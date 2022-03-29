數日前蔡英文與已經卸任的日本首相安倍晉三線上對話，而後台灣總統府發出新聞稿表示，日本和台灣雙方就共同抗疫、台灣加入《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）、烏克蘭情勢等議題交換意見。

比較令人注意的是蔡英文提到了烏克蘭和俄羅斯，以及台海。

「當前烏克蘭的情勢持續嚴峻，國際社會也都高度關注。烏克蘭人民挺身奮戰，保衛國家跟捍衛民主自由的決心，讓全世界都非常動容，也讓台灣人民感同身受。台灣作為全球民主夥伴的一員，我們已經參與了對俄羅斯的經濟制裁，也已經啟動了對烏克蘭的人道救援行動，今後台灣將持續堅定和烏克蘭站在一起，跟民主自由的價值站在一起。」

「這一次俄羅斯入侵烏克蘭的行為，基本上是動搖國際基本原則，也受到民主國家的譴責。這種以片面武力的方式改變現狀、侵害民主國家主權的舉措，絕對是不能容許在印太地區發生，深信這是國際社會的共同認知。也要藉此感謝日本持續在各種國際場合，強調台海和平穩定的重要性。」

這話主要是說給台灣內部聽。台灣社會已將俄羅斯與中國大陸完全連結，透過強調「全球抗俄」，使民意有「全球現在在抗中」的自然連結，也更穩固「若台海有事，美國西方（加上日本）不會坐視不理」之說。

但在類似時間，烏克蘭政府官員透露，澤連斯基（Volodymyr Zelensky）計劃與習近平通話。中國外交部對此未否認、也未承認，表示「中方同有關各方就烏克蘭局勢保持着順暢的溝通」。

台灣呈現出的「理想世界」與「現實世界」有一定出入。比如台灣跟隨西方一面倒地「站烏克蘭」，但民間更多地批判和關注「中國」。同理，當台灣主流氛圍一直強調「全球都在對抗俄羅斯（或抗中）」之時，忽略了烏克蘭與中國的協作；忽略了即便是比中國籌碼少得多的俄羅斯，就算再被抵制，也仍有一定的談判資本；更忽略了中國並未與俄羅斯綁定的現實；忽略了就算美國、歐盟再怎樣談「對手」和「競爭」，也從未中止或反對與中國的合作與互惠。

蔡英文3月22日與安倍晉三，針對台灣加入CPTPP、烏克蘭情勢與區域局勢等議題，進行視頻對談。（台灣總統府）

台灣是否該援助烏克蘭百姓？自然應該，捐款和捐物資，都是人之常情。但一味用「別人很壞」、「西方都在幫助我們」這種情緒和「民主自由價值」來處理充滿地緣算計、軍事實力和經濟代價的國際議題，並非明智。台灣當然是世界的一分子，但「幫助烏克蘭，世界看見台灣」的泡泡終歸是泡泡。回到現實，烏克蘭政府只能不斷跟美國、俄羅斯、歐盟，與北京政府溝通。

這個現實，蔡英文政府自然是明白的。蔡英文眼中的安倍晉三與澤連斯基，其實不過是完善「抗中論述」的一個角色。

在2020年台灣也曾掀起一陣「印度風」，那時許多台灣和印度學者相繼在媒體上表示「印度政府應與共享民主價值的台灣強化合作，不必過於在意北京」等等。但台灣與印度的貿易總額，在台灣整體貿易的比重中微乎其微，兩地整體上沒有多緊密的商業和政治合作。

印度風過去，「立陶宛風」又吹來，如今又是「烏克蘭風」……民進黨政府在當前國際情勢中，可謂奉行「敵人的敵人就是朋友」，看哪一國跟北京起齟齬，媒體、政府、政治人物順勢炒作「與台灣友好」。縱然，所有國家都會採取這種策略，但若沒有在大國之間平衡的智慧，印度風和立陶宛風、乃至於「烏克蘭風」，都是極短期的效應。它可使人民短期激昂，幫助政黨獲利，僅此而已。很諷刺的是，對台灣政壇而言，這也就夠了。