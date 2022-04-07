佩洛西訪問台灣？再探北京底線

據台媒報道，美國眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Patricia D'Alesandro Pelosi）將在4月10日率團訪問台灣。

如果此舉最終成行，無疑將是美國對兩岸關係中北京底線的又一次激烈破壞，其力度是空前的，顯然已經超過以往任何的「極限試探」。

北京則不得不做出回應，同時這種反應又必須是有力的，至少應當確保美國的下次試探不會更進一步。

另有日媒報道，佩洛西近日的公開行程是赴日訪問，據稱將在10日與日本首相岸田文雄會面。

儘管目前尚無更多訊息證實佩洛西將訪台，但外界不難注意到，台海間的緊張情緒正在升温。

自美國前總統特朗普上台以來，美台交流就在持續深化，不斷用所謂「切香腸」的方式逼近大陸的紅線。

2016年底，時任美國總統奧巴馬在任期結束前簽署法案，放寬美台軍事交流限制；2020年底，特朗普在任期末前述「台灣保證法」，促進常態化對台軍售，及更新美台交往準則；2021年4月，拜登就任後不久及發布新版「交往準則」，進一步為美台高層交流解封。

可以看到，美國曆三任總統，儘管他們各自的對華論述有所區別，但在台海問題上的路線是一貫持續的，即最大程度壓縮大陸的空間，最大限度逼近北京的紅線。

此次放出的佩洛西可能訪台的消息，就是此一路線的最新舉措，也是迄今已來最「大膽」的。

不過從另一方面看，華盛頓似乎還不準備徹底激怒北京。

雖然佩洛西是美國政界的領袖人物之一，亦是美國總統的第二繼承人選，但眾議院議長隸屬美國立法系統，而非行政系統。

從以往的經驗看，美台官方交流的限制主要在於行政層面，即美國的行政機構不得直接與台灣對口接觸，這被視為北京的明確紅線。

美國對這一底線的試探，則是通過大量的議員、退休高官訪台來進行，如美國前國務卿蓬佩奧近期的對台訪問。

而佩洛西訪台如果成真，將是對前述美國對華試探步伐的最大躍進——在最終的底線之前，把北京逼到退無可退的境地。

北京應當警惕的是，如果不能對此給出足夠分量的回應，下一步美台官方交流的限制就可能完全放開，這無疑會令兩岸局勢走向更艱難的局面。