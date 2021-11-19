中共中央政治局會議審議國家安全戰略　強調政治安全必須首要位置

新華社報道，中共中央政治局周四（18日）召開會議，審議《國家安全戰略（2021—2025年）》、《軍隊功勳榮譽表彰條例》和《國家科技諮詢委員會2021年諮詢報告》，並由中共總書記習近平主持會議。



報道稱，其中對於審議《國家安全戰略（2021—2025年）》，會議指出，新形勢下維護國家安全，必須牢固樹立總體國家安全觀，加快構建新安全格局。必須堅持黨的絕對領導，完善集中統一、高效權威的國家安全工作領導體制，實現政治安全、人民安全、國家利益至上相統一；堅持捍衛國家主權和領土完整，維護邊疆、邊境、周邊安定有序；堅持安全發展，推動高質量發展和高水平安全動態平衡；堅持總體戰，統籌傳統安全和非傳統安全；堅持走和平發展道路，促進自身安全和共同安全相協調。

會議並強調，必須堅持把政治安全放在首要位置，統籌做好政治安全、經濟安全、社會安全、科技安全、新型領域安全等重點領域、重點地區、重點方向國家安全工作。要堅定維護國家政權安全、制度安全、意識形態安全，嚴密防範和堅決打擊各種滲透顛覆破壞活動。要增強產業韌性和抗衝擊能力，築牢防範系統性金融風險安全底線，確保糧食安全、能源礦產安全、重要基礎設施安全，加強海外利益安全保護。要強化科技自立自強作為國家安全和發展的戰略支撐作用。要積極維護社會安全穩定，從源頭上預防和減少社會矛盾，防範遏制重特大安全生產事故，提高食品藥品等關係人民健康產品和服務的安全保障水平。要持續做好新冠肺炎疫情防控，加快提升生物安全、網絡安全、數據安全、人工智能安全等領域的治理能力。要積極營造良好外部環境，堅持獨立自主，在國家核心利益、民族尊嚴問題上決不退讓，堅決維護國家主權、安全、發展利益；樹立共同、綜合、合作、可持續的全球安全觀，加強安全領域合作，維護全球戰略穩定，攜手應對全球性挑戰，推動構建人類命運共同體。要全面提升國家安全能力，更加注重協同高效，更加注重法治思維，更加注重科技賦能，更加注重基層基礎。要堅持以政治建設為統領，打造堅強的國家安全干部隊伍。要加強國家安全意識教育，自覺推進發展和安全深度融合。