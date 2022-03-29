中共二十大前密集調整人事　新晉兩名70後給人更大想象空間

中共二十大前出現新一波人事調整，一些關鍵崗位迎來新人。3月26日消息，經中共中央批准，諸葛宇傑任上海市委副書記；27日金湘軍獲任天津市委副書記，28日劉強任中共濟南市委書記，孫立成不再擔任中共濟南市委書記職務。與此同時，王嘉毅已任甘肅省委副書記。

四人中金湘軍年齡最大，他1964年7月出生，湖南江華人，曾長期在廣西工作近20年，歷任廣西自治區勞動廳副廳長、勞動和社會保障廳副廳長，玉林市副市長、市委常委，2003年5月，金湘軍當選為玉林市市長，2009年1月接任玉林市委書記，2014年1月轉任防城港市委書記。2018年1月，金湘軍調入天津任副市長，2019年4月兼任中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會主任，2021年1月，金湘軍任天津市委常委、秘書長。

此次履新為天津市委副書記，雖是同級調動，但也讓已經58歲的金湘軍有了更進一步的可能。各省市的專職副書記是升任省長（直轄市長）的重要人才儲備來源之一，未來兩年如金湘軍表現出色獲得中組部認可，他有可能在副部級的60歲退休大限前升任正部級職位，不排除有成為一省之長的可能。

王嘉毅出生於1965年，寧夏青銅峽人，長期在西北師範大學工作，2011年升為校長，2017年任甘肅省委常委，後兼任省委秘書長，2020年7月轉任省委宣傳部部長。王嘉毅此番履新為甘肅省委副書記，距離副部級60歲退休門檻只剩下3年。未來3年，他是原地踏步，還是成為正部級的省級政協主席、人大常委會主任，抑或升為一省之長，在相當程度上決定他未來的仕途空間。

諸葛宇傑和劉強還比較年輕，他們都是1971年生人，今年剛50出頭，未來的發展前景可謂遠大。諸葛宇傑是上海人，一直在上海任職，曾任上海港務工程公司經理、洋山同盛港口建設有限公司總經理、上海同盛投資（集團）有限公司副總裁，上海普陀區副區長，楊浦區區長、區委書記，2016年7月任上海市委副秘書長，次年4月升任上海市委秘書長。5年後成為上海市委副書記。

劉強1971年3月出生，寧夏海原人。他一直在中國銀行系統工作，曾任中國農業銀行辦公室秘書處正處級秘書；中國農業銀行營業部副總經理、總經理；中國農業銀行大客户部總經理，北京分行黨委副書記、副行長；中國農業銀行資產負債管理部總經理，中國農業銀行上海市分行行長、黨委書記，中國銀行副行長等。2018年9月劉強到山東任主管金融的副省長，2020年6月，任山東省委常委、秘書長。

中共二十大臨近，一些較年輕的政治新人開始在最近的人事調整中崛起。（新華社）

調任濟南市委書記，可謂為劉強未來仕途的更進一步打開了方便之門。濟南是中國的15個副省級城市之一，政治地位高出其他城市一截，其一把手具有更寬廣的升職空間。觀察中國各省級行政區政府一把手的簡歷，會發現他們很多人都有擔任副省級城市一把手的經歷。也就是說，15個副省級城市的一把手很有希望被拔擢為一省之長。

如最近一年多，多名副省級城市的市委書記被提拔為省長：廈門市委書記胡昌升成為黑龍江省長，蘇州（實際地位與副省級城市相似）市委書記許昆林升任江蘇省省長，西安市委書記王浩升任浙江省省長，青島市委書記王清憲升任安徽省省長，廈門市委書記趙龍升任福建省省長，長春市委書記王凱升任河南省省長，武漢市委書記王忠林升任湖北省省長，深圳市委書記王偉中升任廣東省省長。作為目前15個副省級城市中最年輕的市委書記，劉強有希望成為後起之秀。

當然，由於上海是中國的政治高地，諸葛宇傑又是中國最年輕的省級黨委專職副書記，其未來的仕途發展應該更為順暢。諸葛宇傑的上一任上海市委副書記於紹良，曾任新華通訊社副社長，湖北省委常委、組織部部長，上海市委常委、組織部部長，2020年10月任上海市委副書記，併兼任政法委書記。他在2022年2月被調入京，擔任人民日報社總編輯，成為正部級官員。

於紹良再上一任上海市委副書記為尹弘，他與諸葛宇傑的經歷類似，前期主要在上海任職，從副區長、區長到上海市委常委、秘書長，於2017年2月升任上海市委副書記。兩年後，2019年底尹弘調入河南，成為河南省省長。2021年3月，尹弘再次跨省任職，升任甘肅省委書記。

諸葛宇傑有可能像尹弘一樣，在兩三年後調入他省，主政一方，成為新的封疆大吏。劉強仕途發展順利，也有可能像曾擔任濟南市委書記的王忠林一樣，成為一省之長。根據中國的政治傳統，一般只有擔任過省長、省委書記，才更有可能向更高的位置攀登。如果未來5年諸葛宇傑和劉強都能成為一方諸侯，兩人未來的政治前景將獲得更大的想象空間。