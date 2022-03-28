北京：美國故意將台灣與烏克蘭類比　試圖在台海製造新危機

美印太司令部司令阿奎利諾（John Aquilino）接受採訪時稱，烏克蘭問題凸顯中國對台灣構成的嚴重威脅，美亞洲盟友必須嚴肅看待這一可能性。對此，中國外交部在北京時間3月28日予以回應。



中國外交部發言人汪文斌表示，「我們已多次闡明，台灣問題和烏克蘭問題有着本質區別，兩者不可類比。美方一些人一再將兩件不相干的事情扯在一起，藉機對中方抹黑攻擊，這純屬別有用心。」

汪文斌指出，「冰凍三尺非一日之寒。烏克蘭問題走到今天，是多年來積累矛盾的爆發，根子在於歐洲的安全問題，北約無限制東擴的做法值得反思。面對今天烏克蘭的局勢，美方不但不反思和檢討自己應該承擔的責任，為局勢降温、勸和促談作出努力，還不斷拱火澆油。當歐洲國家為戰爭造成的難民和經濟動盪付出代價時，美國的大軍火商和油氣公司卻賺得盆滿缽滿。」

汪文斌強調，「台灣是中國領土不可分割的一部分，這同烏克蘭是一個主權國家根本不同。美方一些人故意拿台灣問題同烏克蘭問題類比，不是不通常識，而是用心險惡。其目的就是試圖在台海製造一場新的危機，以兩岸人民福祉和地區和平穩定為代價來服務美國自身的地緣戰略和經濟利益。台灣不是烏克蘭，中國人民捍衛國家主權和領土完整的決心和意志堅不可摧。在台灣問題上拱火，只會迎來玩火者自焚的結局。」