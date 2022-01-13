西安疫情｜孕婦流產六旬漢心絞痛離世 　兩醫院停業3月高層遭免職

西安自本輪疫情爆發後，當地的嚴厲封城措施導致多宗醫療事故發生，其中有孕婦腹痛卻因核酸檢測問題被拒入院，苦等2小時後大出血流產，又有市民突發心絞痛卻被多間醫院拒診，耽誤8小時後離世。這些事件均引發民憤。

西安衛健委今日（13日）發通告公布，處罰涉事的西安高新醫院和西安國際醫學中心，兩家醫院除停業整頓3個月外，還有多名高層遭免職停職。



西安衛健委批評稱，兩家醫院未能將「人民至上，生命至上」貫徹落實到醫療救治工作中，責任意識淡薄，未能履行救死扶傷職責，未落實首診負責和急危重症患者搶救等醫療質量管理核心制度，導致延誤急危患者搶救和診治。

在處分方面，兩家醫院停業整頓3個月，期滿整改合格後重新開診；責成西安高新醫院追究醫院負責人責任，總經理停職，免去門診部主任、產科主任、醫務部副主任職務；責成西安國際醫學中心醫院追究醫院負責人責任，免去醫院法人代表、董事長職務，主管副院長停職，門診部護士長停職。

據早前報道，有產婦家屬在微博發文稱，其懷孕8個月的小姨因腹痛到西安高新醫院求診，但醫院以「核酸超過了4個小時」為由，拒絕其小姨進入醫院。

發文者稱，小姨因被拒入院，只能在醫院外休息，「沒就是因為耽誤了這麼久，導致了大出血，我看見我姨夫發過來的視頻，我小姨很艱難的用雙手支撐着身體那樣在椅子上坐這，血順着椅子和褲子流下來，地上全是血!」。發文者續稱，醫院見小姨大出血後才願意接診，可惜8個月大的胎兒因為治療不及時胎死腹中，沒有心跳。

此外，一名網民早前發文稱，其父親在1月2日中午吃飯後突發心絞痛，撥打120但無法接通，他們到離家最近並仍然接診的高新國際醫學中心（即西安國際醫學中心醫院），但被保安以來自中風險地區為由一直不接診。經一番折騰後，至晚上10時許，高新國際醫學中心接收了該名患者，但此時距離患者發病已過去近8個多小時。最終，該名患者去世。