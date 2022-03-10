兩會觀察｜退出兩會圈的企業大佬們

每年一次的中國全國兩會，來自各地的人大代表和政協委員紛紛赴京參會。會議進行期間，「十三屆全國政協常委、恒大集團董事局主席兼黨委書記」許家印，被發現缺席政協會議。彭博社(bloomberg)稱許家印缺席是因為「被告知不要參加。」而一份網傳的文件則顯示許家印「全程請假」，原因是「公司在全力化解經營危機」。

許家印出生於1958年10月，是中共黨員，其於2008年當選中國全國政協委員，後來又連續獲得兩個五年任期。他此前一直積極參與每年的政協會議，包括在有關經濟改革和扶貧的新聞發布會上發表講話。

2021年，恒大集團因無力償還3,000多億美元的債務而引發全球關注。據稱從2021年7月1日至11月中旬，許家印已透過變賣個人資產或質押股權等方式籌集資金，累計已向集團注入超過70億元人民幣的現金。

2017年中國兩會上的許家印。（視覺中國）

目前無法判定許家印缺席2022年中國兩會是否因為企業財務問題。不過許家印並非退出兩會的第一個中國富豪。《中國人民政治協商會議章程》規定，「對嚴重損害國家和人民利益的，因嚴重違紀違法被給予組織處理、處分或被判刑以及涉嫌違紀違法正在接受調查處理的，在身份上弄虛作假的等，不得提名或繼續提名為委員人選」；「對違反社會道德或存在與委員身份不符行為的，應當及時約談或函詢，經提醒仍不改正的，應當責令其辭去委員」。

2018年3月的中國兩會上，第一次當選中國全國政協委員的京東集團董事長劉強東首次亮相，會上積極活躍，並帶去了三份提案。

2018年8月底，劉強東因在美國捲入了一起性侵案，個人名譽跌至谷底，也給京東集團帶來巨大負面影響。劉強東在此之後缺席了多個重要場合：2018世界人工智能大會、2018夏季達沃斯論壇、烏鎮網路大會，乃至2019年3月的中國兩會。「缺席」成為劉強東當時的新聞高頻詞。

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2019年11月，劉強東請辭中國全國政協委員職務。請辭全國政協委員後，劉強東開始不斷「卸任」，自2019年11月起，劉強東陸續卸任京東旗下多家公司的高管職務，020年之後又繼續卸任超過50家旗下公司的董事和高管職務，甚至退出京東「三駕馬車」——京東商城、京東物流、京東數科的所有管理層職位，基本完成退任操作。

歷年兩會中，諸如馬化騰、李彥宏、雷軍、楊元慶等科技和網路企業家備受關注，令人詫異的是，一直是話題人物的阿里集團創始人馬雲卻似乎從未出現在這樣的場合。

細究之下可以發現，馬雲並不是沒有參加過兩會。他參加過地方兩會，沒有參加過全國兩會。2006年馬雲曾成為浙江杭州濱江區的區人大代表候選人，結果最後沒有當選。2008年1月4日，經政協第九屆浙江省委員會常務委員會第二十六次會議通過，馬雲成為了中國人民政治協商會議第十屆浙江省委員會委員，直到2012年——也就是任職了一屆。在這之後，馬雲就再也沒有出現在中國各級政府的人大代表和政協委員中。

馬雲曾聲稱自己不喜歡被束縛，在多個場合表示他對兩會並不感冒。2020年10月，馬雲在上海批評中國式金融監管是「當鋪思維」令輿論譁然，然後很快發現中國監管機構緊急叫停阿里旗下螞蟻金服在香港與上海的首次公開募股（IPO）。之後監管機構責令螞蟻集團重組、開啟反壟斷調查。馬雲亦轉低調，持續保持無聲狀態至今。

曾多次和馬雲隔空喊話的萬達集團董事長健林，2008年至2012年的幾年當中，每年均參加兩會且對房地產行業發展問題提出了很多建議，不過王健林也在2012年後就退出了兩會圈。

2012年3月3日至13日，作為中國全國政協常委的王健林，最後一次參加兩會並提出與房地產調控相關的提案，稱要讓中等收入群眾得到實惠，並建議對首次置業和首次改善型置業貸款恢復七折優惠利率。此外，他還建議對30人以下的微型企業實行全額免稅，並長期實行。該提案成為他參與兩會最後的「遺腹子」（該方案最終未被採納實現）。

近年來，中共高層在實現全面扶貧之後，開始亮出「共同富裕」這個新的政治目標。隨着這種政治風向的，是參加兩會的企業家們的提案關注點亦有所轉變。2021年的中國兩會上，作為全國人大代表的騰訊董事會主席馬化騰、小米董事長雷軍，以及作為全國政協委員的百度董事長李彥宏、網易公司CEO丁磊等企業主們，所提交的提案大多涉及鄉村建設，婦女兒童權益保護等民生問題。

而今年的兩會上，晶片安全、新能源、智能網聯是熱門話題，車圈大佬們似乎代替了IT頭部企業主們曾經的風頭。