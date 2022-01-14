中國要對經濟增長持續放緩有所準備｜安邦智庫

2021年的中國經濟將在2020年低基數基礎上有較高的增長，一般市場預計經濟增速在7%-8%左右，全年超過「6%及以上」的目標應該不會有問題。不過，市場機構對中國經濟增長的前景普遍不樂觀，世界銀行在最新報告中預計，中國2021年經濟增長8%，2022年增速降至5.1%。此前，中央經濟工作會議給出了「需求收縮、供給衝擊、預期轉弱」的評估，在安邦智庫（ANBOUND）的研究人員看來，這意味着整體經濟增長形勢並不樂觀，對於2021年第四季度以及2022年上半年的情況，國內可能要對經濟增長持續下行有所準備。

就2021年四季度而言，一方面，不斷爆發的本土新冠疫情儘管是局部的，但對經濟活動的持續影響不能忽視。另一方面，部分房企不斷出現債務違約情況，國內房地產市場急劇收縮給當季經濟構成較為嚴重的衝擊。同時，在雙碳政策影響下，能源瓶頸、大宗商品價格的波動，以及全球供應鏈扭曲等情況都對經濟活動產生負面影響。儘管出口火爆、工業快速恢復，但中國國內消費在疫情打擊下一直都沒有恢復元氣。2021年11月社會消費品零售總額兩年平均增速只有4.4%，扣除價格因素後實際同比僅增長0.5%。投資情況同樣如此，1-11月份，全國固定資產投資同比增長5.2%，增速也持續向下。從最新的金融數據可以看出，12月份信貸和社會融資增長都不及預期，這些都意味着2021年四季度將出現經濟增長繼續向下的態勢。市場預計四季度經濟增速在4%以下，比三季度的4.9%的增速繼續下滑。

更令人擔心的是，這種增速持續下滑趨勢在2022年一季度可能會繼續。當然，2022年一季度經濟增長還面臨去年的2021年的高基數原因。因此，即使今年的經濟規模保持繼續擴張，經濟增長數字也難以有更好的表現。除了基數原因，短期影響經濟的主要因素還是疫情反覆。伴隨奧米克戎（Omicron）變異毒株的進入，國內新冠疫情有持續擴大趨勢。西安的疫情還沒有結束，河南、天津，以及深圳等地都陸續出現新的病例。在國內嚴格的疫情防控政策下，這意味着今年一季度的疫情影響並不輕鬆。面對春節這個傳統的消費旺季，很多地方都提出就地過年，對於旅遊、酒店、餐飲、文化等服務行業將構成進一步衝擊。另外，今年一季度儘管有冬奧會在北京舉行，但相應防疫措施會更嚴格，不僅難以帶來「奧運效應」，反而會對相關地區經濟活動帶來更多限制，成為影響經濟增長的負面因素。

自2021年第四季度開始，中國對於房地產市場的政策開始有所鬆動，但摩根大通、高盛等機構都預計，在新的一年，特別是2022年一季度，中國房地產市場在預期改變的情況下，仍會保持慣性向下的趨勢。我們也認為，中國房地產市場在出清過程中，會繼續向下「尋底」。在房地產對中國經濟構成重大影響的情況下，房地產市場放緩將對新的一年帶來壓力。

一些市場機構預計，中國經濟在2022年面臨更多增長壓力。瑞銀的汪濤稱，2022年中國經濟增速的基準預測在5%以上，但悲觀情形下，如果嚴格防疫限制政策持續更長時間，可能房地產活動下跌幅度超過預期，增速可能會降至4%。野村證券經濟學家陸挺認為，在疫情防控持續的情況下，零售和服務業將再度嚴重受創，扣除價格因素的社會消費品零售總額同比可能出現負增長。他表示，市場對於中國2022年一季度經濟增長4.2%、全年增長5.2%的普遍預測恐怕過於樂觀。因此，野村維持2022年一季度中國經濟同比增長2.9%、全年增長4.3%的預期，尤其是一二季度可能面臨更多下行風險。

分季度來看，今年經濟增長的趨勢可能會「前低後高」。一方面，在財政支持加力的情況下，基建投資對經濟的支持作用會逐漸體現出來；另一方面，房地產市場在下半年期待有所改善。如果疫情在一季度能夠被控制，可能使得整體經濟在一季度或者二季度實現「軟着陸」。但令人擔心的是，如果2022年上半年不能扭轉經濟增速持續放緩的趨勢，經濟增長持續下滑，在國際環境發生變化、美聯儲收緊貨幣政策後，中國經濟面臨的形勢將更加嚴峻。

另外，從通脹和貨幣供應數據來看，中國經濟的確面臨需求和供給兩個方面的原因。不僅新冠疫情對於消費需求增加短期內會有持續的抑制。在供應端，一些長期結構性問題仍然需要解決。一方面全球供應鏈扭曲帶來的能源、大宗商品價格持續波動給生產企業的衝擊會持續，另一方面，國內一些領域存在的供給過剩問題沒有完全扭轉。如果經濟增長持續向下，長期問題的積累很可能帶來各種風險因素的集中暴發，使得經濟有「脫軌」的危險。

基於目前情況，安邦的研究人員認為，對於經濟增長持續放緩的趨勢應該充分重視起來。一方面，防疫政策應隨着疫情變化及時調整，實現「精準調控」，縮小對經濟運行帶來的傷害，並推動服務領域的恢復。另一方面，在宏觀政策上，需要繼續加大寬鬆和刺激的力度，以改善整體的經濟貨幣環境，體現對經濟增長的支持和刺激。特別是，我們一再提醒，對貨幣政策調整的窗口期要抓住機會。目前，中國經濟面臨長期結構性問題和短期需求側問題的結合，並且還會互相影響、互相作用，對經濟增長而言都不容樂觀。因此，如中央經濟工作會議所強調，宏觀政策、微觀政策需要發揮協同作用，避免相互掣肘，影響穩增長的大局。

最終分析結論：

從目前形勢看，中國經濟增長持續放緩的趨勢在新的一年將會持續。這需要宏觀政策抓住時機進一步調整，以及各種微觀政策的配合，加大穩增長的政策支持力度，幫助經濟增長在上半年實現「軟着陸」，否則將面臨難以預計的危險。

本文轉載自安邦智庫1月13日「每日金融」分析專欄。

