英特爾Intel禁新疆產品遭抵制　胡錫進：它不太擔心中方報復

美國英特爾公司要求供應鏈不使用來自新疆的產品或服務，對此，內地官媒《環球時報》前總編胡錫進撰文稱「有些時候我們制不住對方」，只好「讓我們掏出小本本，記下它幹的壞事」。



胡錫進說，美國如英特爾這樣做的大公司不多，中國人熟悉的美國公司大多對華盛頓抵制新疆「強迫勞動」產品的要求持消極軟頂態度，而英特爾敢這麼做，是因為它的供應鏈上本來就極少新疆產品。

胡錫進還說，英特爾的CPU在中國當下仍是硬需求，它不太擔心中方報復，或者它覺得討好美國和西方社會比不得罪中國更重要，儘管中國已經連續6年是英特爾全球最大的營收來源，英特爾是「吃飯砸鍋」的典型。

他不諱言，「美國仍比我們強大，有些時候我們制不住對方，被動，對方會囂張，是必然的。英特爾的猖狂清楚暴露了我方的弱點和弱項」，但他認為，中國人只要實事求是，就不會在對外鬥爭中置氣。

胡錫進說，中美博奕形勢是不斷變化的，中國的地盤和中間地帶都在擴大，美國毫不顧忌耍橫的空間逐漸變小是大趨勢。「我們須跟美國一來一去過招，但無需沉迷於它們，我們要更專注於國內議程。英特爾這樣的企業，讓我們掏出小本本，記下它乾的壞事。中國愈是強大，我們將愈有能力報復它們。」

據悉，英特爾近日寫信給供應商表示，將確保英特爾供應鏈不使用任何來自新疆地區的勞工、產品或服務。

目前，尚沒有中國官方對此的正式回應，但過去多次在類似事件發言的胡錫進在其微信公眾號撰文批評英特爾「吃飯砸鍋」。

另外，國家市監總局決定，附加限制性條件批准SK海力士株式會社收購英特爾公司部分業務案。

內地男團TFBOYS成員王俊凱工作室也發布聲明稱，祖國利益高於一切，即日起，解除與英特爾品牌一切合作關係。