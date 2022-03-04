中共二十大前佈局忙　「小國務院」進進出出

李克強內閣最後一年，有着「小國務院」之稱的國家發改委最近人事變動頻繁，頗有些鋪墊的跡象了。

2月28日，全國人大常委會任命原發改委副主任唐登傑（1964年）接棒到齡退役的李紀恆，主政民政部。這也意味着曾經被廣泛看好的「軍工少帥」進一步被冷藏，基本無緣接班何立峰主持發改委這一要害部門，仕途晦暗。

唐登傑生於上海，早年同濟大學畢業後到上海大眾汽車，此後更成為上海電氣集團總裁，2003年當選上海副市長，時年僅39歲，與當時當選北京副市長的陸昊（時年35歲半）並稱兩大最年輕的部級新星。

連任上海副市長8年後，唐登傑回歸央企，執掌軍工企業中國兵器裝備，幹得風生水起。2017年唐登傑進入國家部委工信部，同時兼任國家航天局局長、國防科工局局長，繼續在軍工領域耕耘，同年晉升十九屆中央候補委員。

十九大後，唐登傑再度外放地方，主政新興政治高地福建，躋身正部級，時年54歲。不過，兩年後唐登傑在愈演愈烈的二十大前地方卡位戰中不僅未能更進一步，反而再度被徵召進入發改委，從地方「一把手」退居中央部委「二把手」，這在當時即令評論人士感到不解。

當然，彼時唐登傑以正部級身份履職發改委黨組副書記、副主任，位列即將到齡退役的黨組副書記、常務副主任穆紅之後，因此也有聲音料定唐登傑接班有望。然而，孰料此番履新民政部，期待遂告落空。

唐登傑這位少壯派離開發改委不幾日，3月2日落幕的全國政協常委會又增補另一名發改委副主任兼國家統計局局長的寧吉喆（1956年）為全國政協委員，並任命其為全國政協經濟委員會副主任。

如此一來，堂堂「小國務院」中，現任掌舵者何立峰雖頗受最高令人信任，常被帶在身邊出席各種活動，奈何年齡不饒人，何立峰（1955年出生）2018年以全國政協副主席兼任的身份延續數年政治生命，已屬於不得已安排，此番2023年換屆將年過68歲，自然再難繼續留任發改委主任了。

而排名僅次於何立峰的穆紅（1956年）除2004年至2007年外放廣西外，幾乎一輩子從未離開過國家發改委（包括其前身的國家計委），一般認為或許可以作為何立峰的合適接班人人選，然而同樣又是年齡原因限制了這種可能性。

接下來，唐登傑、寧吉喆一旦去職，現發改委尚有4名副部級的副主任在崗，然而這4人基本均是央地交流，資歷淺，更無一人有獨當一面主政一地的經驗，自然無從徑直提拔新掌門人。

概而言之，國家發改委脱胎於中共建政初期獨立於政務院的獨立經濟綜合管理部門國家計劃委員會，近年國務院機構改革，其具體職權逐步傾向宏觀經濟管理和政策、戰略管理，減少行政審批職能等具體事權，但是其在整個內閣中的地位仍然是獨一無二的。因此，其掌門人人選必須要符合既定的需要，輕易馬虎不得。

自胡錦濤時期，國家發改委歷任4任主任，馬凱、張平、徐紹史和何立峰。其中，馬凱本身出身於國家計委，又曾任國務院副秘書長，熟悉本領域業務，又兼熟悉國務院各部門交通運作，因而被温家寶提名為其任內第一任發改委主任。此後，馬凱延續政壇上升態勢，最後官至中央政治局委員、國家副總理。

張平則不同，其最雄厚的資歷來源於安徽工作的38年，其後徵召入京先任發改委普通副主任，僅一年升任國務院副秘書長（正部級），爾後「二進宮」在2008年3月温家寶內閣換屆之時重返發改委主政，最後他也在一屆任期屆滿後晉級副國級。

徐紹史（1951年）從地礦部開始便跟隨温家寶擔任秘書等工作，後歷任國辦秘書一局局長、國務院副秘書長等職。2007年温家寶第一屆內閣最後一年，徐紹史調任國土資源部部長，任期屆滿後接替張平任發改委主任。不過，徐紹史上台時已年近62歲，因此不久在任期屆滿前的2017年便退位讓賢，僅以全國人大財經委主任「賦閒」。

提前接棒的何立峰（1955年）地方經驗極為豐富，尤其是25年的福建地方工作成績習近平都看在眼裏。2009年何立峰首次跨省履新天津，2013年意外退居二線，出任天津市政協主席。然而，在外界認為何立峰就此淡出政壇之時，一年後何立峰重歸一線，被調入京任發改委副主任，時年59歲。

隨後，何立峰進入仕途快速上升周期，2017年提前接棒徐紹史，2018年3月連任並更進一步以全國政協副主席身份晉級「黨和國家領導人」。

由此可見，4位發改委主任履新前均經過副職過渡階段，且除何立峰外其中3人都有國家部委尤其是國務院副秘書長的經歷，這不能說只是一種巧合。

新任發改委掌門是否也早遵循這些「規則」？