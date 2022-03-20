不要只等着「孫春蘭」

據中國官媒新華社3月16日的報道，國務院副總理孫春蘭在13日至16日到吉林省「調研指導」疫情防控。

報道指，孫春蘭實地考察了疫情較重的吉林大學等地，了解了流調排查、患者救治等情況，「協調支援核酸檢測力量和抗原檢測試劑……指導建設方艙醫院……調用徵用酒店、保障房等擴充隔離房間」，「目前，制約吉林省疫情防控的瓶頸問題基本得到解決，各項防控措施正在加緊推進。」

孫春蘭指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。要繼續組織好全員篩查，科學開展核酸和抗原檢測，力求做到「四早」「四應」。對新發現感染者2小時內完成網絡報告，加強社區和定點醫院、方艙醫院的銜接，第一時間轉運收治到位。掌握隔離人員轉歸情況，統籌調配隔離房間，加快隔離資源周轉使用。加強隔離酒店、方艙醫院、醫療機構規範管理，工作人員嚴格閉環，避免交叉感染。保障封控小區居民基本生活和就醫購藥需求，指定專人負責、專車轉運到對口醫院，切實做好孕婦、兒童、透析患者、急診病人等醫療服務。要完善學校常態化防控措施，各學校推開抗原檢測，原則上將每天抽檢比例擴大到20%，提高疫情早發現能力。



3月18日，中國衛健委通報，17日當天吉林省新增本土病例1,834例，其中吉林市即超過1,200例，另有近600例集中在長春市。形勢仍很嚴峻。

自新冠疫情以來，孫春蘭似乎成為最「忙」的中共政治局委員，從最早的爆發地武漢開始，凡有城市爆發大規模集中疫情，孫春蘭即赴當地「調研指導」。

2021年7月，南京爆發疫情，孫春蘭到當地調研4天；2021年12月，西安爆發疫情，孫春蘭到西安調研數天；此次吉林疫情，孫春蘭也去了，同樣是4天。

當然，作為主管該領域的副總理，孫春蘭赴疫情爆發城市調研指導，實屬分內之事，並且高層領導一線調研，對制定全國性的防疫策略也有助益。

但與此同時，另一些新聞也不得不讓人關注。還是上述三地，南京疫情爆發，包括南京市副市長在內，15人被追責；西安疫情爆發，26人被追責；3月17日，吉林省紀委監委公開通報，16人受到處分。

細察此類通報，再看相關報道，類似的劇情反覆上演，敷衍塞責、推諉怠惰……過去多次出現的問題不斷重現，南京犯的錯西安接着犯，吉林自然也不「例外」，何時是窮期？

這不禁令人合理發問，一些地方政府的能動性究竟體現在哪裏？疫情流行兩年多，經驗教訓數不勝數，即是纖毫，改進應也不難。是不是但有問題，一定要等到「孫春蘭」到場，那些「制約吉林省疫情防控的瓶頸問題」才能「基本得到解決」，「各項防控措施」才能「加緊推進」。

疫情之外，此類情形也屢見，就在去今不遠的豐縣事件中，若無更高層級權力介入，事件大概率將走向完全不同的路徑。

遇事先「捂着蓋着」，而後等着「孫春蘭」，最後再撤掉幾頂烏紗帽，這是怠政懶政，是陽奉陰違。改變要落在實處，要入腦入心，不能只是說說而已。