內蒙古中小學以年薪60萬招北大清華畢業生　學校豪言：負擔得起

以年薪60萬（人民幣，下同）招聘清華、北大畢業生當中小學教師？近日，內蒙古鄂爾多斯市的招聘啟事受到廣泛關注，負責招聘的學校老師還豪言「我們財政可以負擔得起」。



《中國新聞周刊》今日（31日）報道指，此次發布招聘公告的學校，分別是內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區、鄂爾多斯市第一中學附屬小學。根據招聘公告，清華、北大畢業生實行年薪制，簽訂3年聘用合同，每人年薪50萬元（稅前）；一次性簽訂6年聘用合同，每人年薪60萬元（稅前）。

此外，學校也給清華、北大畢業生之外的應聘者優厚的待遇。如果通過各項招聘測試且成績優秀的本科生，將獲得1套80平方米住房或25萬元安家費；碩士研究生及以上學歷可享受100平方米免費住房或30萬元安家費。值得注意的是，這些招聘的教師職位，都帶編制，即屬於體制內的「鐵飯碗」。

招聘公告由內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區及鄂爾多斯市第一中學附屬小學發布。（36氪＠微博）

不過有來自北京大學的畢業生表示，「五六十萬年薪確實非常誘人，但考慮到城市還是會猶豫」。教育專家儲朝暉則表示，不論如何，這都是鄂爾多斯當地政府提升本地教育水平的一種積極姿態，不過「後續成果還不好評估，做肯定比不做強」。

中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞則認為，教育水平的提高是吸引外部人才的一個重要條件。如果沒有良好的中小學教育，很難留住高水平人才，所以當地政府招聘清華北大高材生從事教育工作，目的在於提升地方軟實力。