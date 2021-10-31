內蒙古中小學以年薪60萬招北大清華畢業生　學校豪言：負擔得起

以年薪60萬（人民幣，下同）招聘清華、北大畢業生當中小學教師？近日，內蒙古鄂爾多斯市的招聘啟事受到廣泛關注，負責招聘的學校老師還豪言「我們財政可以負擔得起」。
《中國新聞周刊》今日（31日）報道指，此次發布招聘公告的學校，分別是內蒙古鄂爾多斯市第一中學伊金霍洛校區、鄂爾多斯市第一中學附屬小學。根據招聘公告，清華、北大畢業生實行年薪制，簽訂3年聘用合同，每人年薪50萬元（稅前）；一次性簽訂6年聘用合同，每人年薪60萬元（稅前）。
此外，學校也給清華、北大畢業生之外的應聘者優厚的待遇。如果通過各項招聘測試且成績優秀的本科生，將獲得1套80平方米住房或25萬元安家費；碩士研究生及以上學歷可享受100平方米免費住房或30萬元安家費。值得注意的是，這些招聘的教師職位，都帶編制，即屬於體制內的「鐵飯碗」。
不過有來自北京大學的畢業生表示，「五六十萬年薪確實非常誘人，但考慮到城市還是會猶豫」。教育專家儲朝暉則表示，不論如何，這都是鄂爾多斯當地政府提升本地教育水平的一種積極姿態，不過「後續成果還不好評估，做肯定比不做強」。
中國社科院城市發展與環境研究中心研究員牛鳳瑞則認為，教育水平的提高是吸引外部人才的一個重要條件。如果沒有良好的中小學教育，很難留住高水平人才，所以當地政府招聘清華北大高材生從事教育工作，目的在於提升地方軟實力。