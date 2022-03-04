烏克蘭局勢 | 反戰 理解 悲憫 中國民眾心態複雜

俄烏戰爭過去一周時間，從整體輿論反映看，中國許多民眾對俄烏戰爭的心態是十分複雜的，既反對戰爭，同情弱者烏克蘭，又理解俄羅斯的不得不為。

中華民族是愛好和平的民族，上兵伐謀，能不打仗就不打仗，儘量用談判的方式解決問題，是中國人的樸素想法。要知道，1840年以來中國屢次被英、法、俄、日列強欺辱，加上自己內戰，100多年幾乎戰亂不斷。中國人深知和平的珍貴，戰爭的殘酷，因此普遍期待嚮往和平。

俄烏開戰以來，「願世界和平」這句話是出現頻率最高，獲點贊人數最多的網絡留言之一，由此可見中國民眾對戰爭的基本態度。安居樂業、國泰民安，不僅是中國的兩個常用成語，更是中國民眾的一種信仰。

各方消息顯示，開戰一周的俄烏戰爭已造成雙方數千人死亡。雖然俄烏雙方公布的傷亡數字不一樣，但可以確認的是，這場戰爭已經讓數千人失去生命，受傷者更多。如中國網友所說，如果沒有戰爭，這些人完全可以平凡而幸福的活着。戰爭對人類傷害極大，很多中國人都十分明白這個道理，因此反對俄烏戰爭，「願世界和平」是無數中國人的真誠期待。

同時，從另一個角度看，儘管反戰是中國多數人的基本立場，但不少中國人既理解俄羅斯選擇戰爭的無奈，而烏克蘭相對俄羅斯來說是弱者，也在輿論場也得到了同情。

北約違背對俄羅斯的承諾，不斷向俄羅斯邊境擴張，已經對俄羅斯的國家安全構成威脅。在東歐劇變、兩德走向統一時，北約曾向俄羅斯保證，不會向東方擴張一寸。但現實是，在1997年之後，波蘭、匈牙利、捷克、愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛、斯洛伐克、斯洛文尼亞、羅馬尼亞、保加利亞、克羅地亞、阿爾巴尼亞、黑山、北馬其頓等14個國家先後加入北約。

不斷擴張的北約有30個成員國，圖為2021年3月24日，在布魯塞爾北約總部舉行的北約外長會議上，各國外長和他們的團隊聚集在一起。（AP）

其中愛沙尼亞、拉脱維亞、立陶宛曾經是蘇聯的加盟共和國，它們加入北約後，已經讓俄羅斯在西北方向與北約直接面對面。2008年後前蘇聯加盟共和國烏克蘭、格魯吉亞也提出加入北約，一旦烏克蘭入約成功，北約利劍將向東方挺進1,000多公里，直抵俄羅斯腹地，對俄羅斯國家安全構成嚴重威脅。在這一點上，別說有着戰鬥特性的俄羅斯難以容忍，縱使是美國，不論是當年提出門羅主義，還是古巴導彈危機，都說明美國同樣難以容忍周邊安全被威脅。

面對北約步步緊逼，顯然俄羅斯已退無可退，哪怕戰爭是不對的。如中國外交部對俄烏戰爭的表態所言「烏克蘭問題有其複雜和特殊的歷史經緯，理解俄方在安全問題上的合理關切」，不少中國民眾也理解俄羅斯對北約不斷東擴的不安，理解其對烏克蘭採取軍事行動的無奈。中國不也是面對，美國在東亞構建小北約的安全威脅嗎？當然，即便如此，中國還是不希望戰爭發生。

中國不少民眾理解北約東擴對俄羅斯的安全威脅，但作為一貫主張「和平共處五項原則」的聯合國安理會五大常任理事國之一，中國也堅定維護聯合國憲章，尊重各國主權和領土完整。烏克蘭作為聯合國成員之一，其主權和領土完整應該得到尊重。特別是想到台灣與大陸還沒有統一，中國一向要求他國尊重中國的主權和領土完整，因此面對烏克蘭的領土主權遭受軍事威脅，很多中國民眾也從心裏同情烏克蘭。

特別是看到烏克蘭的很多民眾在戰爭威脅下，不得不遠離家園，到他國避難，成為漂泊無依的難民，生性善良的中國人都希望戰爭早日結束，鑄劍為犁，讓烏克蘭人民（無論是親歐還是親俄）都可以平安、健康的享受和平生活的歡樂。

戰爭是人類的自我毀滅，圖為 2月28日，在頓涅茨克一名消防員站在損壞的房屋前。（新華社）

面對俄烏戰爭，無論是理解俄羅斯還是支持烏克蘭，中國民眾的心態都是十分複雜的。一方面大家期待和平反對戰爭，同情弱小討厭霸凌，支持聯合國憲章反對破壞國際規則；另一方面中國不少民眾也深知美國的霸道，對俄羅斯不滿北約的安全威脅感同身受，為烏克蘭的民粹政客感到悲哀。

中庸之道是中國文化的核心命題之一，它要求人們不偏不倚，周全理性，客觀守正的認識世界萬物，應該說在看待俄烏戰爭時，拋開那些不值一提的為戰爭叫好的偏激之人，多數中國人雖有各種糾結，但整體保持了中庸之道的智慧，展現了對於弱者的同情和對於和平的由衷嚮往。

當然，從古至今戰爭都是不好的，希望俄烏雙方吸取戰爭的教訓，以「和為貴」的精神處理後續事件，通過對話談判的方式解決雙方分歧，或許俄烏雙方，能夠找到對大家都有利的相處新模式。中國官方一再強調要「徹底摒棄冷戰思維，通過對話談判，最終形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制」，中國多數民眾也有同樣的期待。