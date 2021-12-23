涉禁新疆產品遭割席　英特爾Intel「道歉信」卻有等於無？

近幾年來「辱華」新聞多不勝數，最近就有美國晶片巨企英特爾Intel發出公開信，聲言要禁絕供應鏈上的新疆產品，觸發重複上演的戲碼又再上演一次。

首先出現的是響亮的抵制呼聲，以及內地代言人王俊凱立刻割席，劇本演下去的話，應該還有官媒的口誅筆伐、外交部的義正辭嚴和Intel的匆匆道歉。雖然道歉是有道歉，但這一次情況卻似乎有些特殊。



官媒《環球時報》前總編胡錫進就講得很直白，大意是Intel的產品在中國沒替代品，人家不怕中方會報復，而這種無計可施的情況雖然不多見，但就反映中美之間的科技實力差距，所以只好先在小簿子上記這一筆帳。

面對中國這個龐大市場，Intel也不是有風駛盡𢃇，視「辱華」公關危機不是一回事。實則事發沒多久，Intel便出了封道歉信，講明所謂「禁疆令」是為了應付美國政府的合規要求，公司本身呀，是沒有立場的。至於沒講出口的是，我要賺錢，你要產品和服務，那就不要折騰它這個磨心了，感謝感謝。

儘管如此，根據這口吻，說這封道歉信只有解釋的作用，有道歉等於沒道歉，應該不算過份。

回顧新疆爭議，中外正反雙方都想當佔道理的一方，年中不知道發多少份文章和報告，可是從新聞傳播的角度看，每當相關的「辱華」事件又再出現，內地的焦點總是中方施壓成功與否，仿似都不覺得有說服對方的可能性了。打對台那邊也是同樣情況，「跪與不跪」成唯一命題。如果說對著商人就只可以講這一套，那只需看看幾年下來的交鋒，即使有其他情況和角色，施壓之外主要是喊喊口號互相教訓。

看慣了辱華、施壓和道歉三部曲，中間缺的是辯論，而在今時今日的國際政治大氣候，提出辯論這兩隻字很多時就只換來竊笑聲了。