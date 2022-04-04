傅政華為何向孫力軍「輸誠」

一個堂堂正部級的司法部部長、前公安部常務副部長，一個不過是4年前才提拔到副部級的公安部副部長。

一個1955年出生的「警界老人」，一個卻是1969年出生半路出家的最年輕公安部副部長。

前者是如何心甘情願加入後者的「圈子」裏，甘當「配角」呢？這着實可謂近年政壇裏的一則奇聞。

3月的最後一天，中紀委國家監委網站公布原司法部部長傅政華被「雙開」的通報。通報披露9項「大罪」：

傅政華完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則，毫無「四個意識」，背離「兩個維護」，政治野心極度膨脹，政治品行極為卑劣，投機鑽營，利令智昏，為達到個人政治目的不擇手段；

參加孫力軍政治團伙，拉幫結派，結黨營私；

在重大問題上弄虛作假、欺瞞中央，危害黨的集中統一；

妄議黨中央大政方針，長期結交多名「政治騙子」，造成惡劣影響；

長期違規領用和攜帶槍支，形成嚴重安全隱患；

對紀法毫無敬畏，執法犯法，徇私枉法，擅權專斷，恣意妄為，造成嚴重惡劣政治後果；

長期搞迷信活動，對抗組織審查。無視中央八項規定精神，特權思想極為嚴重，生活奢靡享樂，長期違規佔用多套住房、辦公用房和多輛公車供個人及家庭享受，長期安排多名公職、現役人員為個人及家人提供服務，頻繁接受高檔宴請和旅遊安排；

在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中為他人謀取利益，嚴重破壞政法隊伍政治生態；

貪婪腐化，大搞權錢交易，非法收受鉅額財物。



這其中，尤其是「參加孫力軍政治團伙」云云最是令人困惑。

傅政華牽涉孫力軍案早有跡象，在1月份的反腐紀錄片《零容忍》裏傅政華已經以孫力軍團夥的身份出現過。

彼時，在提到孫力軍團夥時，解說提到「孫力軍政治團伙案是黨的十八大後，嚴重違反黨的政治紀律的典型。目前，對孫力軍政治團伙案的調查還在進行中，中央已決定對司法部原部長傅政華等人立案審查調查」，同時專題片中還出現了傅政華簽字的照片。

那麼，傅政華究竟為什麼要向政治地位遠遜於自己的孫力軍「輸誠」（表示真誠）呢？

十八大以來，中紀委查出不少重大「團伙案」，比如周永康案、郭伯雄案、徐才厚案、令計劃案等，然而此類牽連者眾的團伙案無不以權位最高者領銜，所謂門生故吏、親信舊黨，一條繩上的螞蚱，自然看中的都是「領頭者」手中的權力資源，郭徐不就是靠此賣官鬻爵，一榮俱榮一損俱損嗎？

所以，說到底，傅政華之所以投靠孫力軍，只有一個原因，那就是孫力軍擁有傅政華不具有的權力資源，或者說如很多人猜測的那樣，讓傅政華至少相信孫力軍擁有這種「能量」。

那麼，這種能夠為傅政華帶來切實利益的「能量」究竟來自哪裏呢？

官方資料顯示，孫力軍是在十七大後的2008年進入公安部辦公廳任副廳長的，而傅政華則是在2013年重返公安部，以公安部副部長的身份兼任北京市副市長、公安局長——這種履職模式被認為是傅政華的「首創」，此後二人的交集才顯現出來。

2013年起，孫力軍從公安部最要害的部門一局（國內安全保衛局）局長開始，不斷兼任二十六局局長、中央610辦公室副主任、公安部港澳台事務辦公室主任等要職，而傅政華亦快速升遷，2015年兼任中央政法委委員，中央防範與化解邪教組織領導小組副部長兼610辦公室主任，再到2016年升任公安部常務副部長，到2018年孫力軍剛剛升任公安部副部長時，傅政華則轉戰司法部，自此二人不再有交集。

照此看來，傅政華每每先行一步甚至兩步，無論如何沒有理由聽命於孫力軍。

關於傅政華的「罪行」，通稿稱其結交多名「政治騙子」，包括俠客島等也特別關注了這一點，稱這些人「往往自稱有特殊社會身份，要麼『認識首長』，要麼是『領導幹部親屬』，掌握『稀缺政治資源』；而當騙局揭開時，外界才發現這些傢伙真實身份『平平無奇』，甚至覺得大跌眼鏡。」

文章沒有提到傅政華的「政治騙子」究竟是誰，但是料想孫力軍的特徵恐怕最為明顯，這位出生於上海灘，心心念念怎麼升官發財的敗類進過醫保局當翻譯，也和幾個温州商人倒賣過鋼材，若不是缺乏經濟頭腦，恐怕也不會誤入官場，「戒急用忍」這麼多年打造出一個以他為首的政治小團體。

其實傅政華挺可憐的，其可憐之處就在於被一個精明的後輩籠絡入夥而不自知。

官方說他「完全背棄理想信念，從未真正忠誠於黨和人民，徹底喪失黨性原則」，竊以為有失準確，既然「從未」，又何談「完全背棄」「徹底喪失」，正如多年前媒體報道，傅政華也曾不抽煙喝酒，酷愛讀書、思考，熱愛刑偵技術，待人和善有禮，但那都是過去式了，權力異化人，誠哉斯言！