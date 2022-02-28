俄烏衝突全過程：為「武統台灣」上了兩堂課

當地時間2月24日凌晨5時，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發兵烏克蘭，持續已久的俄烏危機來到衝突最高點。

戰事爆發之初，俄軍進展勢如破竹。首先是基輔（Kiev）、敖德薩（Odesa）、哈爾科夫（Kharkiv）等地軍事設施遭到俄方空軍與導彈打擊，開戰不到一小時，俄軍便已突破哈爾科夫州界；9個小時後，俄軍已進入基輔州部分地區，俄國防部乃於當日表示，「為俄羅斯聯邦武裝力量24日設定的所有任務都已完成」。

2月25日，俄軍奪下切爾諾貝爾核電站，基輔周邊已可見到俄軍坦克，俄烏雙方在此激烈交火，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）表示，希望「能與普京談判，避免民眾傷亡」。當地時間18時左右，俄方回應願派代表團赴明斯克談判，俄外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）亦表示，「只要烏軍放下武器，俄羅斯隨時準備就烏克蘭問題展開談判」。

然自2月26日起，俄羅斯地面部隊遭遇些許挫折。首先是澤連斯基在談判地點與形式上反覆變卦，意欲爭取整軍時間、削弱俄軍閃電戰氣勢，最終談判毫不意外直接破局，已停止前進的俄軍只好重新發動攻勢，但期間烏國各地零星出現反攻跡象，例如哈爾科夫便於26日夜間爆發嚴重砲戰；與此同時，澤連斯基發放超過上萬把槍枝、鼓動基輔民眾上街巷戰，意圖讓俄軍投鼠忌器。

簡言之，對俄羅斯而言，發兵確為解決北約東擴烏克蘭的釜底抽薪之法，但前提是衝突不能遲滯、平民傷亡不能無止境上升、結局不能重演前蘇聯在阿富汗的戰爭泥淖，方能收「以武迫談」、速戰速決之效。否則便是為西方的見縫插針創造空間。

伴隨澤連斯基出爾反爾、歐美於2月27日宣佈將俄羅斯部分銀行逐出SWIFT系統、全球與俄方境內出現反戰聲討，種種新阻礙考驗着俄羅斯的烏克蘭戰局，未來48小時堪為關鍵。截至發稿時刻，伴隨戰局持續更新，俄羅斯代表團已飛抵白俄羅斯，準備與烏克蘭談判，澤連斯基也同意在白俄邊界與俄方無條件展開談判，普京更於2月27日晚間表示，因北約的侵略性言論，「俄羅斯國家核威懾力量正處於高度戒備狀態」。

而如此博弈態勢與變數，也或將出現在「武統台灣」進程裏，北京若有此盤算，宜觀今日俄烏衝突之前例，早做相關準備。

2022年2月27日，烏克蘭士兵在烏克蘭哈爾科夫一場戰鬥結束後，檢查一輛受損的軍車。（AP）

未雨綢繆經濟制裁

首先，中國必須提早佈局相關產業鏈，為武統後可能連番到來的經濟制裁做緩衝。

回顧俄羅斯在2014年克里米亞危機後遭遇的種種制裁，美國首先瞄準了金融與油氣相關產業，對象包括數十名高官、17家能源和國防領域國企、各大主要銀行，歐盟亦停止分享石油開採技術，彼時又逢國際油價大跌，俄羅斯可謂屋漏偏逢連夜雨，GDP由2.3萬億美元的歷史高點跌到1.3萬億美元的低谷，幾乎直接腰斬。此後美國變本加厲，不僅制裁俄羅斯軍工企業，更禁止美國銀行購買俄羅斯國債，又截斷多筆國際金融組織的對俄援助，層層收緊套在莫斯科頸上的繩圈。

然而上述打擊雖重挫俄羅斯人民的生活水平，卻沒能完全實現美國原初的政治目標，包括迫使俄羅斯交還克里米亞、放棄支持烏東等，俄羅斯的反美情緒更是直線上升。但長期的經濟重壓確實影響俄羅斯對北約東擴的反制力道，2014年克里米亞危機後，北約又在2017年與2020年兩度東擴，期間普京並未強力反應，關鍵原因便是知悉反擊可能導致的附帶代價，除了軍事衝突的直接損失，經濟制裁的深遠影響更是一大隱憂。故由俄方視角觀之，烏克蘭危機可謂是自己8年來持續容忍、一退再退後，終於退無可退的破釜沉舟。

而此次西方決議將俄羅斯逐出SWIFT，必將再次打擊俄羅斯財政，讓尚未復原的經濟規模再受損傷，俄羅斯主權債務、俄銀行在美資產亦可能是未來狙擊目標。然而眼下國際油價處在上升區間、世界各大經濟體皆面臨通脹壓力，俄羅斯的「進口替代」產業佈局亦開始生效，且其近年逐步擴大黃金與外匯儲備，並將外匯儲備大量轉換為歐元，冬奧期間新簽的中俄高額油氣供銷合同亦正生效，皆能在一定程度上緩衝制裁的殺傷力道。

回望台海，根據2020年海關總署數據，中國大陸自台灣進口高達2,006.6億美元的商品，按年增長16%，足見台系商品在中國大陸製造體系的高滲透度。眼下和平統一的可能性直線下滑，中美博弈的烈度則在上升，北京須為武統開始後，台灣供應鏈癱瘓、斷供早作備案，更要為己身經濟深度融入全球生產一事佈局供應鏈，同時深化雙循環發展格局，避免屆時被美國聯合西方趁隙狙擊重要科工產業。凝望俄羅斯走過的險路，中國政府與企業須有未雨綢繆的共識及行動，才能在武統後最大程度減緩制裁對經濟與民生的衝擊。

美國前總統特朗普2022年2月26日在佛羅里達州舉行的保守派政治行動會議（CPAC）上發表講話，譴責俄羅斯入侵烏克蘭。此前他曾稱讚俄羅斯總統普京承認烏東兩地「獨立」是「天才（AP）

以武迫談是最高目標

第二，北京須通過事前規劃，準備多套因應戰況變化的打法與選項，以最快速度達到「以武迫談」的戰略目標，避免戰事朝「巷戰」膠着發展，導致西方趁勢操作輿論戰與區域介入。

細究此次戰況變化，俄軍在24日與25日的勢如破竹，很大程度是因烏克蘭將重兵集結在頓涅茨克、盧甘斯克兩州，導致後方出現空虛，故俄軍直插腹地的過程並未遭遇強烈抵抗。然回過神來的烏軍隨後亦對俄軍展開伏擊，而此次俄方仍以相對「傳統」的方式進行攻勢，在未出動專業的資訊化裝甲偵察單位、手投無人機的情況下，被迫以坦克、步兵戰車執行偵察任務，結果遭遇潛伏烏軍以地雷、「標槍」反坦克導彈襲擊。部分零星傷亡遭到西方媒體大書特書、誇大渲染，營造出「烏克蘭絕地大反攻」的假象，意圖衝擊俄方士氣。

但整體而言，排除上述地面部隊死傷，俄軍此次僅出動約5萬部隊，並與烏東武裝勢力、白俄羅斯部隊相配合，憑藉時間與戰術優勢，成功讓烏軍十餘萬機械化部隊失去機動作戰優勢：若放棄烏東前線，開始大部隊回防西線，容易被已深入腹地的俄軍分割包圍，同時成為空中優勢火力的打擊目標；若如前所述，繼續眼下不對稱的多點伏擊戰，便容易被俄軍圍而不打，並於交戰時遭遇地面火炮等重火力轟擊，雖說其仍可對各戰線俄軍造成死傷，卻終究難挽大局。

而眼下基輔「巷戰」之所以令俄軍棘手，並非是城中軍火充足，而是俄軍確對此一歷史名城抱有感情，且普京最大目的是讓烏克蘭坐上談判桌，藉由簽署條約或通過立法，使其明文保證不加入北約、不允許外國駐軍，故不能毫無節制使用火力、殘殺平民，免得激起全烏民族仇恨，加大未來兩國互動障礙。細究基輔城中防禦，其實不過兩旅守軍，加上被政府動員的部分擁槍民眾，缺乏正規軍事人員與反坦克武器的劣勢顯而易見，後續「號召民眾自制燃燒彈」的荒謬戲碼亦為例證。但眼下俄軍機械化和空降部隊仍對基輔實施包圍策略，便是有意避免陷入「巷戰」泥淖後，會因顧及政治目標而投鼠忌器，導致部隊難以施展、白白折損。

2月27日民防組織成員於烏克蘭首都基輔一個院子自制汽油彈。（AP）

回顧2月24日至26日的整體軍事發展，俄羅斯雖有些許挫折，卻仍算打出一場以少勝多、靈活遞進的「教科書級」當代閃電戰。首先其預計「澤連斯基可能迅速屈服」，故於用兵初期選擇精準打擊各處軍事設施，再讓部隊南北分路進逼，直插基輔，並於25日迅速提出代表團談判選項，要求澤連斯基抉擇；而在局面轉向「澤連斯基選擇抵抗」、各地出現零星伏擊後，俄羅斯加大了在哈爾科夫等北線的火力投入，並在相對順利的南線持續推進，對基輔的遲不談判施加壓力。

而澤連斯基之所以持續戲耍莫斯科，一來是因美德兩國持續援助軍火，為烏軍的不對稱伏擊提供所需裝備；二來是澤連斯基有意逼迫北約出兵援助，故其佯裝動員巷戰、作勢「打死不退」，寧可在「化基輔為格羅茲尼」上孤注一擲，也要賭這幾乎為零的概率。然這一算盤最終亦被俄方粉碎，26日開始，白俄羅斯境內佈列斯特方向出現集結的裝甲部隊，顯示莫斯科有意由此發兵，封閉烏克蘭與波蘭邊境，全然堵死境外部隊的干預可能，再加上俄方於27日晚間暗示「核武進入備戰狀態」，對北約提出強力警告，澤連斯基或許由此幻想破滅，同意坐上談判桌。

平心而論，倘若北約在24日衝突開始後，便率先派兵進入烏克蘭西部，俄羅斯上述計劃皆難施展；但事實發展證明北約與美國一心只想通過供給不對稱作戰武器，讓俄軍陷入全境巷戰，至於烏克蘭會否因此淪為阿富汗或格羅茲尼，便不在其考慮範圍內。正因西方「惜兵至此」，俄羅斯才得以在閃電戰後層層加碼，迫使澤連斯基點頭談判。未來戰局如何演進，此次談判結果至關重要。

圖為烏總統府新聞處發布的影片截圖，相中該國總統澤連斯基2月27日發表全國演說。（AP）

而回望台海，「以武迫談」、速戰速決亦當為執行武統的兩大守則。依台軍當下羸弱防空能力，在承受解放軍幾波遠程精準打擊後，反擊能力應是接近癱瘓，解放軍便可在投送軍力前，善用此時出現的第一個談判空間，要求台灣政府派出代表團與北京協商。

但與此同時，北京亦要提防台灣重演俄烏衝突中局，即領導人天真相信只要展現抵抗決心，域外強權便可能派兵前來，故不惜假意談判「以拖待變」，同時要求台軍總動員，甚至向一般民眾發放武器，鼓動全島巷戰，意圖讓解放軍陷入膠着泥淖。

而欲防範上述困局，第一步便是在武統之初創建區域拒止體系，隔絕域外勢力藉海空途徑干預台灣，如此將能徹底避免此次歐美向烏克蘭輸送軍火的情勢重演；第二步則是善用無人機以作偵查，同時對台灣設定談判時限，避免衝突遲滯，令西方持續發動輿論、經濟攻勢，徒增變數。倘若時限過後台灣仍無回應，解放軍的兵力投送進程應當啟動，各式預案也須進入準備環節，從向軍民喊話、殲滅灘頭部隊到進行斬首行動，各式選項須與時勢相配靈活運用，力求在最小成本與傷亡下，閃電結束武統進程，準備衝突過後的重建與政治安排。

俄烏衝突展演了現代閃電戰模式，也暴露西方几種互動與反制手段。從經濟佈局到戰況預演，莫斯科的經驗示範將為北京提供戰略觸角與視野，如今「和統、武統互為表裏」思維已然成形，探討執行武統、佈局緩衝武統的經濟產業安排，當為北京下一屆段政策重點。在此脈絡下，俄烏衝突堪為借鏡。