台軍戰機失事真相難明　誰把台海戰爭當兒戲

台灣空軍一架幻象2000-5型戰機（編號2017）於3月14日上午在台東海域失事，飛官黃重凱平安獲救，台軍方讚許其跳傘決心與時機是最好示範，並將此飛安事故原因定調為「機械故障」。然事發之初，台軍方證實該機系執行驅離共機的緊急任務，但隨後改口稱「當時正在執行的是例行訓練科目，同時也結合戰訓任務」。究竟該架失事戰機在空中一個多小時執行什麼任務至今真相難明，官方遮遮掩掩，並禁止台媒引用報道空軍軍官公開發言，內情更是啟人疑竇。



據了解，繼1月11日F-16V戰機失事墜海，本次已是台灣空軍今（2022）年第二度發生戰機事故，近六年已有10墜機17死1失蹤，其中有7架發生在最近27個月，頻率遠高於陳水扁與馬英九時期。事故發生後，台灣官方一向表示會嚴查出事原因，而政界與輿論風向則傾向戰機需要汰舊換新，甚至是向美方購入更多更新的軍備。問題在於，隱藏在台灣軍方閃爍其詞背後的主因，乃台海關係緊張不睦，如同台媒分析指出，「民進黨政府無能處理兩岸關係，又經常有挑釁的政治舉動，空軍戰機的頻繁出動，就是代政客受罪」。

台灣軍方對於台海上空真實情況的說法不一，已非首見。兩個月前F-16V戰機在嘉義墜海，原因至今未明，台空軍前副司令張延廷認為，判斷是飛行員疲於因應大陸軍機進入台灣空域而減少訓練所致。今年2月的「雙東」事件也不該被遺忘，2月5日大陸一架不明飛行器飛掠馬祖東引防區上空，發動機噪音震驚當地居民，結果事後傳出戰管人員在監控雷達上將之「誤認為」是雜波而手動加以刪除；此外，2月12日解放軍殲-16戰機接近台灣東沙島北方空域，民間軍迷錄到台空軍驅離廣播：「你已進入我『領空』」，台軍方事後澄清當日並無中共軍機進入「領空」，此係「口誤」，並歸咎於「敵人常借力使力意圖製造紛亂」，言下之意即所謂「口誤」是敵方「認知作戰」之一環。

2019年7月22日台灣空軍幻象2000-5戰機以四架編隊（左右兩側各兩架）為蔡英文出訪專機返台時執行護航任務。（多維新聞）

近期兩岸「認知作戰」的經典案例，莫過於台灣國安局長陳明通3月9日在立法院「證實」，指解放軍一架運-8反潛機在南海發生墜海意外，並趁全球關注俄烏衝突機之際，以搜救訓練為由測試美國及其他南海主權聲索國底線。不過台灣情報高官宣稱的「證實消息」，卻僅在一位越南軍事記者的推特（Twitter）爆料看到相關消息，台灣軍事專家張競便質疑：「我們在跟着瞎胡鬧之前，還是先思考相關征候是否與此種臆測相稱，不要隨着起舞吧！」

看得出來，民進黨政府一方面有意將解放軍形塑為「紙老虎」，另一方面對於台海情勢的風急浪高，又有意粉飾太平，令台灣社會失去危機意識之後，誤以為「形勢一片大好」，哪怕往「台獨」紅線奔馳而去，也不會有任何的安全疑慮。也就是說，民進黨政府所謂的「認知作戰」，其實是自己對自己的思想麻醉，令台灣民眾活在一個由民粹與話術建構出來的「太平真空」之中。

眼下由於俄烏衝突帶給台灣集體「反中」情緒投射的疊加，使得這座「太平真空」不斷被加固。執政黨各級政治人物賣命演出，既有台行政院長蘇貞昌的「掃帚論」，也有台外交部報告稱「若中國錯估情勢攻台將付慘痛代價」；外長吳釗燮更身兼「防長」角色，透露美國接下來還會有對台的軍售宣佈。還有民進黨立委的火力支援，王定宇在綠媒節目表示，如果俄羅斯把核武拿掉，其軍力不會比台灣強；何志偉則在藍媒節目聲稱，台灣這一代年輕人打電動超強，使用先進武器就像打電動一樣。

在蔡英文提升自我防衛的一聲令下，民進黨政府官員各種花式表態，本是民主選舉與政黨政治下的萬年戲碼。但是真正令人費解和憂心之處，在於這些話語幾乎否定了任何和平的可能，更掩蓋了兩岸問題的本質，從而不自覺地集體搭上開往戰場的戰車上，就像戰火下烏克蘭的悲慘處境一般。台灣學者石之瑜近日撰文提醒，「武統的實力像是滅火器，在『台獨』之火苗竄出之際才有武統的餘地」，西方和台灣炒作「武統論」，其實「根本是有心人或追隨者準備放火的前奏」。台灣社會如果不能理性地把這個道理捋清捋順，就算跟美國買再多先進武器也解決不了自身的安全焦慮，反而在政客把戰爭當兒戲的操弄之下，親手將更多年輕生命推往砲灰的命運。