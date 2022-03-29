隻字未報的政治局會議與近日政壇重磅人事變動

3月28日下午，中共中央政治局召開會議，除了公布會議開始時「習近平等領導同志向東航飛行事故遇難同胞默哀」，官方媒體對於會議內容幾乎隻字未提，只有籠統的一句會議「研究近期有關工作」。

答案似乎很快揭曉。3月29日，中共官方重磅宣布了三位省級大員的職務調整：住建部黨組書記兼部長王蒙徽接替應勇，成為湖北省委書記；青海省長信長星接替王建軍，升任青海黨委書記；中央和國家機關工委副書記梁言順調任地方，接替陳潤兒成為寧夏黨委書記。

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中共中央政治局會議一般一個月召開一次，遇有重要情況可以隨時召開。會議由中共總書記召集，並預先確定會議議題。

比如2022年2月25日的政治局會議，是討論即將於兩會提交審議的《政府工作報告》稿等； 2022年1月24日的政治局會議是審議人大政協以及最高檢等五部門提交的工作匯報情況；2021年12月6日的政治局會議主要是分析研究2022年經濟工作，為當月月底即將召開的中央經濟工作會議最後定調。

如3月28日的政治局會議這般，對會議主題不報導的情況很少見。從往年情況看，3月的政治局會議多是討論並出台相關經濟發展政策。比如2021年3月30日的政治局會議審議了《關於新時代推動中部地區高質量發展的指導意見》；2020年3月27日的政治局會議主要「分析國內外新冠肺炎疫情防控和經濟運行形勢，研究部署進一步統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作」。

可見，3月28日「研究近期有關工作」的政治局會議，大概率就是討論並拍板前文提及的三位省委書記調動情況。這也是繼連續調動三位副省部級官員之後，中共政壇更重量級的人事變更。

此前的3月26日、27日、28日，上海、天津和山東分別宣布，上海市委常委原秘書長諸葛宇傑出任上海市委副書記，天津市委秘書長金湘軍出任天津市委副書記；山東省委秘書長劉強出任濟南市委書記。這三人均屬於所在（省級）地方常委，為副省部級官員。

中共將在今年下半年舉行二十大。按照慣例，在中共二十大召開前，省級行政區的黨政「一把手」都將成為新一屆中央委員，省級黨委副書記以及一部分重要城市的黨委書記將成為中央候補委員。分析認為，未來三個月，包括上海、天津、山東在內的中共省級行政區將召開黨代會，選出新一屆領導班子和中共二十大代表。如無意外，諸葛宇傑、金湘軍和劉強都將作為黨代表出席二十大，並有望在二十大上入選中共中央候補委員。

中國各省級行政區黨代會將在今年6月底之前結束，目前仍有17個省級行政區尚未召開黨代會。不過近日中共政壇的一波人事變動已經再次攪熱中共二十大話題。