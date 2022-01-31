名校生進體制．一｜七成清華畢業生捧鐵飯碗？　一文拆解真相

近日，清華和北大相繼發布2021年畢業生就業質量報告，不少內媒以「七成清華畢業生進入體制內」作為報道標題，引發輿論關注，網民紛紛慨嘆內地最頂尖的年青人寧願拿「鐵飯碗」，也引發諸如「人才浪費」、「大材小用」等討論。
究竟「七成清華畢業生進入體制內」是怎樣一回事？這說法有沒有誇大的成分？這又算不算得上是新現象？本文整理了清華近年發布的畢業生就業數據，以一一拆解以上問題。
宇宙的盡頭是體制內？
其實大批頂尖畢業生「進體制」的現象近年在內地不時引起討論，尤其是當內媒的新聞報道聚焦在最具象徵性的清華和北大兩家大學（簡稱「清北」）的畢業生上，則更能「抓眼球」，牽動大家的情緒。
在2019年，深圳多所中學公布的招聘名單幾乎是清一色清北畢業生，去到2020年杭州市餘杭區招聘了一批清北畢業的研究生到街道工作。每當這一類新聞出來，網民不僅會有「人才浪費」一類的批評，也會慨嘆「宇宙的盡頭是體制內」。網民又擔憂就業「內卷」愈來愈嚴重：如果連這些看來一點都不「高大上」的「鐵飯碗」都被清北畢業生奪走，那麼一般高校的畢業生又如何自處？
「三方就業協議」中的七成
回到近日備受討論的「七成清華畢業生進入體制內」這一說法上，其實這說法相當誤導和誇大。多個內媒的報道引用清華最新發布的《2021年畢業生就業質量報告》時指，這屆畢業生簽訂「三方就業協議」的總人數為3669人，其中往黨政機關、事業單位（高校及科研單位等）、國有企業的佔比分別為15.8%、30.3%、23.8%。這些單位一般稱為「體制內」，3個數字加在一起為約70%，因此得出「七成清華畢業生進入體制內」的說法。
其實這裡的「七成」僅僅是指有簽訂「三方就業協議」的畢業生中的「七成」，非指所有畢業生。所謂「三方就業協議」，是指畢業生、用人單位和學校三方簽訂保證學生工作權利義務的協議書。至於其餘三成有簽訂「三方就業協議」的畢業生之中，絕大部分為進入民營及外資企業工作。
34%清華畢業生「進體制」
據該就業統計報告，清華2021屆畢業生共有7441人（不包括港澳台生及國際生等檔案不在校學生），進入體制就業人數為2562人，所以較為準確的說法是「34%清華畢業生進入體制內」。
其實在這屆畢業生之中，簽訂「三方就業協議」的人數約佔一半，其餘一半的畢業生選擇了其他方向，例如有14%的畢業生選擇以「靈活就業」方式就業（包括直接與用人單位簽勞動合同等方式），也有三成半的畢業生選擇繼續升學深造。
清北畢業生拿「鐵飯碗」是新趨勢？
雖然如此，七成簽訂「三方就業協議」的清華畢業生進入體制內以及「34%清華畢業生進入體制內」，兩者畢竟也是值得關注的數字，究竟這是否清北畢業生的新趨勢？北大近年並未公布詳細數字，而本文則搜羅了清華自2013屆起公布的數據，以了解箇中真實。
根據以上圖表，單單看簽訂「三方就業協議」的清華畢業生，當中進入體制內的佔比，近9屆都在61%至80%之間，從來都是主流。若是看全體畢業生，當中進入體制內的佔比，則在24%至34%之間浮動。由此可見，清華畢業生拿「鐵飯碗」的比例在近年並未發生巨大變化。
北大28%畢業生「進體制」
北大方面，其2021屆及2020屆畢業生就業質量報告並未公布「進體制」的詳細數字，故只能參考其2019屆的數據以了解近年情況。
北大2019屆校本部畢業生合計有7808人，當中有2822名畢業生簽訂「三方就業協議」。在簽訂「三方就業協議」的畢業生之中，2171人進入體制內，佔其中的77%；「進體制」的畢業生人數佔全體畢業生28%。總括來說，這一數字與清華近年的情況相約。
由此可見，所謂「七成清華畢業生進入體制內」不過是一種誤導和誇大的說法，而清華畢業生近年「進體制」的情況也並無發生巨大變化。相關報道一而再再而三地受到關注，一來與清北在內地的崇高地位有關，二來也因為連結到近年熱烈討論的「內卷」現象，因此更能牽動網民情緒。