王力宏離婚｜發文致歉宣布暫退出演藝圈　房屋將過戶到前妻名下

台灣歌手王力宏宣布與妻子李靚蕾離婚後，李靚蕾在網上發表「毀滅式」千字文，大爆王力宏竟有諸多「渣男」事跡，包括嫖妓、約炮等，私生活極不檢點。

事件經多日發酵後，今日（20日）中午，王力宏在微博及Facebook上發聲明致歉，稱自己準備暫時退出演藝圈。



王力宏在聲明中稱，自己應該承擔起所有的責任，不會再作任何解釋和辯解，「沒經營好婚姻，給家人帶來困擾，沒給大眾做好偶像該有的形象，都是我的錯」。

王力宏向父母、李靚蕾及其3個孩子道歉，並指今後會注意自己的言行舉止，承擔起一個父親、兒子和公眾人物的責任，經濟上生活上盡可能照顧李靚蕾和3個孩子，並準備暫時退出工作，留出時間陪伴父母和孩子，彌補這次風波帶來的傷害。

在聲明最後，他向李靚蕾表示雙方仍然要共同照顧撫養3個孩子，「你們住的房子我會過戶到你的名下。孩子們的撫養教育我也會全程參與并承擔費用。此事肯定主要是我處理不當。再次向大家道歉」。