝人出軌、代孕等道德問題，亦影響藝人的演藝生涯。關乎情節輕重，例如華晨宇未婚生子對比羅志祥的「多人運動」，影響較小。不過2018年後，一切都是「從嚴辦理」。例如羅志祥過去一年多次試水復出，仍未成功。

2021年，吳亦凡、鄭爽到張哲瀚接連「出事」。廣電總局進一步發布通知，列出四大「堅持」，其中提到「堅決抵制違法失德」人員，再次提到道德層面問題，進一步規範藝人道德，更要求藝人要肩負「社會責任」。如內地歌手霍尊在出軌風波後，其本人也快速表態退出演藝圈。此次王力宏的風波延燒時間長，更被官媒接連點名，復出機會恐渺茫。