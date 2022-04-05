華為官方發聲　否認鴻蒙出海的深層考量

俄羅斯衛星通訊社在3月底報道，基於美國的制裁，谷歌已停止認證運行安卓（Android）系統的俄羅斯BQ公司的智能手機，並稱BQ已在測試中國華為開發的鴻蒙（Harmony）操作系統，或會在2022年下半年發布搭載鴻蒙操作系統的新智能手機。

BQ公司總經理表示，他們收到了谷歌的通知，稱美國法律禁止向俄羅斯提供服務，包括出口、轉口，以及向俄羅斯提供美國原產的軟件和技術。這則關於俄羅斯智能手機公司與華為鴻蒙系統的新聞一經發布，即引發了各界關注，「鴻蒙揚帆出海」一夜刷屏。

外界猜測紛紜之際，中國科技企業巨頭華為官方迅速做出回應，「截至2021年底，已有2.2億台華為設備搭載HarmonyOS。我們非常感謝大家對HarmonyOS一直以來的關注與期待，但目前暫無計劃在海外推出搭載HarmonyOS的手機。」

作為一款跨平台操作系統，鴻蒙旨在打通手機、電腦、平板、電視、汽車和智能穿戴等多種設備，併兼容全部安卓應用和所有Web應用。鴻蒙系統有兩個版本，一個是華為自己使用的商業版HarmonyOS，另一個是開源的OpenHarmony。用華為自己的話來說就是「不會提供商業版，但不限制使用開源版」。

據傳，華為創始人任正非在2012年曾發出過警告：「我們現在做終端操作系統是出於戰略的考慮，如果他們突然斷了我們的糧食，安卓系統不給我用了，Windows Phone 8系統也不給我用了，我們是不是就傻了？」

多年前，就有聲音指出華為內部存在自研系統的項目，但一直未被華為承認。在中美貿易戰的大背景下，從2018年始，華為方鬆口承認該項目確實存在並已有些年頭。2019年華為「官宣」鴻蒙操作系統，2021年6月2日晚8時在鴻蒙（Harmony OS）2.0操作系統及華為新品發布會上，華為宣佈鴻蒙系統正式搭載到智能手機。

在此次華為的回應中，明確表示的是暫時不會在海外推出搭載HarmonyOS的手機，但這並不代表鴻蒙系統不會出現在海外手機市場。

基於開源的OpenHarmony，俄羅斯BQ公司可在OpenHarmony上研發自己的UI系統。對於操作系統而言，生態為王。有聲音明確指出，如果BQ或者其他海外手機制造商有基於OpenHarmony的UI問世，那在一定程度上即可理解為鴻蒙系統的衍生版本出現在了海外市場。

華為暫不會在海外發布鴻蒙手機，更多還是與當下窘迫的被打壓環境有關。對於華為所強調的暫時不會在海外市場發布搭載HarmonyOS系統的手機，有業內人士分析，華為之所以這麼做，與上游斷供以及海外市場環境脱不開關係。

2019年開始，美國政府對華為進行了多輪制裁，導致其高端手機系列產品「無芯可用」，市場份額一路下滑。知名數據機構Omdia發布的報告顯示，2020年華為智能手機產量1.9億台，從全球第二跌到第三；2021年華為手機產量大幅下降至3,500萬台，全球市場佔有率從2020年的15%萎縮至2021年的3%。

另外，除了晶片上的制裁，華為還遭受到谷歌方面的「斷供」，新發布的手機產品無法預裝使用谷歌GMS服務，並且2019年5月之後發布的機型，都無法直接獲得谷歌官方的Android系統更新，包括Gmail、地圖、YouTube、Play商店等在內的各項應用與服務。

產量上供給不足，海外手機用户的使用體驗斷崖式下降……華為手機在海外市場陷入窘境。經過這次「BQ事件」，暫不出海似已成為外界對鴻蒙的普遍認知。但實際上，華為對於鴻蒙出海一事表現極其嚴謹，一再強調的都只是鴻蒙手機不會出海。

鴻蒙系統本質上是一套覆蓋所有智能硬件場景領域的操作系統，並非是單純的手機系統，華為也早已有計劃在海外發布搭載有鴻蒙系統的產品。

隨着物聯網趨勢向好，操作系統迎來改變已成業內共識。廣為使用的Android和iOS系統都屬於宏內核，簡而言之即是把很多東西都集成進內核裏，各種進程和內核高度緊密，無法單獨拿出來其中一部分功能，即使只需要一行代碼，也必需將整個系統重新編譯一遍。

在業內人士看來，微內核將成為行業下一次發展迭代的方向，基於微內核的系統或者軟件更方便於跨平台互通互聯。其核心模塊相對獨立，比宏內核更底層，只提供最基本的核心功能，需要什麼模塊可直接添加，互相獨立不影響，也不用擔心模塊間的配合問題。

目前，谷歌已在開發基於微內核的下一代操作系統Fuchsia；蘋果的操作系統主要是以宏內核為主的混合內核，也在引進一些微內核。

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而鴻蒙OS天生就是微內核，至2021年底，搭載HamonyOS的華為設備超過2.2億台，華為智聯（HamonyOS Connect）第三方生態設備發貨量達1.15億台，合計超過3.3億台。預計鴻蒙OS有希望在2022-2023年跨過全球活躍設備16%的「生死線」（約5.6億台）。

據華為披露的合作伙伴名單，目前已有美的、九陽、蘇泊爾、老闆、方太等21家產品類企業搭載了鴻蒙操作系統。但這些企業的主要市場均在中國國內，在海外市場的開拓方面，對鴻蒙OS的幫助有限。

要想取代Android和iOS兩巨頭，華為前面的路還很艱鉅。於華為而言，鴻蒙OS出海，一者能暫時穩住其海外品牌影響力，再者也可為日後鋪開鴻蒙物聯網生態做準備。

美國打擊華為，實際上已不可避免地進入了崛起國與守成國之間的宏觀敍事場景中。華為對於鴻蒙的期待，一定不只是搭載鴻蒙操作系統的新智能手機，「全面出海」只會是時間問題。