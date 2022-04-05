台海軍事變局｜武統台灣「四大忌憚」　正被解放軍推翻？

俄烏衝突爆發後，台灣輿論對「武統」的討論度直線上升，不僅民間熱議「美國會否來救」，蔡英文政府也傳出可能恢復1年義務役兵役，導致不少台灣大學生人心惶惶，表示「考慮先休學去當兵」，以免兵役延長影響未來職涯規劃。

3月30日，台灣智庫「台北論壇基金會」舉辦「台灣安全講座」，邀請到「中華戰略前瞻協會」研究員、「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲，以「國軍對抗共軍犯台的能力與挑戰」為題，剖析台海軍情實況，並探討延長役期對提升台灣軍力的實質成效。此為系列報道第一篇（共二篇）。



解放軍過往的武統評估

揭中首先由「過去的解放軍」視角出發，就「戰略預警」、「聯合制壓」、「聯合防空」、「防衛體系」四面向，評估台軍面臨「武統」情境的作戰能力。

在「戰略預警」方面，揭仲指出，過往根據中國大陸學者分析，台軍可通過多種手段、途徑，或藉助他國（美國）的戰略偵查能力，對解放軍的戰略戰役後方、沿海地區及縱深，實施全方位、全天候的偵察監視與跟蹤搜索。而在「聯合制壓」部分，中國大陸亦曾有學者認為，解放軍若要渡海作戰，將遭台軍以各種火力形式，發動空襲、破壞並阻止其登陸作戰；除此之外，台軍更具備針對解放軍機場、港口、後勤基地、交通樞紐等固定目標和後勤力量，進行全方位突襲的能力。

在「聯合防空」此一場域，揭仲分析，台軍目前已有能力，將主要雷達站、空軍E2預警機、海上艦艇雷達所得軍情資訊，回傳衡山指揮所，並進行多目標威脅評估，為作戰參謀調度一線部隊提供資訊，故中國大陸曾有評論指出，台軍以網路化資訊系統為依託，將防空預警探測、指揮控制及火力交戰等系統進行組合，形成了有機整體。而在「防衛體系」一環，揭仲亦表示，中國大陸學者過去認為，台軍經過「數十年戰場建設」，形成了堅固的防禦體，台灣本島海岸地區也已構築「以永備工事為主、與野戰工事相結合」的島嶼築壘防衛體系。

「中華戰略前瞻協會」研究員、「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲。（揭仲的國防與中共軍事專題研究Blog供圖）

綜上所述，揭仲認為解放軍過往評估的「武統」情境，具有以下四大特色。第一，考量到台軍的戰略預警能力、他國情報支援，解放軍或許研判，要隱蔽戰役企圖、對台發動戰略奇襲的可能性微乎其微；第二，在台軍「聯合制壓」優勢下，解放軍或許認為，後勤保障系統會有癱瘓危險；第三，解放軍若對台發起空襲，將衍生其難以預估的威脅與挑戰；第四，解放軍或也想避免，登陸部隊在航渡與兩棲作戰過程中，遭遇台軍抗登陸體系的猛烈火力阻擊。

整體而言，揭仲認為，過往解放軍對台軍的防衛力量評價相當不錯，「其實比不少台灣民眾高。」但揭仲也提醒，解放軍自2015年起推動一連串軍事改革，待至2025年後，各種主戰裝備陸續到位，軍官訓練、作戰準則等軟件條件也連帶更新，解放軍軍力必然大幅提升；過往台軍在「戰略預警」、「聯合制壓」、「聯合防空」、「防衛體系」的相對優勢，也將因軍改推進而不復存在。

動員與聯合後勤體系改革

首先，揭仲指出，解放軍的動員及聯合後勤體系改革，將能提高備戰速率，大幅壓縮台軍預警時間，台灣的「戰略預警」優勢不再顯著。

揭仲引述，據中國大陸學者估計，對台作戰所需的中、長程投送兵力高達數十萬，所將消耗物資逼近3,000萬噸，油料超過580萬噸。而為讓如此龐大物資能迅速、及時、精確且川流不息地運送到點，解放軍所需動用的運輸載具，估計需要鐵路專列超過2,800列，近百萬次車輛，超過2,000架次的飛機，以及超過7,800艘次的船艦。

而如此大規模運輸，不可能逃過現代監偵技術的偵查。故解放軍正針對動員體系及聯合後勤保障體系進行調整，通過軍民融合方式將軍事物資「物流化」，甚至可能在戰時直接徵招物流業者運送軍事物資。揭仲表示，解放軍目標是在2025年後，達到集團軍可在24小時之內、旅（團）級可在4小時之內，完成作戰物資的出庫與裝載。

揭仲進一步指出，解放軍亦正規畫在攻台部隊集結地附近，設置補給基地。其具體作法，是將攻台所需武器、彈藥、裝備儲存在東南沿海的高鐵站或機場附近。當大部隊須從中國大陸腹地往東南沿海移動時，只需將人員以高鐵或民航機運動到站點，下車（機）後前往預置補給基地領取作戰物資，接着再經極短機動路程抵達戰略投送基地，便可完成戰前整備。此外揭仲也認為，解放軍正在籌備「戰略投送基地體系」，也就是在各地規劃動員中心，並與周邊的倉儲業者、糧食業者乃至於大賣場整合，加快動員速度。

2022年3月30日，台灣智庫「台北論壇基金會」舉辦「台灣安全講座」，邀請到「中華戰略前瞻協會」研究員、「國家政策研究基金會」高級助理研究員揭仲發表演說。（台北論壇基金會供圖）

揭仲分析，台軍雖標榜「常備打擊、後備守土、拘打合一」，但實際動員時，必須先把常備部隊推到海岸線，以掩護後備部隊的動員與編成；待到後備部隊動員編成後，再與常備部隊換防，並將常備部隊拉回機動打擊的戰術位置。但如今解放軍備戰時間大幅縮短，上述過程將成台軍一大軟肋：倘若台軍在常備部隊與後備部隊交接尚未完成時，便遭解放軍閃電奇襲，則兩支部隊都將在「不該在」的戰術位置上，被迫與解放軍接戰，台軍的防衛作戰計劃勢必大亂。

此外揭仲也認為，解放軍的動員及聯合後勤體系改革，將削弱台軍「聯合制壓」的作戰效果。其指出，解放軍為加快動員與後勤整備速度，已開始對東南沿海的聯合後勤保障網絡、基地體系進行「洗牌」，並大幅增加後勤補給點、投送保障點以及部隊集結點。如此一來，台軍既有的「攻擊目標清單」必須大幅更新，「聯合制壓」所需武器也要擴充。但台軍眼下資源有限，若「聯合制壓」的武器密度無法與對岸補給點同步成長，台軍的源頭打擊火力效度只能持續下降。

第一島鏈「擊殺鏈」正在成形

揭仲指出，如今解放軍已能用衛星24小時監測第一島鏈周邊，故區域內所有動態，都將被衛星、內陸雷達監視系統、預警機和海上軍艦雷達蒐集彙整，回傳解放軍的聯合作戰指揮中心。而指揮中心接收資訊後，其系統將會依情資自動篩選威脅優先順序、接戰順序。在可見未來內，解放軍都將持續研發攻擊指令建議系統，並探索創造飽和攻擊的相關技術。

揭仲表示，若解放軍達成此目標，以台灣海軍主戰艦艇相對落後的防空戰力而言，面對解放軍的飽和攻擊，存活概率極低。如此一來，台澎防衛作戰計劃中，海軍最重要的戰力保存計劃，亦即主力艦隊的「遠海疏泊」，便無法實現保存戰力的目標，第一島鏈周邊的「擊殺鏈」由此成形。

正在演習的台軍。（台國防部供圖）

解放軍戰略投送能力提升

揭仲表示，解放軍內部討論「武統」時，相當重視速戰速決的能力。一來，速戰速決才能避免外國勢力進行軍事與經濟干預；二來，「武統」過久夜長夢多，其他與中國有領土主權爭議的國家，乃至於新疆、西藏內部的分離主義，都可能借機滋生事端。故解放軍向來主張，「武統」不發動則已，一發動就要速戰速決，也就是要在最短時間內瓦解台軍「有組織抵抗的能力」。

揭仲指出，依據中國大陸學者測算，「武統」若要速戰速決，第一波兵力就要從空中及海上投送合計約12到15個旅的主力部隊，而當中約有一半需以空運方式快速投送。故解放軍近年持續提升戰略投送能力，預計自2025年到2035年間，會有至少八艘075兩棲突擊艦加入作戰序列，甚至於有西方智庫認為，解放軍可能會生產多達21艘075兩棲突擊艦，以執行空中機動作戰。

除此之外，解放軍也將自2025年起生產200架大型運輸機，達到一次空中運輸6個旅的投送能量。長此以往，解放軍的空中戰略投送、跨海攻台能力將達門檻，台軍的反應時間又遭削減。

2020年10月初，解放軍在台海演練登陸作戰。（中國央視截圖）

解放軍聯合登島作戰型態改變

揭仲分析，目前解放軍登陸作戰實施，大致可分為船團航渡、運輸艦換乘、登陸艦換乘、突擊上岸四階段。2025年後，解放軍將具備超地平線甚至「岸對岸」（全方位、全時域、全空域登陸）作戰能力，可從東南沿海搭乘空中載具或氣墊船，直接跨越海峽，台軍地面火力所能觸及的範圍內，將不會出現大規模的解放軍船隻集結。如此一來，地面火力所能造成的殺傷效果將非常有限，解放軍橫跨海峽的速度也將由此提升。

揭仲引述中國大陸學者推測，如若「武統」近期發生，台軍僅需部署7萬至8萬人防守15%的重點海灘即可；但待到2025年，台軍就必須部署30萬人守備80%的大部分區域。揭仲強調，解放軍未來要進行的是「全縱深打擊」，亦即在攻擊海岸線同時，也同步打擊台灣本島所有政軍目標。故台軍現有的陣地位置、防禦方向、戰術位置與火力指向，其實都需重新調整。