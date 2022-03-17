孫春蘭在吉林指導防疫工作　強調用最短時間實現社會面清零

吉林的新冠疫情持續，中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭3月13日至16日，到吉林調研指導疫情防控工作。她強調，要切實提升阻斷疫情傳播的速度和力度，用最短時間實現社會面清零。



孫春蘭指出，當前吉林省疫情仍在高位流行，社區傳播仍未徹底阻斷。要繼續組織好全員篩查，科學開展核酸和抗原檢測，對新發現感染者2小時內完成網絡報告，加強社區和定點醫院、方艙醫院的銜接，第一時間轉運收治到位，並掌握隔離人員轉歸情況，統籌調配隔離房間，加快隔離資源周轉使用。

孫春蘭又指，要加強隔離酒店、方艙醫院、醫療機構規範管理，工作人員嚴格閉環，避免交叉感染，保障封控小區居民基本生活和就醫購藥需求，指定專人負責、專車轉運到對口醫院，切實做好孕婦、兒童、透析患者、急診病人等醫療服務。要完善學校常態化防控措施，各學校推開抗原檢測，原則上將每天抽檢比例擴大到20%，提高疫情早發現能力。

吉林省本輪疫情毒株為Omicron變異株BA.2進化分支，98%的感染者集中在吉林、長春兩市。孫春蘭實地考察了九台一中、吉林大學、吉林農業科技學院等疫情較重的學校以及方艙醫院、封控小區、疾控中心、指揮調度中心，了解核酸篩查、流調排查、密接人員隔離、感染者收治、患者救治等情況。目前，制約吉林省疫情防控的瓶頸問題基本得到解決，各項防控措施正在加緊推進。

另外，據國家衛健委消息，吉林省16日新增1157宗新冠肺炎本土感染，包括本土確診742宗、無症狀感染者415宗，吉林市佔855宗、長春市佔273宗。