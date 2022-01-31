立陶宛總統要求台灣代表處更名　蔡英文能從中學到什麼

1月27日，立陶宛國家廣播電視台（LRT）發布消息稱，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）在接受該電視台採訪時，公開敦促「修正」台灣駐立陶宛機構的名稱。這是立陶宛官方首次公開表達，要求「駐立陶宛台灣代表處」更名的立場。

瑙塞達表示「駐立陶宛台灣人民代表處的名字，在立陶宛語、英語和漢語中聽起來不一樣。所以我們至少得修正那些清晰可見的東西。」「我認為這是絕對自然的事情。不管我們考慮的是哪一種機構……如果它的名稱在不同語言中是不同的，就會引起完全不必要的問題和不必要的緊張。所以至少在這件事上，我認為我們可以非常清楚地達成一致。」

瑙塞達稱，該代表處的中文名稱是與中國大陸方面衝突的「關鍵因素」，而當立陶宛政府做出相關決定時，其內部沒有進行協調，也未能適當評估中國的反應。在1月4日瑙塞達就曾表態說，決定讓蔡政府以「台灣」名義開設「駐立陶宛代表處」是一個「錯誤」。現在，瑙塞達公開要求「修正」駐立陶宛台灣代表處的名稱，算是在認識到錯誤的基礎上，又往前邁進了一步。

據了解， 「駐立陶宛台灣代表處」的英文表達是「The Taiwanese Representative Office In Lithuania」，翻譯過來應該是「駐立陶宛台灣人代表處」，而不是「駐立陶宛台灣代表處」，現在中文與英文表達確實有不同。瑙塞達認識到這種不同，要求中文更名也合情合理。

具體「修正」要如何修，是不是要改為「駐立陶宛台灣人代表處」或「駐立陶宛台北代表處」，現在還沒有定論。不過，在該代表處名稱已經嚴重影響中立關係發展的現實壓力下，「駐立陶宛台灣代表處」要更名，應該已經勢在必行。

台灣駐立陶宛代表處於2021年11月18日正式成立並掛牌運作，首任駐立陶宛代表將由現任駐拉脱維亞代表黃鈞耀出任。（台外交部）

此前有媒體報道，華盛頓方面已經建議立陶宛政府更名台灣代表處，雖然後來美國官方否認了相關報道，但從現在立陶宛總統的表態看，美國應該不反對台灣代表處更名，立陶宛政府內部或許也逐步向達成更名共識的方向前進。

可以預見，讓蔡英文政府引以為傲，視為外交突破的「駐立陶宛台灣代表處」應該很快將走進歷史，台獨人士所興奮的外交突破註定曇花一現。由此，蔡英文政府能夠從這種不得不的國際現實中學到什麼？這是很值得蔡英文和台獨人士深思的問題。

以前，陳水扁做總統時曾表示，台獨做不到，就是做不到。那時的中國大陸還沒有崛起，經濟實力仍不如日本，與美國相比更是差距巨大，但陳水扁已經明白台獨是一條死衚衕。現在，中國大陸已經成為全球第二大經濟體，並且十年內將超越美國成為世界經濟的老大，在此國際背景下，台獨是更有希望了，還是更加不具有可行性，理智的人不難做出符合實際的判斷。

台獨人士一直抱美國的大腿，希望美國全力支持台獨，希望華盛頓不顧北京的反對，直接支持台獨走上世界舞台，拓展台獨在國際上的外交空間，「駐立陶宛台灣代表處」可算是一個具體可見的成績。但最後的結果如何，不還是要被「修正」嗎？

兩岸走向統一是歷史的大勢，圖為廈門島的「一國兩制統一中國」標語。（VCG）

通過此一事件，蔡英文和台獨人士應該明白，陳水扁前總統所說「台獨做不到，就是做不到」是真的。在中國大陸未崛起時，台獨不可能，在中國大陸走向復興後，台獨更加不可能。

蔡英文和台獨人士為什麼一定要走一條走不通的路，他們為什麼不能實事求是地為2,300萬台灣人民的切身利益着想，果斷放棄「虛假」的台獨，勇敢地與中國大陸進行政治談判，為兩岸關係爭取更好的方案，讓兩岸人民攜手發展，共同創造更大的和平紅利呢？