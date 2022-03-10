缺席「兩會」的兩位中國政協副主席

兩位中國政協副主席因為不明原因缺席今次「兩會」，引來諸多猜測。但是，事實是否果如某些傳聞所言，則需要具體看待。除原香港特首董建華外，另外兩名缺席的全國政協副主席分別是原寧夏回族自治區黨委書記王正偉（回族）、交通運輸部黨組書記楊傳堂。



實際上，從3月4日中國政協五次會議開幕，到3月7日下午汪洋主持的視頻會議，這兩人一次都沒有亮相，難怪外界疑慮重重，甚至傳聞被查等等。

的確，二人接連缺席了不少重要場合，早在2021年，二人便雙雙缺席了中共建黨百年黨慶和十九屆六中全會（當然，楊傳堂並非「兩委」委員）兩個重要場合。但是，王正偉一直到2021年12月份，都一直在參與全國政協常委會會議、政協常委會黨組理論學習會議、全國政協主席會議等活動。其最近的一次活動便是2021年12月21日參加全國政協六十四次主席會議。

交通運輸部部長楊傳堂。（新華社）

而楊傳堂則不然。楊傳堂自2021年6月後不僅未參加全國政協的會議，甚至連交通運輸部黨組書記的職權都無法履行。公開報道顯示，楊傳堂的最後一次公開露面是在2021年6月24日，當時他6月24日主持召開了一次交通運輸部黨組會議，聽取部黨組和國家鐵路局黨組、中國民用航空局黨組、國家郵政局黨組的匯報。

自此以後，交通運輸部網站顯示，此後凡是類似的部黨組會議，都是由其行政「一把手」即兼任部黨組副書記的交通運輸部部長李小鵬代為主持會議。

也即是說，楊傳堂已經超過半年沒有公開活動。

對於前者，輿論之關切在於王正偉作為一名回族官員在執行中共民族政策時所遭遇的質疑。外界一直猜測，中國西北的泛伊斯蘭化傾向與其民族政策傾向有關，而稍後王正偉履新國家民委旋即被免職，似乎更印證這一切。

如果說王正偉2021年缺席部分場合有不得已的原因的話，那麼此次又作何解釋，確實難以自圓其說。

原寧夏回族自治區黨委書記王正偉。（新浪新聞）

對於後者，楊傳堂身體健康狀況不好幾乎是人盡皆知的事，當年楊傳堂二度進藏主政不久即被徵召入京。2005年回京後，楊傳堂很長時間便基本被安排在二線崗位，如國家民委副主任、中華全國供銷合作總社，自然是有原因的。

6年後，楊傳堂重返一線崗位，主持交通運輸部，直到2016年與李小鵬搭班子形成「雙頭制」，2018年更以全國政協副主席兼任交通運輸部黨組書記，依然沒有離開一線崗位。事實上，在2021年6月份最後一次露面之前，楊傳堂的活動仍是極為密集的，這是否加重了他的工作負擔引發舊病，不得而知，但除此之外似乎也並無其他更好理由可以解釋這一切。

至今，楊傳堂的名字依舊掛在交通運輸部官網上。