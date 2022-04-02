美國稱可能再制裁華為　中俄外交部表態

美歐試圖遏阻中國協助遭到制裁的俄羅斯之際，中國外交部發言人趙立堅4月1日回應中國公司或面臨干預對俄羅斯制裁的風險。



據中國外交部官方網站4月1日消息顯示，趙立堅主持中國外交部例行記者會。有記者提問，有報道稱中國通信公司如華為如果繼續運輸通訊設備給俄羅斯將面臨干預對俄製裁的風險，中方對此有何評論？

趙立堅回應稱，他還沒有看到記者提到的相關報道。中方在制裁問題上已經多次強調中方的立場，中方不贊同通過制裁解決問題，更反對沒有國際法依據的單邊制裁和長臂管轄。中方也多次說過，制裁和戰爭一樣，解決不了任何問題，還會製造出新的問題。中方也奉勸美方有關的政客，改掉動輒威脅制裁他人的毛病，他們應該做的是為烏克蘭局勢降温，實現和平協商，為解決烏克蘭危機做點實實在在的事情。

同一天，對於有消息披露如果中國華為公司繼續在電信領域對俄羅斯提供支持，可能會遭到美國的新制裁。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）4月1日就此評論稱：「西方真的覺得北京能被嚇唬住嗎？他們太不了解中國歷史和中國人民的性格了。」

扎哈羅娃指出，中國已經遭遇過制裁，但堅守住了主權，粉碎了西方支持的政變圖謀。「中國領導層和中國人民接受了挑戰，擊敗了叛徒，應對住了制裁，建設了一個強大的以國民為導向的國家」。