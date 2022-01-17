西安防疫記者會「肩頸痛」答問掀熱議　這個「表演」有多拙劣？

問：居家期間，有的市民朋友長時間看電視、刷手機，造成頸肩疼痛，有這樣症狀的朋友應該注意哪些問題？

答：肩頸痛，俗稱「脖子疼」、「肩膀疼」。為了便於大家理解，我將從以下三個方面講……（此處省略911字）。



看到這段對話，可別以為這是某台的養生健康節目，這可是發生在不久前某次西安新冠疫情防控新聞發布會上的真實場景——1月11日，西安第53場新聞發布會上，西安廣播電視台現場提問，發布會主持人誇讚道「這個問題很好」，而西安紅十字會醫院首席專家、脊柱病醫院院長郝定均娓娓道來。

據悉，這場新聞發布會全場3個問題，共計34分06秒，單這一問題的解答就佔用11分47秒時間，難怪有輿論質問：難道沒有別的值得提的問題了嗎？

這段視頻在上周末瘋傳，它為什麼能夠刺激輿論這麼大的反應，當然是有道理的。

首先，從去年12月底到現在，西安成為武漢疫情以來，最糟糕的零星爆發城市，而它後續的防控應對措施、輿情焦點處理等等遭到的質疑一個接一個，已經耗盡了人們過往對西安的好感與耐心。

從生活保障物資供應困難（尤其是蔬菜糧油），到「鐵人三項」主角千里走單騎穿破防控回家，從官方「一碼通」系統兩次閃崩、被曝兩千多萬元採購轉包小企業，到醫療系統接診漏洞導致婦女流產，從基層防控人員濫用權利毆打買包子的群眾、逼迫群眾視頻認錯，再到西安文聯吳克敬、陝西大作家賈平凹的爭議言論……

這一樁樁一件件負面事件，難道不是給整個西安抹黑？

回到這場新聞發布會的當天，西安市疫情雖然穩定下來，但遠未到可以放鬆懈怠的時候，據通報，1月10日0時至24時，西安市新增本土確診病例13宗。2021年12月9日0時至2022年1月10日24時，全市累計報告本土確診病例2017宗。

其次，我們也理解一個多月的疫情蔓延，53次的記者會，防控的壓力、公關的壓力，的確令當地官方承壓太久。但是，在這樣一個嚴肅的場合，以這樣拙劣的表演去拼湊半個小時的發布會，既是漠視群眾更實際的利益訴求，也正如某些言論所說，「是在羞辱所有人的智商」。

它佔用了寶貴的公共資源，去用「聽君一席話，白讀十年書」式的廢話去轉移人們的視線，難怪被反嗆這不是在「犯罪」？——當然，他們犯的「罪」還少嗎？

最可憐的應該是這對問答者：

一個市級電視台的男記者提出一個註定要捱罵的問題，

一個脊柱外科專家莫名其妙被拽到傳染病防控發布會的現場。

大約，一個「捧哏」一個「逗哏」應該都不會好受吧！不知道誰出的餿主意。

如此「演」一場戲，這又是何必？不妨把注意力轉移到實際點的工作上，比如今天市民的吃飯問題解決好了嗎，就醫問題能滿足嗎，怎麼紓解封控群眾的焦慮，怎麼謀劃着幫着他們過一個舒舒服服、沒有後顧之憂的春節……這不比「拙劣」的表演更得人心嗎？